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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 8800
Сьон
0:2
Конец матча
Цюрих
0'
13' Желтая карточка
Calixte Ligue
26' Желтая карточка
Theo Bouchlarhem
40' Желтая карточка
Шуареф Ильяс
52' Вторая желтая карточка
Theo Bouchlarhem
0:1
53' Пенальти
Крюезиу Мирлинд
61' Желтая карточка
Ali Kabacalman
0:2
77' Гол
Окита Жонатан
87' Желтая карточка
Хефти Ниас
90'+4

Ход матча

13'
 
Calixte Ligue
26'
Theo Bouchlarhem
 
38'
Ali Kabacalman
Theo Berdayes
 
38'
Хефти Ниас
Сиприано Маркос Робсон
 
40'
Шуареф Ильяс
 
46'
 
Тошич Неманья
Calixte Ligue
52'
Theo Bouchlarhem
 
53'
0:1
Крюезиу Мирлинд
61'
Ali Kabacalman
 
62'
 
Jahnoah Markelo
Око-Флекс Армостронг
63'
Миранчук Антон
Циглер Рето
 
63'
Christian Souza
Соргич Деян
 
73'
 
Окита Жонатан
Консейсау Родригу
77'
0:2
Окита Жонатан
(Эммануэль Умех)
78'
Джокич Деян
Шуареф Ильяс
 
83'
 
Mohamed Bangoura
Шуиар Мунир
83'
 
Африйе Дэниел
Красничи Бледиан
87'
Хефти Ниас
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 21
  • 2 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 13
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 274 Количество передач 530
  • 36 Владение мячом, % 64
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Линднер
Хайнц
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
6
Сиприано
Маркос
Робсон
8
Бальтазар
17
Крониг
Ян
29
Theo
Berdayes
7
Шуареф
Ильяс
11
Theo
Bouchlarhem
9
Соргич
Деян
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
27
Консейсау
Родригу
20
Calixte
Ligue
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
22
Око-Флекс
Армостронг
23
Шуиар
Мунир
21
Эммануэль
Умех
Сьон
4-2-3-1
Цюрих
3-4-2-1

История личных встреч

Сьон
Цюрих

28 матчей

53.6%
46.4%
15 побед 13 ничьих 0 побед

Первый тайм

39.3%
53.6%
7.1%
11 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.6%
53.6%
15 побед 15 ничьих 0 побед

34 матча

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

44.1%
55.9%
0 побед 15 ничьих 21 победа

Второй тайм

38.2%
61.8%
0 побед 13 ничьих 19 побед

62 матча

24.2%
33.9%
41.9%
15 побед 21 ничья 26 побед

Первый тайм

17.7%
48.4%
33.9%
11 побед 30 ничьих 21 победа

Второй тайм

24.2%
45.2%
30.6%
15 побед 28 ничьих 19 побед

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:3
С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
6:2
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
1:2
SC
0:1
С
0:1
С
1:3
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
0:0
С
4:2
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
ТМС
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:1
С
4:1

Голы

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.31
1.03

Среднее время на гол

68
87

Всего голов

56
41

Голов в среднем за матч

1.7
1.41

Среднее время на гол

53
63

Всего голов

94
75

Голов в среднем за матч

1.52
1.21

Тотал матчей

2.5
60
Больше 97%
Меньше 3%
2
43
Больше 69%
Меньше 31%
19
27
Больше 44%
Меньше 56%
35
20
Больше 32%
Меньше 68%
42
10
Больше 16%
Меньше 84%
52
7
Больше 11%
Меньше 89%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

59
74

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соргич Деян 3 0.25
Шуареф Ильяс 2 0.17
Джокич Деян 2 0.17
Theo Berdayes 1 0.08
Буа Кевин 1 0.08
Christian Souza 1 0.08
Лаванши Нума 1 0.08
Шмид Йоэль 1 0.08
Ali Kabacalman 1 (1) 0.08
Фаюлу Тимоти 0 0
Theo Bouchlarhem 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.5
Маркезано Антонио 4 (2) 0.33
Катич Никола 2 0.17
Шуиар Мунир 1 0.08
Красничи Бледиан 1 0.08
Окита Жонатан 1 0.08
Гомез Мариано 1 0.08
Эммануэль Умех 1 0.08
Камбери Линдрит 1 0.08
Joseph Saboko 1 0.08
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.08
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаюлу Тимоти 2 1
Theo Bouchlarhem 2 1
Соргич Деян 2 0
Лаванши Нума 2 0
Буа Кевин 2 0
Ali Kabacalman 2 0
Хефти Ниас 2 0
Бальтазар 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
Циглер Рето 1 0
Миранчук Антон 1 0
Русев Георги 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Соу Ноэ 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 4 1
Гомез Мариано 4 0
Конде Шейк 4 0
Крюезиу Мирлинд 2 1
Окита Жонатан 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Катич Никола 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Calixte Ligue 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Консейсау Родригу 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0

Результаты матчей

Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Цюрих
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
4
Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
8
Сьон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
4
31%
5
26%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
4
29%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0
Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0
Цюрих
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Серветт 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1
Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0

Результаты матчей

Сьон
Цюрих

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сьон
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
6
5
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 12 7 3 2 21 - 14 24
2.
Серветт
 11 7 2 2 20 - 17 23
3.
Лугано
 11 6 3 2 17 - 12 21
4.
Базель
 12 6 1 5 26 - 14 19
5.
Люцерн
 11 5 3 3 20 - 16 18
6.
Лозанна
 12 5 2 5 21 - 19 17
7.
Санкт-Галлен
 12 4 4 4 22 - 17 16
8.
Ивердон
 12 4 3 5 14 - 19 15
9.
Сьон
 12 3 4 5 13 - 15 13
10.
Янг Бойз
 12 3 3 6 16 - 22 12
11.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 11 - 19 8
12.
Винтертур
 12 2 2 8 9 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 14 - 7 11
5.
Цюрих
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
8.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Лугано
 5 2 2 1 5 - 5 8
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 6 1 1 4 7 - 13 4
10.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
11.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Винтертур
 6 0 1 5 5 - 15 1
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 8
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 5 (2)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
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Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
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