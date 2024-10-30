Тур: 12. Стадион: Турбийон. Зрители: 8800
0'
13' Желтая карточкаCalixte Ligue
26' Желтая карточкаTheo Bouchlarhem
40' Желтая карточкаШуареф Ильяс
52' Вторая желтая карточкаTheo Bouchlarhem
0:1
53' ПенальтиКрюезиу Мирлинд
61' Желтая карточкаAli Kabacalman
0:2
77' ГолОкита Жонатан
87' Желтая карточкаХефти Ниас
90'+4
Ход матча
13'
26'
40'
52'
53'
0:1
61'
77'
0:2
87'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 21
-
2 Удары в створ 9
-
2 Угловые 13
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
5 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
274 Количество передач 530
-
36 Владение мячом, % 64
14
Лаванши
Нума
17
Крониг
Ян
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
23
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Крониг ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
81 Годвин НоаВратарь
-
20 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
История личных встреч
Сьон
Цюрих
28 матчей
53.6%
46.4%
15 побед 13 ничьих 0 побед
Первый тайм
39.3%
53.6%
7.1%
11 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.6%
53.6%
15 побед 15 ничьих 0 побед
34 матча
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
44.1%
55.9%
0 побед 15 ничьих 21 победа
Второй тайм
38.2%
61.8%
0 побед 13 ничьих 19 побед
62 матча
24.2%
33.9%
41.9%
15 побед 21 ничья 26 побед
Первый тайм
17.7%
48.4%
33.9%
11 побед 30 ничьих 21 победа
Второй тайм
24.2%
45.2%
30.6%
15 побед 28 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.31
1.03
Среднее время на гол
68
87
Всего голов
56
41
Голов в среднем за матч
1.7
1.41
Среднее время на гол
53
63
Всего голов
94
75
Голов в среднем за матч
1.52
1.21
Тотал матчей
2.5
60
Больше 97%
Меньше 3%
2
43
Больше 69%
Меньше 31%
19
27
Больше 44%
Меньше 56%
35
20
Больше 32%
Меньше 68%
42
10
Больше 16%
Меньше 84%
52
7
Больше 11%
Меньше 89%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
59
74
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соргич Деян
|3
|0.25
|Шуареф Ильяс
|2
|0.17
|Джокич Деян
|2
|0.17
|Theo Berdayes
|1
|0.08
|Буа Кевин
|1
|0.08
|Christian Souza
|1
|0.08
|Лаванши Нума
|1
|0.08
|Шмид Йоэль
|1
|0.08
|Ali Kabacalman
|1 (1)
|0.08
|Фаюлу Тимоти
|0
|0
|Theo Bouchlarhem
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.5
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|0.33
|Катич Никола
|2
|0.17
|Шуиар Мунир
|1
|0.08
|Красничи Бледиан
|1
|0.08
|Окита Жонатан
|1
|0.08
|Гомез Мариано
|1
|0.08
|Эммануэль Умех
|1
|0.08
|Камбери Линдрит
|1
|0.08
|Joseph Saboko
|1
|0.08
|Крюезиу Мирлинд
|1 (1)
|0.08
|Конде Шейк
|0
|0
|Calixte Ligue
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаюлу Тимоти
|2
|1
|Theo Bouchlarhem
|2
|1
|Соргич Деян
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Ali Kabacalman
|2
|0
|Хефти Ниас
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Соу Ноэ
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|4
|1
|Гомез Мариано
|4
|0
|Конде Шейк
|4
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|1
|Окита Жонатан
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Катич Никола
|2
|0
|Шуиар Мунир
|2
|0
|Calixte Ligue
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Консейсау Родригу
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Африйе Дэниел
|1
|0
|Эммануэль Умех
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Цюрих
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
4
Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
8
Сьон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
4
29%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0
Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0
Цюрих
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Серветт 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1
Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0
Результаты матчей
Сьон
Цюрих
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сьон
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
65
110
110
110
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|8
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|5 (2)
|Лозанна
|Саншеш Алвин
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4