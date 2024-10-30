Тур: 11. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаРабби Симоне
38' Желтая карточкаБранка Симоне
65' Желтая карточкаAndrea Magrassi
75' Желтая карточкаРиччо Алессандро
90'+5
Ход матча
36'
38'
65'
75'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
391 Количество передач 509
-
44 Владение мячом, % 56
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
21
Рабби
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рабби СимонеНападающий
- Запасные игроки
-
78 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Алессандро Дал Канто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
История личных встреч
Читтаделла
Сампдория
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
120
60
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|2
|0.18
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.09
|Mario Ravasio
|1
|0.09
|Рабби Симоне
|1
|0.09
|Кассано Клаудио
|1
|0.09
|Andrea Magrassi
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|4
|0.36
|Тутино Дженнаро
|3
|0.27
|Иоанну Николас
|2
|0.18
|Венути Лоренцо
|2
|0.18
|Мёленстен Мелле
|2
|0.18
|Касами Пайтим
|1
|0.09
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0.09
|Депаоли Фабио
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паван Никола
|3
|1
|Бранка Симоне
|4
|0
|Francesco Amatucci
|4
|0
|Рабби Симоне
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Дезогус Якопо
|3
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Кариссони Лоренцо
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Mario Ravasio
|2
|0
|Federico Casolari
|2
|0
|Сальви Алессандро
|1
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|3
|1
|Stipe Vulikic
|2
|1
|Венути Лоренцо
|3
|0
|Риччо Алессандро
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
5
Читтаделла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
2
2
Читтаделла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
67%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
29%
1
7%
1-15
2
29%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
21%
4
27%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
3
21%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каррарезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Козенца 0:0 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2
Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1
Сампдория
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3
Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1
Результаты матчей
Читтаделла
Сампдория
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Пьерини Николас
|4 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5
|Чезена
|Кало Джакомо
|5