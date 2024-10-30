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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Читтаделла
0:0
Конец матча
Сампдория
0'
36' Желтая карточка
Рабби Симоне
38' Желтая карточка
Бранка Симоне
65' Желтая карточка
Andrea Magrassi
75' Желтая карточка
Риччо Алессандро
90'+5

Ход матча

36'
Рабби Симоне
 
38'
Бранка Симоне
 
59'
 
Депаоли Фабио
Венути Лоренцо
59'
 
Акинсанмиро Эбенезер
Бенедетти Леонардо
59'
 
Мёленстен Мелле
Йепес Жерар
63'
Тессьоре Андреа
Тронкин Симоне
 
65'
Andrea Magrassi
 
70'
 
Педрола Эстанис
Кода Массимо
75'
 
Риччо Алессандро
76'
 
Романьоли Симоне
Берешиньски Бартош
76'
Mario Ravasio
Andrea Magrassi
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 391 Количество передач 509
  • 44 Владение мячом, % 56
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
32
Машанджело
Эдоардо
8
Francesco
Amatucci
17
Тронкин
Симоне
23
Бранка
Симоне
9
Andrea
Magrassi
21
Рабби
Симоне
1
Висмара
Паоло
24
Берешиньски
Бартош
5
Риччо
Алессандро
31
Stipe
Vulikic
18
Венути
Лоренцо
80
Бенедетти
Леонардо
28
Йепес
Жерар
7
Беллемо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
9
Кода
Массимо
10
Тутино
Дженнаро
Читтаделла
5-3-2
Сампдория
3-5-2

История личных встреч

Читтаделла
Сампдория

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
1:2
СB
1:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

120
60

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 2 0.18
Кариссони Лоренцо 1 0.09
Mario Ravasio 1 0.09
Рабби Симоне 1 0.09
Кассано Клаудио 1 0.09
Andrea Magrassi 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 4 0.36
Тутино Дженнаро 3 0.27
Иоанну Николас 2 0.18
Венути Лоренцо 2 0.18
Мёленстен Мелле 2 0.18
Касами Пайтим 1 0.09
Акинсанмиро Эбенезер 1 0.09
Депаоли Фабио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паван Никола 3 1
Бранка Симоне 4 0
Francesco Amatucci 4 0
Рабби Симоне 3 0
Анжели Маттео 3 0
Дезогус Якопо 3 0
Вита Алессио 2 0
Кариссони Лоренцо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Mario Ravasio 2 0
Federico Casolari 2 0
Сальви Алессандро 1 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Кастари Элхан 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Andrea Cecchetto 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 3 1
Stipe Vulikic 2 1
Венути Лоренцо 3 0
Риччо Алессандро 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Кода Массимо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Виейра Ронни 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
5
Читтаделла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

2
2
Читтаделла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
67%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
29%
1
7%
1-15
2
29%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
21%
4
27%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
3
21%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каррарезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Козенца 0:0 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2
Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1
Сампдория
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3
Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1

Результаты матчей

Читтаделла
Сампдория

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 11 6 4 1 23 - 12 22
2.
Пиза
 11 6 4 1 17 - 11 22
3.
Специя
 11 5 6 0 15 - 8 21
4.
Кремонезе
 11 5 3 3 17 - 13 18
5.
Палермо
 11 4 4 3 12 - 9 16
6.
Юве Стабия
 11 4 4 3 13 - 13 16
7.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 14 15
8.
Чезена
 11 4 3 4 19 - 18 15
9.
Брешия
 11 4 2 5 15 - 17 14
10.
Козенца
 11 3 5 3 9 - 10 14
11.
Зюйдтироль
 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Мантуя
 11 3 4 4 11 - 14 13
13.
Катанзаро
 11 2 7 2 11 - 9 13
14.
Бари
 11 2 7 2 11 - 9 13
15.
Реджана
 11 3 3 5 9 - 11 12
16.
Каррарезе
 11 3 3 5 11 - 13 12
17.
Салернитана
 11 3 3 5 12 - 15 12
18.
Модена
 11 2 5 4 16 - 18 11
19.
Читтаделла
 11 2 4 5 6 - 15 10
20.
Фрозиноне
 11 1 5 5 7 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 6 4 2 0 11 - 5 14
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 5 3 2 0 6 - 3 11
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
17.
Бари
 6 1 4 1 6 - 6 7
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
20.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Палермо
 7 3 2 2 9 - 7 11
3.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Сампдория
 6 2 2 2 13 - 11 8
7.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
12.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
13.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Фрозиноне
 5 1 1 3 4 - 10 4
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Пьерини Николас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Тельо Андрес 5
Чезена Кало Джакомо 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Рабби Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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