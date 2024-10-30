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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Астон Вилла
1:2
Второй тайм: 82'
Кристал Пэлас
0'
0:1
8' Гол
Эзе Эберечи
1:1
23' Гол
Дуран Джон
1:2
64' Гол
Камада Даити
67' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
76' Желтая карточка
Матета Жан-Филипп

Ход матча

8'
0:1
Эзе Эберечи
(Муньос Даниэль)
18'
 
Камада Даити
Эзе Эберечи
23'
Дуран Джон
(Бэйли Леон)
1:1
27'
 
Шлупп Джеффри
Уортон Адам
64'
1:2
Камада Даити
67'
Карлос Диего Сантос
 
76'
 
Матета Жан-Филипп
79'
Джамалдин Джимо
Бэйли Леон
 
79'
Богард Ламар
Макгинн Джон
 
79'
Янг Кадан
Буэндия Эмилиано
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 123
Астон Вилла 94.3% (116)
X 3.3% (4)
Кристал Пэлас 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Кристал Пэлас
3.65
3.55
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4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Астон Вилла
4-2-3-1
Кристал Пэлас
3-4-2-1

История личных встреч

Астон Вилла
Кристал Пэлас

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:1
К
2:2

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

18
4

Голов в среднем за матч

2
0.44

Среднее время на гол

45
202

Всего голов

32
13

Голов в среднем за матч

1.78
0.72

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

50
124

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуран Джон 2 (1) 1
Буэндия Эмилиано 1 0.5
Бэйли Леон 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эзе Эберечи 3 1
Камада Даити 2 0.67
Матета Жан-Филипп 2 0.67
Нкетиа Эдди 1 0.33
Муньос Даниэль 0 0
Уортон Адам 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Диего Сантос 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камада Даити 1 0
Лерма Хефферсон 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Нкетиа Эдди 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0
Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Кристал Пэлас

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
3 Саутгемптон
2 Сток Сити
6 Брентфорд
5 Шеффилд Уэнсдей
2 Брайтон
3 Ливерпуль
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Престон Норт Энд
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Ньюкасл
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Ливерпуль Гакпо Коди 4
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 3 (3)
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 3 (2)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 82'
    Митчелл, кстати, недалеко от свой штрафной штрафной тоже особо не торопился, а долго искал - кому отдать передачу. Очень высоко встречают гости соперника.
  • 81'
    Гости сейчас в центре поля играют в комбинационный футбол, не позволяя сопернику перейти на прессинг.
  • Замена
    79'
    Богард, Янг и Джамалдин вышли на поле вместо Бэйли, Буэндия и  Макгинна.
  • Желтая карточка
    79'
    Хьюз получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    72'
    Угловой подали гости, но голкипер уверенно сыграл на выходе, купировав угрозу.
  • Травма, повреждение
    71'
    Мингс лежит на газоне после того, как поборолся за верховой мяч с Матетой. Неприятно, конечно, около виска получил головой удар Тайрон. 
  • 70'
    Тёрнер на этот раз не торопился, просто через паузу выполнил удар от ворот.
  • 69'
    Не смогли гости выжать з этого момента ничего толкового, у Митчелла не получилось пробить по воротам после того, как мяч оказался в штрафной. 
  • Фол, нарушение
    68'
    Опасный стандарт слева метрах в шести от штрафной заработали гости. Четверо игроков "Астон Виллы" встали в стенку.
  • Желтая карточка
    67'
    Карлос Диего всё-таки доигрался, получив жёлтую карточку за срыв атаки.
  • 66'
    Удивительно, но Тёрнер как раз время не особо тянет, а наоборот пытается сделать всё, чтобы его партнёры как можно быстрее пошли вперёд.
  • Описание гола
    64'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О--О-О-ОЛ!!! 1:2!!! КАМАДА!!! Добились всё-таки своего гости. Очередную проникающую передачу в штрафную проспали игроки "Астон Виллы", а Камада не стал долго думать и переправил с близкого расстояния мяч в ворота. 
  • 63'
    На трибунах посвистывают болельщики, не нравится им, что гостевая команда снова стала очень много себе позволять.
  • 62'
    Нкетиа перед вратарской уже был готов переправлять мяч в ворота после прострела слева, но мяч до него не дошёл - защитники в последний момент отработали как надо у хозяев.
  • 60'
    Макгинн слева вошёл в штрафную, попробовал обострить, но атака в очередной раз завершилась ничем.
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    • 59'
      Неделькович теперь уже в своей штрафной пошёл в подкат, чтобы выбить мяч у оппонента. Получилось чисто! 
    • 58'
      Подача была во вратарскую, защитники без проблем отбились. На подборе были хозяева поля, но соорудить острую фланговую атаку не сумели. 
    • Угловой
      57'
      Неделькович заработал право на угловой удар, соперник ставил ему спину, но последним коснулся мяча.
    • Травма, повреждение
      56'
      Шлупп и Карлос Диего столкнулись в центре поля, пауза в матче. Оба играли до конца, очень хотели завладеть мячом после неудачной срезки игрока "Кристал Пэлас".
    • 55'
      Быстрая контратака хозяев поля завершилась прострелом Дурана слева на игрока гостевой команды. 
    • 54'
      Гаучи довольно долго перед своей штрафной был с мячом, с трудом решившись на передачу ближнему защитнику.
    • 53'
      Игроки "Астон Виллы" пробовали пройти через правую бровку вперёд, но не сумели прорваться даже через среднюю линию соперника.
    • 52'
      Мингс выбил мяч из своей штрафной после паса от партнёра с фланга. Вот гости как раз пробуют прессинговать постоянно, но, правда, плодов не видно от этого.
    • 51'
      "Кристал Пэлас" просто контролирует мяч на своей половине поля, не продвигаясь вперёд. Хозяева поля же не прибегают пока к прессингу.
    • 50'
      Камада неплохо отработал в центре поля, не дав оппоненту развить свою атаку.
    • Травма, повреждение
      49'
      Повреждение в своей штрафной получил игрок "Астон Виллы", но всё обошлось - продолжить игру он сможет.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Отправляемся на перерыв! Первый тайм окончен!
    • 45'
      Бэйли пробил по центру ворот из-за пределов штрафной со средней дистанции, Тёрнер без проблем забрал мяч в руки.
    • 45'
      В атаке проводит концовку "Астон Вилла", получилось у них подобраться к штрафной, но удара нанести не сумели пока.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил рефери ко времени первого тайма.
    • 44'
      Как-то на эпизоды разбита у нас концовка первого тайма, ни одна из команд не может вдолгую просто подержать мяч. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Лакруа в центре поля подтолкнул в спину Дурана. Штрафной в пользу хозяев, а Максанс получил внушение от рефери.
    • 41'
      Гаучи забрал мяч в руки, быстро ввёл его в игру, но контратака хозяев поля быстро захлебнулась.
    • 40'
      Лакруа не сумел продолжить атаку на фланге, но и "Астон Вилла" не решилась разгонять свою атаку, решив попробовать что-то позиционное. 
    • 38'
      После углового последовала контратака "Астон Виллы". Во вратарскую вывели Дурана, которого на несколько мгновений опередил Тёрнер, бросившийся в ноги.
    • Угловой
      37'
      Гаучи на лицевой линии не с первого касания забрал мяч в руки, но никого из оппонентов поблизости не было. Кстати, не забрал мяч всё же - упустил за линию, угловой будет.
    • 36'
      Макгинн  в штрафной теперь уже получил мяч, развернуться и пробить ему не дали. Хозяева поля включились в игру наконец.
    • 35'
      Филоджин-Байдейс получил шанс сейчас - ворвался с мячом в штрафную, на крейсерской скорости прошёл к лицевой, но не сумел выполнить передачу под удар. Впрочем, пробить было бы верным решением, но не успел.
    • 33'
      Нкетиа подставился под вынос мяча, от него он прилетел на Матету, который ворвался в штрафную и пробил. До створа не долетело - успели накрыть его выстрел.
    • 32'
       Гаучи покинул пределы штрафной, чтобы выбить мяч подальше. Опередил на несколько корпусов он оппонента, всё было надёжно с его стороны.
    • Угловой
      31'
      Шлупп ворвался в штрафную, но пробить ему не дали - в подкате защитник выбил мяч на угловой. После углового ничего придумать гости не смогли.
    • 29'
      Игра немного успокоилась. Обе команды пробуют перехватить инициативу, но получается всё топорно. 
    • 28'
      Дуран имел ещё один момент сейчас, но вновь пробил мимо цели. Слишком острый был угол.
    • 27'
      Да, всё пока не так, как хотели гости. После взятия ворот у них началась чёрная полоса.
    • Замена
      26'
      И ещё одна вынужденная замена у нас! Шлупп вышел на поле вместо Уортона.
    • Травма, повреждение
      25'
      Уортон теперь сидит на газоне, ему прибежали оказывать помощь врачи. Ещё одна пауза в нашем матче. 
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ДУРАН!!! Бэйли справа в штрафной получил мяч, поднял глаза и сделал передачу на Дурана, который из центральной зоны - почти в метре от линии штрафной - пробил после обработки. Вратарь спасти команду не смог.
    • 21'
      Камада и Матета по очереди хотели просочиться вперёд через левый фланг, но пришлось всё же сместить вектор. В итоге с правого фланга последовал навес, а Матета пробил головой намного выше ворот.
    • 19'
      Возобновилась у нас игра. Продолжает "Астон Вилла" искать варианты в атаке - изменений в тактике нет: пробуют игроки прокачивать всё через левый фланг.
    • Замена
      18'
      Камада вышел на поле вместо Эзе. Вынужденная замена у гостей у нас.
    • Травма, повреждение
      16'
      Эзе оказался на газоне, показал, что получил повреждение. Никто не был рядом, потянул мышцы автор гола, нужна замена. 
    • 15'
      В центре поля в эти минуты идёт игра, хотя гости всё-таки дорожат мячом больше. 
    • 14'
      Гехи в штрафной пробовал откликнуться на навес справа, но вратарь его опередил в воздухе. Добивание последовало, но мимо ворот.
    • 12'
      Гости продолжают атаковать, у них всё по игре получается, а вот хозяева чуть-чуть нервничают.
    • 11'
      Хьюз теперь слева с линии штрафной навешивал на дальний угол вратарской, но технически не получилось - мяч покинул пределы поля.
    • 10'
      Вполне себе логичный гол, но такой же был бы логичный мяч, если забили хозяева поля. Ждём от них ответ.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ЭЗЕ!!! Муньос сделал забегание по правому флангу, ему дали пас на ход, а после этого Даниэль навесил в центр штрафной, откуда Эзе головой пробил аккурат мимо вратаря.
    • 8'
      На встречных курсах у нас футбол, хотя скоростей запредельных нет.
    • 7'
      Не менее интересная ответная атака, где Матета получил проникающую передачу в штрафную. Пробил он уже с острого угла, да и мяч с ноги у него свалился.
    • 6'
      Бэйли получил классный момент после того, как Филоджин-Байдейс покатил мяч вдоль линии штрафной. Удар был почти из центральной зоны, но не попал в створ Леон.
    • 5'
      Тёрнеру пришлось сейчас прыгнуть в ближний угол, чтобы забрать мяч после попытки удара слева из пределов штрафной. Не было сложно, просто разминка. 
    • 4'
      Гаучи сделал два шага вперёд, получил мяч, но не стал вводить его в игру, а позволил сопернику подбежать. После этого отдал аккуратный пас на своего защитника.
    • 3'
      В офсайд забрались сейчас гости. Грамотно отработала защита "Астон Виллы", успевшая выйти по линии вперёд.
    • 2'
      Эмери уже на ногах. Не нравится ему происходящее на поле, хотя на газоне ничего на текущий момент криминального не происходит. 
    • 1'
      Митчелл на левом фланге подхватил мяч, не нашёл продолжения впереди и отыграл назад - на свою половину поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Начался первый тайм!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Астон Вилла
    94.3% (116)
    Ничья
    3.3% (4)
    Кристал Пэлас
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (63)
    Меньше
    43.75% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    54.46% (61)
    Нет
    45.54% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    41.5% (51)
    1:0 Астон Вилла
    22% (27)
    2:0 Астон Вилла
    17.1% (21)
    3:1 Астон Вилла
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    3:0 Астон Вилла
    1.6% (2)
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