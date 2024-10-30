Тёрнер на этот раз не торопился, просто через паузу выполнил удар от ворот.

Мингс лежит на газоне после того, как поборолся за верховой мяч с Матетой. Неприятно, конечно, около виска получил головой удар Тайрон.

Богард, Янг и Джамалдин вышли на поле вместо Бэйли, Буэндия и Макгинна.

Гости сейчас в центре поля играют в комбинационный футбол, не позволяя сопернику перейти на прессинг.

Митчелл, кстати, недалеко от свой штрафной штрафной тоже особо не торопился, а долго искал - кому отдать передачу. Очень высоко встречают гости соперника.

Макгинн слева вошёл в штрафную, попробовал обострить, но атака в очередной раз завершилась ничем.

Нкетиа перед вратарской уже был готов переправлять мяч в ворота после прострела слева, но мяч до него не дошёл - защитники в последний момент отработали как надо у хозяев.

На трибунах посвистывают болельщики, не нравится им, что гостевая команда снова стала очень много себе позволять.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О--О-О-ОЛ!!! 1:2!!! КАМАДА!!! Добились всё-таки своего гости. Очередную проникающую передачу в штрафную проспали игроки "Астон Виллы", а Камада не стал долго думать и переправил с близкого расстояния мяч в ворота.

Удивительно, но Тёрнер как раз время не особо тянет, а наоборот пытается сделать всё, чтобы его партнёры как можно быстрее пошли вперёд.

Опасный стандарт слева метрах в шести от штрафной заработали гости. Четверо игроков "Астон Виллы" встали в стенку.

Не смогли гости выжать з этого момента ничего толкового, у Митчелла не получилось пробить по воротам после того, как мяч оказался в штрафной.

Камада неплохо отработал в центре поля, не дав оппоненту развить свою атаку.

"Кристал Пэлас" просто контролирует мяч на своей половине поля, не продвигаясь вперёд. Хозяева поля же не прибегают пока к прессингу.

Мингс выбил мяч из своей штрафной после паса от партнёра с фланга. Вот гости как раз пробуют прессинговать постоянно, но, правда, плодов не видно от этого.

Игроки "Астон Виллы" пробовали пройти через правую бровку вперёд, но не сумели прорваться даже через среднюю линию соперника.

Гаучи довольно долго перед своей штрафной был с мячом, с трудом решившись на передачу ближнему защитнику.

Шлупп и Карлос Диего столкнулись в центре поля, пауза в матче. Оба играли до конца, очень хотели завладеть мячом после неудачной срезки игрока "Кристал Пэлас".

Неделькович заработал право на угловой удар, соперник ставил ему спину, но последним коснулся мяча.

Подача была во вратарскую, защитники без проблем отбились. На подборе были хозяева поля, но соорудить острую фланговую атаку не сумели.

Неделькович теперь уже в своей штрафной пошёл в подкат, чтобы выбить мяч у оппонента. Получилось чисто!

Повреждение в своей штрафной получил игрок "Астон Виллы", но всё обошлось - продолжить игру он сможет.

Первый тайм

— Отправляемся на перерыв! Первый тайм окончен!

45' Бэйли пробил по центру ворот из-за пределов штрафной со средней дистанции, Тёрнер без проблем забрал мяч в руки.

45' В атаке проводит концовку "Астон Вилла", получилось у них подобраться к штрафной, но удара нанести не сумели пока.

45' Три минуты добавил рефери ко времени первого тайма.

44' Как-то на эпизоды разбита у нас концовка первого тайма, ни одна из команд не может вдолгую просто подержать мяч.

42' Лакруа в центре поля подтолкнул в спину Дурана. Штрафной в пользу хозяев, а Максанс получил внушение от рефери.

41' Гаучи забрал мяч в руки, быстро ввёл его в игру, но контратака хозяев поля быстро захлебнулась.

40' Лакруа не сумел продолжить атаку на фланге, но и "Астон Вилла" не решилась разгонять свою атаку, решив попробовать что-то позиционное.

38' После углового последовала контратака "Астон Виллы". Во вратарскую вывели Дурана, которого на несколько мгновений опередил Тёрнер, бросившийся в ноги.

37' Гаучи на лицевой линии не с первого касания забрал мяч в руки, но никого из оппонентов поблизости не было. Кстати, не забрал мяч всё же - упустил за линию, угловой будет.

36' Макгинн в штрафной теперь уже получил мяч, развернуться и пробить ему не дали. Хозяева поля включились в игру наконец.

35' Филоджин-Байдейс получил шанс сейчас - ворвался с мячом в штрафную, на крейсерской скорости прошёл к лицевой, но не сумел выполнить передачу под удар. Впрочем, пробить было бы верным решением, но не успел.

33' Нкетиа подставился под вынос мяча, от него он прилетел на Матету, который ворвался в штрафную и пробил. До створа не долетело - успели накрыть его выстрел.

32' Гаучи покинул пределы штрафной, чтобы выбить мяч подальше. Опередил на несколько корпусов он оппонента, всё было надёжно с его стороны.

31' Шлупп ворвался в штрафную, но пробить ему не дали - в подкате защитник выбил мяч на угловой. После углового ничего придумать гости не смогли.

29' Игра немного успокоилась. Обе команды пробуют перехватить инициативу, но получается всё топорно.

28' Дуран имел ещё один момент сейчас, но вновь пробил мимо цели. Слишком острый был угол.

27' Да, всё пока не так, как хотели гости. После взятия ворот у них началась чёрная полоса.

26' И ещё одна вынужденная замена у нас! Шлупп вышел на поле вместо Уортона.

25' Уортон теперь сидит на газоне, ему прибежали оказывать помощь врачи. Ещё одна пауза в нашем матче.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ДУРАН!!! Бэйли справа в штрафной получил мяч, поднял глаза и сделал передачу на Дурана, который из центральной зоны - почти в метре от линии штрафной - пробил после обработки. Вратарь спасти команду не смог.

21' Камада и Матета по очереди хотели просочиться вперёд через левый фланг, но пришлось всё же сместить вектор. В итоге с правого фланга последовал навес, а Матета пробил головой намного выше ворот.

19' Возобновилась у нас игра. Продолжает "Астон Вилла" искать варианты в атаке - изменений в тактике нет: пробуют игроки прокачивать всё через левый фланг.

18' Камада вышел на поле вместо Эзе. Вынужденная замена у гостей у нас.

16' Эзе оказался на газоне, показал, что получил повреждение. Никто не был рядом, потянул мышцы автор гола, нужна замена.

15' В центре поля в эти минуты идёт игра, хотя гости всё-таки дорожат мячом больше.

14' Гехи в штрафной пробовал откликнуться на навес справа, но вратарь его опередил в воздухе. Добивание последовало, но мимо ворот.

12' Гости продолжают атаковать, у них всё по игре получается, а вот хозяева чуть-чуть нервничают.

11' Хьюз теперь слева с линии штрафной навешивал на дальний угол вратарской, но технически не получилось - мяч покинул пределы поля.

10' Вполне себе логичный гол, но такой же был бы логичный мяч, если забили хозяева поля. Ждём от них ответ.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ЭЗЕ!!! Муньос сделал забегание по правому флангу, ему дали пас на ход, а после этого Даниэль навесил в центр штрафной, откуда Эзе головой пробил аккурат мимо вратаря.

8' На встречных курсах у нас футбол, хотя скоростей запредельных нет.

7' Не менее интересная ответная атака, где Матета получил проникающую передачу в штрафную. Пробил он уже с острого угла, да и мяч с ноги у него свалился.

6' Бэйли получил классный момент после того, как Филоджин-Байдейс покатил мяч вдоль линии штрафной. Удар был почти из центральной зоны, но не попал в створ Леон.

5' Тёрнеру пришлось сейчас прыгнуть в ближний угол, чтобы забрать мяч после попытки удара слева из пределов штрафной. Не было сложно, просто разминка.

4' Гаучи сделал два шага вперёд, получил мяч, но не стал вводить его в игру, а позволил сопернику подбежать. После этого отдал аккуратный пас на своего защитника.

3' В офсайд забрались сейчас гости. Грамотно отработала защита "Астон Виллы", успевшая выйти по линии вперёд.

2' Эмери уже на ногах. Не нравится ему происходящее на поле, хотя на газоне ничего на текущий момент криминального не происходит.

1' Митчелл на левом фланге подхватил мяч, не нашёл продолжения впереди и отыграл назад - на свою половину поля.