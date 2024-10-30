Тур: 4. Стадион: Дипдэйл.
0:3
Второй тайм: 83'
0'
23' Желтая карточкаХейден Кейн
0:1
24' ГолЖезус Габриэль
0:2
33' ГолНванери Итан
55' Желтая карточкаХьюз Эндрю
0:3
57' ГолХаверц Кай
74' Желтая карточкаТордарсон Стефан-Тейтюр
Ход матча
23'
24'
0:1
33'
0:2
55'
57'
0:3
68'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 9
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 3
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
25 Владение мячом, % 75
Прогноз на матч от Liveresult
29
Хейден
Кейн
16
Хьюз
Эндрю
18
Ледсон
Райан
40
Боулер
Джош
25
Холмс
Дуэйн
20
Гринвуд
Сэм
15
Кивёр
Якуб
53
Нванери
Итан
20
Жоржиньо
II
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Хейден КейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хьюз ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ледсон РайанПолузащитник
-
40 Боулер ДжошПолузащитник
-
25 Холмс ДуэйнПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гринвуд СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бест КианПолузащитник
-
44 Поттс БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
-
53 Нванери ИтанПолузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Райя ДавидВратарь
- Защитник
-
76 Хевен ЭйденЗащитник
-
51 Николс ДжошЗащитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
История личных встреч
Престон Норт Энд
Арсенал
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Престон Норт Энд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осмаич Милутин
|3
|0.75
|Ледсон Райан
|2
|0.5
|Гринвуд Сэм
|2 (1)
|0.5
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.25
|Поттс Брэд
|0
|0
|Холмс Дуэйн
|0
|0
|Маккэнн Алистер
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нванери Итан
|3
|1.5
|Хаверц Кай
|2
|1
|Стерлинг Рахим
|1
|0.5
|Жезус Габриэль
|1
|0.5
|Райс Деклан
|1
|0.5
|Кивёр Якуб
|0
|0
Карточки
Престон Норт Энд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Хьюз Эндрю
|1
|0
|Брэйди Роберт
|1
|0
|Хейден Кейн
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калафьори Риккардо
|1
|0
Результаты матчей
Престон Норт Энд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Престон Норт Энд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Престон Норт Энд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
63%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Престон Норт Энд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Плимут - Престон Норт Энд 3:3 Престон Норт Энд - Норвич 2:2 Престон Норт Энд - Ковентри 1:0 Бёрнли - Престон Норт Энд 0:0
Престон Норт Энд - Уотфорд 3:0 Миллуолл - Престон Норт Энд 3:1 Престон Норт Энд - Блэкберн 0:0 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Мидлсбро - Престон Норт Энд 1:1 Оксфорд Юнайтед - Престон Норт Энд 3:1 Харрогейт - Престон Норт Энд 0:5 Престон Норт Энд - Лутон Таун 1:0 Суонси - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Сандерленд 2:0 Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Солфорд Сити - Престон Норт Энд 0:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Бамбер-Бридж - Престон Норт Энд 0:3 Саутпорт - Престон Норт Энд 2:1
Арсенал
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1
Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1
Результаты матчей
Престон Норт Энд
Арсенал
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Престон Норт Энд
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Уотфорд
|Инс Томас
|4 (1)
|Ливерпуль
|Гакпо Коди
|4
|Манчестер Юнайтед
|Гарначо Алехандро
|3 (3)
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|3 (2)
|Вулверхэмптон
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Престон Норт Энд 0:3 Арсенал
Исход игры
Престон Норт Энд
0.8% (1)
Ничья
0.8% (1)
Арсенал
98.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
55.75% (63)
Меньше
44.25% (50)
Обе команды забьют
Да
36.28% (41)
Нет
63.72% (72)
Популярный счёт
0:2 Арсенал
36.4% (43)
1:2 Арсенал
16.9% (20)
0:3 Арсенал
13.6% (16)
1:3 Арсенал
13.6% (16)
0:1 Арсенал
5.9% (7)
0:4 Арсенал
4.2% (5)
1:4 Арсенал
1.7% (2)
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