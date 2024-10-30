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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Престон Норт Энд
0:3
Второй тайм: 83'
Арсенал
0'
23' Желтая карточка
Хейден Кейн
0:1
24' Гол
Жезус Габриэль
0:2
33' Гол
Нванери Итан
55' Желтая карточка
Хьюз Эндрю
0:3
57' Гол
Хаверц Кай
74' Желтая карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр

Ход матча

23'
Хейден Кейн
 
24'
0:1
Жезус Габриэль
(Кивёр Якуб)
33'
0:2
Нванери Итан
(Жезус Габриэль)
46'
 
Парти Томас
Тимбер Юрриен
46'
 
Хаверц Кай
Мерино Микель
55'
Хьюз Эндрю
 
57'
0:3
Хаверц Кай
(Кивёр Якуб)
59'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
Боулер Джош
 
60'
Якобсен Эмиль Рис
Гринвуд Сэм
 
60'
Поттс Брэд
Хейден Кейн
 
62'
 
Льюис-Скелли Майлс
Зинченко Александр
62'
 
Сака Букайо
Мартинелли Габриэл
68'
Бест Киан
Хьюз Эндрю
 
74'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
77'
Стори Джордан
Линдси Лиам
 
81'
 
Хевен Эйден
Нванери Итан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 25 Владение мячом, % 75
Прогнозы 118
Престон Норт Энд 0.8% (1)
X 0.8% (1)
Арсенал 98.3% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Престон Норт Энд
Ничья
Арсенал
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вудмен
Фредди
29
Хейден
Кейн
5
Уотмаф
Джек
6
Линдси
Лиам
16
Хьюз
Эндрю
22
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
18
Ледсон
Райан
40
Боулер
Джош
25
Холмс
Дуэйн
23
Оккельс
Йеппе
20
Гринвуд
Сэм
36
Сетфорд
Томми
12
Тимбер
Юрриен
2
Салиба
Вильям
15
Кивёр
Якуб
17
Зинченко
Александр
53
Нванери
Итан
20
Жоржиньо
II
23
Мерино
Микель
30
Стерлинг
Рахим
9
Жезус
Габриэль
11
Мартинелли
Габриэл
Престон Норт Энд
4-2-3-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Престон Норт Энд
Арсенал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Престон Норт Энд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осмаич Милутин 3 0.75
Ледсон Райан 2 0.5
Гринвуд Сэм 2 (1) 0.5
Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.25
Поттс Брэд 0 0
Холмс Дуэйн 0 0
Маккэнн Алистер 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нванери Итан 3 1.5
Хаверц Кай 2 1
Стерлинг Рахим 1 0.5
Жезус Габриэль 1 0.5
Райс Деклан 1 0.5
Кивёр Якуб 0 0

Карточки

Престон Норт Энд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Хьюз Эндрю 1 0
Брэйди Роберт 1 0
Хейден Кейн 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калафьори Риккардо 1 0

Результаты матчей

Престон Норт Энд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Престон Норт Энд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Престон Норт Энд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
63%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Престон Норт Энд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Плимут - Престон Норт Энд 3:3 Престон Норт Энд - Норвич 2:2 Престон Норт Энд - Ковентри 1:0 Бёрнли - Престон Норт Энд 0:0
Престон Норт Энд - Уотфорд 3:0 Миллуолл - Престон Норт Энд 3:1 Престон Норт Энд - Блэкберн 0:0 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Мидлсбро - Престон Норт Энд 1:1 Оксфорд Юнайтед - Престон Норт Энд 3:1 Харрогейт - Престон Норт Энд 0:5 Престон Норт Энд - Лутон Таун 1:0 Суонси - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Сандерленд 2:0 Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Солфорд Сити - Престон Норт Энд 0:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Бамбер-Бридж - Престон Норт Энд 0:3 Саутпорт - Престон Норт Энд 2:1
Арсенал
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1
Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1

Результаты матчей

Престон Норт Энд
Арсенал

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Престон Норт Энд
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1/8 финала
3 Саутгемптон
2 Сток Сити
6 Брентфорд
5 Шеффилд Уэнсдей
2 Брайтон
3 Ливерпуль
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Престон Норт Энд
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Ньюкасл
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Ливерпуль Гакпо Коди 4
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 3 (3)
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 3 (2)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 85'
    на чужой половине поля Льюис-Скелли получил по ногам от Мадса. Опасный стандарт исполнят гости.
  • 84'
    Проникающий пас исполнял Мадс в штрафную на ход Оккельсу, но Кивёр в чистом подкате перехватил мяч.
  • 83'
    Пробивал по воротам Хаверц из пределов штрафной после паса от Льюиса-Скелли, но на пути мяча защитник оказался.
  • 82'
    В центре поля Стерлинг налетел прямой ногой на ногу Поттсу. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • Замена
    81'
    Замена теперь уже в составе "канониров" произошла. Вместо Итана Нванери шанс проявить себя получил Эйден Хевен.
  • Опасный момент
    80'
    Ворвался в штрафную Мадс и с острого угла пробил по воротам, отбил перед собой Сетфорд, а добивание Якобсена заблокировали защитники.
  • Замена
    79'
    Еще одна замена в составе "престон Норт Энд" произошла. Вместо Лиама Линдси доигрывать встречу будет Джордан Стори.
  • 78'
    Пробивал по воротам Нванери из пределов штрафной после паса от Хаверца, но мяч полетел немного выше перекладины. 
  • 77'
    Ушел от соперника по флангу Поттс и прострелил низом в штрафную. Прочитал эпизод Сетфорд и перехватил этот пас.
  • Офсайд
    76'
    Прорывался по флангу Мадс после заброса от Поттса, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.
  • Желтая карточка
    75'
    На чужой половине поля Тордарсон в грубом подкате снес Хаверца, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 74'
    Мадс сместился с правого фланга к центру и пробил с линии штрафной, но на пути мяча оказался в подкате Салиба.
  • 73'
    Мог убегать на ворота соперника Якобсен после заброса от Беста, но первым на мяче оказался Кивёр.
  • Офсайд
    72'
    Догнал мяч в штрафной соперника Хаверц и сбросил поперек на Нванери, который забил гол. Судья отменил взятие ворот из-за офсайда.
  • Замена
    71'
    Еще одна замена случилась в нашем поединке. Вместо Эндрю Хьюза свое игровое время получил Киан Бест.
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    • 70'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Нванери и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
    • 69'
      В борьбе с защитником в чужой штрафной упал на газон Льюис-Скелли, но судья не стал назначать пенальти.
    • 68'
      С угла поля Сака навесил на ближнюю штангу, где пробил головой Салиба, но выше перекладины.
    • Угловой
      67'
      Ушел от соперника по флангу Сака и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 66'
      После навеса с угла поля от Жоржиньо пробил головой на ближний штанге Кивёр, но мяч полетел немного неточно.
    • Опасный момент
      65'
      Обокрал соперника на чужой половине поля Стерлинг, убежал в атаку и отдал на Жезуса. С выстрелом последнего справился Вудмен, а после лежа отбил ногой и добивание Стерлинга.
    • 64'
      Мягко забросил с левого фланга в штрафную Поттс на ход Якобсену, но тому пробить головой Салиба не позволил.
    • Замена
      63'
      Двойная замена в составе "Асренала" произошла. Вместо Зинченко и Мартинелли на поле вышли Сака и Льюис-Скелли.
    • 62'
      После заброса от Ладсона выбегал на ворота соперника Мадс, но с убойной позиции пробил крайне неточно.
    • Замена
      61'
      Сразу три замены в составе хозяев произошло. Вместо Боулера, Гринвуда и Хейдена, на поле появились Поттс, Якобсен и Мадс.
    • 60'
      Отдавал пас Хаверц в штрафную на ход Стерлингу, но тот с ходу пробил намного выше перекладины.
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-3! Кай Хаверц! Подхватил мяч на левой бровке Кивёр и тут же выдал пас на линию вратарской, куда ворвался из-за спин защитников Хаверц и головой вколотил снаряд точно в ближний верхний угол ворот.
    • Желтая карточка
      57'
      Жезуса снес в грубом подкате на фланге Хьюз. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 56'
      Вдоль линии штрафной сместился с фланга в центр Мартинеллии пробил по воротам, но точно в руки голкиперу.
    • 55'
      Оккельс сместился с левого фланга в штрафную соперника и пробил по воротам, но угодил в спину Салиба.
    • 54'
      С центра поля забросил Жоржиньо в штрафную на Стерлинга, но того опередил Линдси и головой сбросил мяч в руки Вудмену.
    • 53'
      Продавил соперника по флангу Боулер и прострелил в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался Салиба.
    • 52'
      По флангу отдавал пас Мартинелли на ход Хаверцу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
    • 51'
      Диагональ исполнял Кивёр с центра поля в штрафную на ход Мартинелли, но тот проиграл борьбу за мяч Уотмафу.
    • 50'
      Перехватил мяч на фланге Стерлинг и тут же забросил вперед на Хаверца, но этот пас стал легкой добычей для Вудмена.
    • 49'
      Продавил соперника Стердинг по флангу и прострелил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог замкнуть. 
    • 48'
      Отличным пасом Мартинелли запустил по флангу Зинченко, который прострелил вдоль ворот, но мяч полетел в руки голкиперу.
    • Замена
      47'
      Замена в составе "Арсенала" произошла в перерыве. Вместо Тимбера и Мерино на второй тайм вышли Парти и Хаверц.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли удержать преимущество гости?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет "Арсенал"!
    • 45'
      Забросил в штрафную с фланга Боулер на Гринвуда, но на выходе перехватил этот пас Сетфорд.
    • 45'
      Покатил с фланга Мартинелли в центр на Зинченко, который пробил в касание, но угодил точно в спину защитнику.
    • 44'
      Сам сместился Мартинелли на скорости с левого фланга в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • 43'
      Прострел исполнял в штрафную соперника Мерино на ход Мартинелли, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 42'
      С левого фланга прострелил Тимбер в штрафную, где мог замыкать Жезус, но не дотянулся головой до мяча.
    • 41'
      Оторвался от защитника по флангу Оккельс и отдал вперед на Гринвуда, но тот проиграл Кивёру снова борьбу за мяч.
    • 40'
      Мог убегать на ворота соперника Боулер после заброса от Гринвуда, но на выходе голкипер перехватил этот пас.
    • 39'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Стерлинг после паса от Мерино, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
    • 38'
      Со штрафного Мартинелли навесил на дальнюю штангу, но здесь Нванери головой не дотянулся до мяча.
    • 36'
      Перед чужой штрафной Жоржиньо получил по ногам от Тордарсона. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 35'
      Отдавал пас Зинченко в штрафную на ход Жезусу, но тот проиграл борьбу за мяч Линдси и не смог пробить.
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Итан Нванери! Удвоили преимущество "канониры"! Покатил с правого фланга Стерлинг в центр на Нванери, который решил неожиданно пробить с линии штрафной. Мяч по невероятной траектории влетел в дальнюю девятку.
    • 33'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Гринвуд и пробил из-под защитника, но без особых проблем для Сетфорда.
    • Опасный момент
      32'
      Догнал мяч у лицевой линии Стерлинг и низом покатил в центр штрафной на Нванери, но тот пробил слабо и точно в руки вратарю.
    • 31'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Тимбер и с лету пробил по воротам, но угодил в спину защитнику.
    • 30'
      На фланге соперника накрутил Мартинелли и навесил в штрафную, но здесь Хьюз вынес мяч в центр поля.
    • 29'
      С угла поля Оккельс навесил на ближнюю штангу, где Линдси пробил с лету, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.
    • Угловой
      28'
      Продавил соперника по флангу Боулер и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 27'
      На фланге Мартинелли получил по ногам от Тордарсона. Судья проигнорировал этот эпизод, но вот бразильцу нужна будет помощь медиков.
    • 26'
      Убежал в контратаку Оккельс по флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 25'
      Отдавал пас по флангу Хьюз на ход Оккельсу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Габриэль Жезус! Удалось открыть счёт в матче гостям. После навеса со штрафного от Мартинелли на дальней штанге выиграл борьбу Кивёр и головой сбросил в центр на Жезуса, а тот с лету вколотил мяч точно в ближнюю девятку. 
    • Желтая карточка
      23'
      На фланге грубо в подкате заехал сопернику по ногам Хейден, за что тут же был наказан желтой карточкой.
    • 21'
      Отличным пасом Тимбер запустил в штрафную соперника Стерлинга, но в последний момент мяч в подкате вынес в сторону Хьюз.
    • 20'
      С левого фланга отдавал пас в штрафную соперника Зинченко на ход Мартинелли, но выстрел последнего Тордарсон заблокировал.
    • 19'
      С правого фланга Тимбер отдал пас в центр на Жезуса, но тому в окружении двоих защитников не удалось пробить по воротам.
    • 18'
      После подачи со штрафного от Оккельса на ближней штанге головой пробил Линдси, но мяч полетел выше перекладины.
    • 17'
      На фланге грамотно подставился Боулер и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 16'
      Ворвался в штрафную соперника Нванери и отдал поперек на Стерлинга, но тот пробил крайне неточно.
    • 16'
      Ушел от соперника на скорости по флангу Зинченко и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело не дошло.
    • 15'
      С угла поля навесил Мартинелли в центр штрафной, но спокойно на выходе Вудмен забрал мяч в свои руки.
    • 14'
      Мягко забросил Жезус в штрафную на ход Тимберу, но тому не позволил пробить в подкате Уотмаф.
    • 13'
      Нванери с правого фланга в район одиннадцатиметровой отметки подал, но мяч головой вынес спокойно Линдси.
    • 12'
      В центре поля оказался на газоне Жезус в борьбе против Тордарсона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".
    • 11'
      Диагональ вырезал Оккельс в штрафную на Холмса, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Салиба.
    • 10'
      Зинченко протащил мяч к штрафной соперника и покатил поперек на Мартинелли, но этот пас перехватил Линдси.
    • 9'
      Дальний заброс исполнял Боулер в штрафную на Гринвуда, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Кивёру.
    • 8'
      Ворвался Стерлинг в штрафную соперника на скорости и упал в борьбе против Хейдена, но судья зафиксировал фол в атаке.
    • 7'
      После скидки от Жезуса издали пробил в одно касание Тимебр, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 6'
      В центре поля Тимбер получил по ногам в борьбе против Оккельса. Штрафной удар исполнять будут лондонцы.
    • 5'
      Тонким пасом Нванери нашел в штрафной соперника Тимбера, но тому пробить по воротам защитники не позволили.
    • 4'
      Мягко забросил в штрафную Зинченко на ход Жезусу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Линдси.
    • 3'
      Отдавал пас по флангу Холмс на ход Гринвуду, но тот не смог оторваться от опеки соперника и потерял мяч.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deepdale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Престон Норт Энд 0:3 Арсенал

    Исход игры
    Престон Норт Энд
    0.8% (1)
    Ничья
    0.8% (1)
    Арсенал
    98.3% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.75% (63)
    Меньше
    44.25% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    36.28% (41)
    Нет
    63.72% (72)
    Популярный счёт
    0:2 Арсенал
    36.4% (43)
    1:2 Арсенал
    16.9% (20)
    0:3 Арсенал
    13.6% (16)
    1:3 Арсенал
    13.6% (16)
    0:1 Арсенал
    5.9% (7)
    0:4 Арсенал
    4.2% (5)
    1:4 Арсенал
    1.7% (2)
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