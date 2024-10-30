Еще одна замена в составе "престон Норт Энд" произошла. Вместо Лиама Линдси доигрывать встречу будет Джордан Стори.

Ворвался в штрафную Мадс и с острого угла пробил по воротам, отбил перед собой Сетфорд, а добивание Якобсена заблокировали защитники.

Замена теперь уже в составе "канониров" произошла. Вместо Итана Нванери шанс проявить себя получил Эйден Хевен.

В центре поля Стерлинг налетел прямой ногой на ногу Поттсу. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Пробивал по воротам Хаверц из пределов штрафной после паса от Льюиса-Скелли, но на пути мяча защитник оказался.

Проникающий пас исполнял Мадс в штрафную на ход Оккельсу, но Кивёр в чистом подкате перехватил мяч.

на чужой половине поля Льюис-Скелли получил по ногам от Мадса. Опасный стандарт исполнят гости.

Еще одна замена случилась в нашем поединке. Вместо Эндрю Хьюза свое игровое время получил Киан Бест.

Догнал мяч в штрафной соперника Хаверц и сбросил поперек на Нванери, который забил гол. Судья отменил взятие ворот из-за офсайда.

Мог убегать на ворота соперника Якобсен после заброса от Беста, но первым на мяче оказался Кивёр.

Мадс сместился с правого фланга к центру и пробил с линии штрафной, но на пути мяча оказался в подкате Салиба.

На чужой половине поля Тордарсон в грубом подкате снес Хаверца, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Прорывался по флангу Мадс после заброса от Поттса, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.

Ушел от соперника по флангу Поттс и прострелил низом в штрафную. Прочитал эпизод Сетфорд и перехватил этот пас.

Пробивал по воротам Нванери из пределов штрафной после паса от Хаверца, но мяч полетел немного выше перекладины.

Сразу три замены в составе хозяев произошло. Вместо Боулера, Гринвуда и Хейдена, на поле появились Поттс, Якобсен и Мадс.

После заброса от Ладсона выбегал на ворота соперника Мадс, но с убойной позиции пробил крайне неточно.

Двойная замена в составе "Асренала" произошла. Вместо Зинченко и Мартинелли на поле вышли Сака и Льюис-Скелли.

Мягко забросил с левого фланга в штрафную Поттс на ход Якобсену, но тому пробить головой Салиба не позволил.

Обокрал соперника на чужой половине поля Стерлинг, убежал в атаку и отдал на Жезуса. С выстрелом последнего справился Вудмен, а после лежа отбил ногой и добивание Стерлинга.

После навеса с угла поля от Жоржиньо пробил головой на ближний штанге Кивёр, но мяч полетел немного неточно.

Ушел от соперника по флангу Сака и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля Сака навесил на ближнюю штангу, где пробил головой Салиба, но выше перекладины.

В борьбе с защитником в чужой штрафной упал на газон Льюис-Скелли, но судья не стал назначать пенальти.

Выиграл подбор у штрафной соперника Нванери и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

Замена в составе "Арсенала" произошла в перерыве. Вместо Тимбера и Мерино на второй тайм вышли Парти и Хаверц.

Отличным пасом Мартинелли запустил по флангу Зинченко, который прострелил вдоль ворот, но мяч полетел в руки голкиперу.

Продавил соперника Стердинг по флангу и прострелил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

Перехватил мяч на фланге Стерлинг и тут же забросил вперед на Хаверца, но этот пас стал легкой добычей для Вудмена.

Диагональ исполнял Кивёр с центра поля в штрафную на ход Мартинелли, но тот проиграл борьбу за мяч Уотмафу.

По флангу отдавал пас Мартинелли на ход Хаверцу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.

Продавил соперника по флангу Боулер и прострелил в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался Салиба.

С центра поля забросил Жоржиньо в штрафную на Стерлинга, но того опередил Линдси и головой сбросил мяч в руки Вудмену.

Оккельс сместился с левого фланга в штрафную соперника и пробил по воротам, но угодил в спину Салиба.

Вдоль линии штрафной сместился с фланга в центр Мартинеллии пробил по воротам, но точно в руки голкиперу.

Жезуса снес в грубом подкате на фланге Хьюз. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-3! Кай Хаверц! Подхватил мяч на левой бровке Кивёр и тут же выдал пас на линию вратарской, куда ворвался из-за спин защитников Хаверц и головой вколотил снаряд точно в ближний верхний угол ворот.

Отдавал пас Хаверц в штрафную на ход Стерлингу, но тот с ходу пробил намного выше перекладины.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет "Арсенал"!

45' Забросил в штрафную с фланга Боулер на Гринвуда, но на выходе перехватил этот пас Сетфорд.

45' Покатил с фланга Мартинелли в центр на Зинченко, который пробил в касание, но угодил точно в спину защитнику.

44' Сам сместился Мартинелли на скорости с левого фланга в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

43' Прострел исполнял в штрафную соперника Мерино на ход Мартинелли, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

42' С левого фланга прострелил Тимбер в штрафную, где мог замыкать Жезус, но не дотянулся головой до мяча.

41' Оторвался от защитника по флангу Оккельс и отдал вперед на Гринвуда, но тот проиграл Кивёру снова борьбу за мяч.

40' Мог убегать на ворота соперника Боулер после заброса от Гринвуда, но на выходе голкипер перехватил этот пас.

39' Ворвался в штрафную соперника на скорости Стерлинг после паса от Мерино, но нарушил он правила в борьбе с защитником.

38' Со штрафного Мартинелли навесил на дальнюю штангу, но здесь Нванери головой не дотянулся до мяча.

36' Перед чужой штрафной Жоржиньо получил по ногам от Тордарсона. Штрафной удар исполнять будут гости.

35' Отдавал пас Зинченко в штрафную на ход Жезусу, но тот проиграл борьбу за мяч Линдси и не смог пробить.

34' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Итан Нванери! Удвоили преимущество "канониры"! Покатил с правого фланга Стерлинг в центр на Нванери, который решил неожиданно пробить с линии штрафной. Мяч по невероятной траектории влетел в дальнюю девятку.

33' Прорывался по центру к штрафной соперника Гринвуд и пробил из-под защитника, но без особых проблем для Сетфорда.

32' Догнал мяч у лицевой линии Стерлинг и низом покатил в центр штрафной на Нванери, но тот пробил слабо и точно в руки вратарю.

31' Выиграл подбор у штрафной соперника Тимбер и с лету пробил по воротам, но угодил в спину защитнику.

30' На фланге соперника накрутил Мартинелли и навесил в штрафную, но здесь Хьюз вынес мяч в центр поля.

29' С угла поля Оккельс навесил на ближнюю штангу, где Линдси пробил с лету, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.

28' Продавил соперника по флангу Боулер и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

27' На фланге Мартинелли получил по ногам от Тордарсона. Судья проигнорировал этот эпизод, но вот бразильцу нужна будет помощь медиков.

26' Убежал в контратаку Оккельс по флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

25' Отдавал пас по флангу Хьюз на ход Оккельсу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

24' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Габриэль Жезус! Удалось открыть счёт в матче гостям. После навеса со штрафного от Мартинелли на дальней штанге выиграл борьбу Кивёр и головой сбросил в центр на Жезуса, а тот с лету вколотил мяч точно в ближнюю девятку.

23' На фланге грубо в подкате заехал сопернику по ногам Хейден, за что тут же был наказан желтой карточкой.

21' Отличным пасом Тимбер запустил в штрафную соперника Стерлинга, но в последний момент мяч в подкате вынес в сторону Хьюз.

20' С левого фланга отдавал пас в штрафную соперника Зинченко на ход Мартинелли, но выстрел последнего Тордарсон заблокировал.

19' С правого фланга Тимбер отдал пас в центр на Жезуса, но тому в окружении двоих защитников не удалось пробить по воротам.

18' После подачи со штрафного от Оккельса на ближней штанге головой пробил Линдси, но мяч полетел выше перекладины.

17' На фланге грамотно подставился Боулер и заработал для своей команды перспективный стандарт.

16' Ворвался в штрафную соперника Нванери и отдал поперек на Стерлинга, но тот пробил крайне неточно.

16' Ушел от соперника на скорости по флангу Зинченко и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело не дошло.

15' С угла поля навесил Мартинелли в центр штрафной, но спокойно на выходе Вудмен забрал мяч в свои руки.

14' Мягко забросил Жезус в штрафную на ход Тимберу, но тому не позволил пробить в подкате Уотмаф.

13' Нванери с правого фланга в район одиннадцатиметровой отметки подал, но мяч головой вынес спокойно Линдси.

12' В центре поля оказался на газоне Жезус в борьбе против Тордарсона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".

11' Диагональ вырезал Оккельс в штрафную на Холмса, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Салиба.

10' Зинченко протащил мяч к штрафной соперника и покатил поперек на Мартинелли, но этот пас перехватил Линдси.

9' Дальний заброс исполнял Боулер в штрафную на Гринвуда, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Кивёру.

8' Ворвался Стерлинг в штрафную соперника на скорости и упал в борьбе против Хейдена, но судья зафиксировал фол в атаке.

7' После скидки от Жезуса издали пробил в одно касание Тимебр, но мяч в гуще защитников застрял.

6' В центре поля Тимбер получил по ногам в борьбе против Оккельса. Штрафной удар исполнять будут лондонцы.

5' Тонким пасом Нванери нашел в штрафной соперника Тимбера, но тому пробить по воротам защитники не позволили.

4' Мягко забросил в штрафную Зинченко на ход Жезусу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Линдси.

3' Отдавал пас по флангу Холмс на ход Гринвуду, но тот не смог оторваться от опеки соперника и потерял мяч.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах гости выбрали себе черный комплект формы.