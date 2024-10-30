Тимо Вернер попробовал прострелить из правой части чужой штрафной площади, а Рубен Диаш отправил мяч на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ПАП МАТАР САРР! С правого фланга также разыграли угловой футболисты лондонцев. Деян Кулушевски с игры сделал передачу под удар Папу Матару Сарру, который с подступов к штрафной площади пробил чётко низом в правый угол.

Бреннан Джонсон приложился с подбора с правого полуфланга из-за пределов штрафной площади - получился этот удар в руки Штефану Ортеге.

Луис Матеус слева в атаке "Манчестер Сити" ушёл от Арчи Грэя и выполнил прострельную передачу, которую прервал Раду Дрэгушин.

А Бернарду Силве тем временем что-то смешно на скамейке запасных - пытается он развеселить и находящегося рядом Эрлинга Холанна.

Нико О'Райли сделал неточную передачу на правый фланг на Савио - в действительности за боковую линию. Пеп Гвардиола почесал голову.

О, а это что такое в исполнении Гюндогана? Около своей штрафной площади поперечным пасом Илкай снабдил мячом соперника - Вернера. Подхвативший владение Тимо метил в правый нижний угол обводящим ударом, однако мяч забрал Штефан Ортега.

Дестини Удоджи на левом фланге сделал передачу Тимо Вернеру, который оказался в положении "вне игры".

Кстати, у "Манчестер Сити" сегодня тоже было изменение из-за повреждения. Изначально в старте у гостей в защите планировался Мануэль Аканджи, но он вроде получил некую травму на предматчевой разминке, поэтому его место с первых минут на поле занял Рубен Диаш, а сам Аканджи попал в число запасных "небесно-голубых".

В своей штрафной площади раскатывают мяч футболисты "Тоттенхэма", и пошёл высокий прессинг в их адрес со стороны представителей "Манчестер Сити", нужно аккуратно действовать в такой ситуации игрокам "шпор", ошибки противопоказаны и чреваты серьёзными последствиями.

Медицинская помощь оказывается сейчас одному из игроков "Манчестер Сити". Это Нико О'Райли.

Показывают, как Бернарду Силва оперативно натянул манишку и побежал раздеваться. Неужто и тут будет вынужденная замена?

Тимо Вернер разыграл угловой "Тоттенхэма" с левого фланга к ближней штанге, а в итоге Деян Кулушевски ногой пробил с шестнадцати метров по чужим воротам - точнее, гораздо выше чужих ворот.

Пап Матар Сарр из состава "Тоттенхэма" получил жёлтую карточку за то, что на половине поля "Манчестер Сити" уронил Савио.

15' Заброс вперёд у "Тоттенхэма", и как только мяч входит в пределы штрафной площади "Манчестер Сити", так его надёжно забирает Штефан Ортега.

14' Да, замена по травме происходит в составе "Тоттенхэма": Дестини Удоджи вступает в игру вместо Микки ван де Вена, в расстроенных чувствах уходящего прямиком в подтрибунное помещение.

12' Микки ван де Вен присел на газон после подката, который он совершил, чтобы выбить мяч за боковую линию из-под контроля Савио. Медицинская помощь теперь оказывается пострадавшему защитнику "Тоттенхэма". Вопрос, сможет он продолжить мяч или же будет заменён вынужденно.

10' Тимо Вернер допустил потерю, Савио прошёл чуть вперёд по правому флангу и отдал поперечную передачу, оказавшуюся перехваченной лондонцами.

9' Обосновался на чужой половине поля с мячом "Манчестер Сити". Савио получил пас от партнёра на правом фланге, но не решился подавать и отыграл назад.

9' Пока нет внятной реакции "Манчестер Сити" на пропущенный мяч. Хосеп Гвардиола тоже, похоже, растерян. Чуть высунул язык главный тренер гостей и что-то выплюнул изо рта.

7' А ведь в прошлом сезоне "Тоттенхэм" выдал свой лучший старт в АПЛ за много лет и лидировал осенью, но потом опустился по таблице вниз. Впрочем, какое это имеет значение здесь и сейчас?

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ТИМО ВЕРНЕР!

От своих ворот удачно провели атаку лондонцы. В предзавершающей стадии Деян Кулушевски сделал низовой поперечный пас с правого фланга, а Тимо Вернер из центральной зоны разобрался со Штефаном Ортегой, успешно послал мяч в сетку.

4' Показал "Манчестер Сити", как умеет атаковать, прострельная передача пошла у гостей с левого фланга, но не удалось замкнуть её.