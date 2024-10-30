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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Тоттенхэм
2:0
Первый тайм: 31'
Манчестер Сити
0'
1:0
5' Гол
Вернер Тимо
23' Желтая карточка
Сарр Пап Матар
2:0
25' Гол
Сарр Пап Матар

Ход матча

5'
Вернер Тимо
(Кулушевски Деян)
1:0
14'
Удоджи Дестини
Ван де Вен Микки
 
23'
Сарр Пап Матар
 
25'
Сарр Пап Матар
(Кулушевски Деян)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 131
Тоттенхэм 8.4% (11)
X 12.2% (16)
Манчестер Сити 79.4% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Манчестер Сити
3.70
4.15
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5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Викарио
Гульельмо
14
Грэй
Арчи
17
Ромеро
Кристиан
6
Дрэгушин
Раду
37
Ван
де
Вен
Микки
29
Сарр
Пап
Матар
30
Бентанкур
Родриго
21
Кулушевски
Деян
22
Джонсон
Бреннан
19
Соланке
Доминик
16
Вернер
Тимо
18
Ортега
Штефан
82
Льюис
Рико
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
19
Гюндоган
Илкай
26
Савио
III
87
Макэйти
Джеймс
75
О'Райли
Нико
27
Луис
Матеус
II
47
Фоден
Фил
Тоттенхэм
4-3-3
Манчестер Сити
4-1-4-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Манчестер Сити

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед

40 матчей

40%
10%
50%
16 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
10 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:2
К
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ЛЧ
4:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
МКЧ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КC
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.37
1.33

Среднее время на гол

65
67

Всего голов

49
22

Голов в среднем за матч

2.33
1.16

Среднее время на гол

38
77

Всего голов

75
50

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 1 0.5
Спенс Джед 1 0.5
Джонсон Бреннан 1 0.5
Кулушевски Деян 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доку Жереми 1 0.5
Луис Матеус II 1 0.5
Грилиш Джек 0 0
Льюис Рико 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2
Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2
Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Манчестер Сити

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
3 Саутгемптон
2 Сток Сити
6 Брентфорд
5 Шеффилд Уэнсдей
Брайтон
Ливерпуль
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Престон Норт Энд
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Ньюкасл
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 3 (3)
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 3 (2)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Челси Нкунку Кристофер 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Нико О'Райли сделал неточную передачу на правый фланг на Савио - в действительности за боковую линию. Пеп Гвардиола почесал голову.
  • 29'
    А Бернарду Силве тем временем что-то смешно на скамейке запасных - пытается он развеселить и находящегося рядом Эрлинга Холанна.
  • 28'
    Луис Матеус слева в атаке "Манчестер Сити" ушёл от Арчи Грэя и выполнил прострельную передачу, которую прервал Раду Дрэгушин.
  • 27'
    Такими темпами придётся Хосепу Гвардиолу выпускать Эрлинга Холанна на поле во втором тайме спасать ситуацию.
  • 26'
    Бреннан Джонсон приложился с подбора с правого полуфланга из-за пределов штрафной площади - получился этот удар в руки Штефану Ортеге.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ПАП МАТАР САРР!
    С правого фланга также разыграли угловой футболисты лондонцев. Деян Кулушевски с игры сделал передачу под удар Папу Матару Сарру, который с подступов к штрафной площади пробил чётко низом в правый угол.
  • Угловой
    25'
    Тимо Вернер попробовал прострелить из правой части чужой штрафной площади, а Рубен Диаш отправил мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    23'
    Пап Матар Сарр из состава "Тоттенхэма" получил жёлтую карточку за то, что на половине поля "Манчестер Сити" уронил Савио.
  • Угловой
    22'
    Тимо Вернер разыграл угловой "Тоттенхэма" с левого фланга к ближней штанге, а в итоге Деян Кулушевски ногой пробил с шестнадцати метров по чужим воротам - точнее, гораздо выше чужих ворот.
  • 20'
    Показывают, как Бернарду Силва оперативно натянул манишку и побежал раздеваться. Неужто и тут будет вынужденная замена?
  • Травма, повреждение
    19'
    Медицинская помощь оказывается сейчас одному из игроков "Манчестер Сити". Это Нико О'Райли.
  • 18'
    В своей штрафной площади раскатывают мяч футболисты "Тоттенхэма", и пошёл высокий прессинг в их адрес со стороны представителей "Манчестер Сити", нужно аккуратно действовать в такой ситуации игрокам "шпор", ошибки противопоказаны и чреваты серьёзными последствиями.
  • Травма, повреждение
    17'
    Кстати, у "Манчестер Сити" сегодня тоже было изменение из-за повреждения. Изначально в старте у гостей в защите планировался Мануэль Аканджи, но он вроде получил некую травму на предматчевой разминке, поэтому его место с первых минут на поле занял Рубен Диаш, а сам Аканджи попал в число запасных "небесно-голубых".
  • Офсайд
    16'
    Дестини Удоджи на левом фланге сделал передачу Тимо Вернеру, который оказался в положении "вне игры".
  • Опасный момент
    15'
    О, а это что такое в исполнении Гюндогана? Около своей штрафной площади поперечным пасом Илкай снабдил мячом соперника - Вернера. Подхвативший владение Тимо метил в правый нижний угол обводящим ударом, однако мяч забрал Штефан Ортега.
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    • 15'
      Заброс вперёд у "Тоттенхэма", и как только мяч входит в пределы штрафной площади "Манчестер Сити", так его надёжно забирает Штефан Ортега.
    • Замена
      14'
      Да, замена по травме происходит в составе "Тоттенхэма": Дестини Удоджи вступает в игру вместо Микки ван де Вена, в расстроенных чувствах уходящего прямиком в подтрибунное помещение.
    • Травма, повреждение
      12'
      Микки ван де Вен присел на газон после подката, который он совершил, чтобы выбить мяч за боковую линию из-под контроля Савио. Медицинская помощь теперь оказывается пострадавшему защитнику "Тоттенхэма". Вопрос, сможет он продолжить мяч или же будет заменён вынужденно.
    • 10'
      Тимо Вернер допустил потерю, Савио прошёл чуть вперёд по правому флангу и отдал поперечную передачу, оказавшуюся перехваченной лондонцами.
    • 9'
      Обосновался на чужой половине поля с мячом "Манчестер Сити". Савио получил пас от партнёра на правом фланге, но не решился подавать и отыграл назад.
    • 9'
      Пока нет внятной реакции "Манчестер Сити" на пропущенный мяч. Хосеп Гвардиола тоже, похоже, растерян. Чуть высунул язык главный тренер гостей и что-то выплюнул изо рта.
    • 7'
      А ведь в прошлом сезоне "Тоттенхэм" выдал свой лучший старт в АПЛ за много лет и лидировал осенью, но потом опустился по таблице вниз. Впрочем, какое это имеет значение здесь и сейчас?
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ТИМО ВЕРНЕР!
      От своих ворот удачно провели атаку лондонцы. В предзавершающей стадии Деян Кулушевски сделал низовой поперечный пас с правого фланга, а Тимо Вернер из центральной зоны разобрался со Штефаном Ортегой, успешно послал мяч в сетку.
    • 4'
      Показал "Манчестер Сити", как умеет атаковать, прострельная передача пошла у гостей с левого фланга, но не удалось замкнуть её.
    • 3'
      Почему Эрлинга Холанна не в стартовом составе? Потому что проведена масштабная ротация на кубковый матч, и это было вполне ожидаемо.
    • Судья
      2'
      Падение игрока "Тоттенхэма" в правом углу чужой штрафной площади после контакта с Илкаем Гюндоганом. Арбитр не реагирует.
    • 1'
      "Тоттенхэм" играет в бело-чёрной форме, а у "Манчестер Сити" бордовая амуниция.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Тоттенхэм
    9.1% (12)
    Ничья
    12.1% (16)
    Манчестер Сити
    78.8% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.19% (88)
    Меньше
    22.81% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    86.84% (99)
    Нет
    13.16% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    46.2% (61)
    1:1 Ничья
    9.8% (13)
    1:3 Манчестер Сити
    8.3% (11)
    2:3 Манчестер Сити
    5.3% (7)
    0:2 Манчестер Сити
    3.8% (5)
    0:1 Манчестер Сити
    3% (4)
    1:0 Тоттенхэм
    2.3% (3)
    2:1 Тоттенхэм
    1.5% (2)
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    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
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