Тур: 4. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.
2:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
5'
1:0
23'
25'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
14
Грэй
Арчи
16
Вернер
Тимо
82
Льюис
Рико
26
Савио
III
75
О'Райли
Нико
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Грэй АрчиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мур МикиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 СавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
75 О'Райли НикоПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Райт ДжейкобПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
История личных встреч
Тоттенхэм
Манчестер Сити
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед
40 матчей
40%
10%
50%
16 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
10 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.37
1.33
Среднее время на гол
65
67
Всего голов
49
22
Голов в среднем за матч
2.33
1.16
Среднее время на гол
38
77
Всего голов
75
50
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|1
|0.5
|Спенс Джед
|1
|0.5
|Джонсон Бреннан
|1
|0.5
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доку Жереми
|1
|0.5
|Луис Матеус II
|1
|0.5
|Грилиш Джек
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2
Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2
Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2
Результаты матчей
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Уотфорд
|Инс Томас
|4 (1)
|Манчестер Юнайтед
|Гарначо Алехандро
|3 (3)
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|3 (2)
|Вулверхэмптон
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|Челси
|Нкунку Кристофер
|3
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити
Исход игры
Тоттенхэм
9.1% (12)
Ничья
12.1% (16)
Манчестер Сити
78.8% (104)
Тотал 2.5
Больше
77.19% (88)
Меньше
22.81% (26)
Обе команды забьют
Да
86.84% (99)
Нет
13.16% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
46.2% (61)
1:1 Ничья
9.8% (13)
1:3 Манчестер Сити
8.3% (11)
2:3 Манчестер Сити
5.3% (7)
0:2 Манчестер Сити
3.8% (5)
0:1 Манчестер Сити
3% (4)
1:0 Тоттенхэм
2.3% (3)
2:1 Тоттенхэм
1.5% (2)
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