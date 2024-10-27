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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Тоттенхэм
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 44
Тоттенхэм 4.5% (2)
X 11.4% (5)
Манчестер Сити 84.1% (37)
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Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Манчестер Сити
3.85
3.85
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История личных встреч

Тоттенхэм
Манчестер Сити

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед

40 матчей

40%
10%
50%
16 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
10 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:2
К
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ЛЧ
4:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
МКЧ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КC
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.37
1.33

Среднее время на гол

65
67

Всего голов

49
22

Голов в среднем за матч

2.33
1.16

Среднее время на гол

38
77

Всего голов

75
50

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спенс Джед 1 1
Джонсон Бреннан 1 1
Бентанкур Родриго 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доку Жереми 1 1
Луис Матеус II 1 1
Грилиш Джек 0 0
Льюис Рико 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2
Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2
Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Манчестер Сити

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Саутгемптон
Сток Сити
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей
Брайтон
Ливерпуль
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Престон Норт Энд
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Ньюкасл
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Челси Нкунку Кристофер 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2024, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 44
    Тоттенхэм 4.5% (2)
    X 11.4% (5)
    Манчестер Сити 84.1% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Манчестер Сити
    3.85
    3.85
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    2.27
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити

    Исход игры
    Тоттенхэм
    4.5% (2)
    Ничья
    11.4% (5)
    Манчестер Сити
    84.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.72% (36)
    Меньше
    16.28% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    90.7% (39)
    Нет
    9.3% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    52.3% (23)
    1:3 Манчестер Сити
    11.4% (5)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    2:3 Манчестер Сити
    6.8% (3)
    0:1 Манчестер Сити
    4.5% (2)
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    Тоттенхэм
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