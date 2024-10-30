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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Брайтон
2:3
Второй тайм: 90+'
Ливерпуль
0'
0:1
46' Гол
Гакпо Коди
51' Желтая карточка
Эндо Ватару
0:2
63' Гол
Гакпо Коди
1:2
81' Гол
Адингра Симон
1:3
85' Гол
Диас Луис
2:3
90' Гол
Лемпти Тарик
90' Желтая карточка
Конате Ибраима

Ход матча

46'
Эступиньян Первис
Кадыоглу Ферди
 
46'
0:1
Гакпо Коди
(Мортон Тайлер)
51'
 
Эндо Ватару
63'
0:2
Гакпо Коди
64'
 
Макаллистер Алексис
Мортон Тайлер
64'
 
Ниони Трей
Эндо Ватару
68'
Вельтман Йоел
Ван Хекке Ян-Поль
 
68'
Хиншелвуд Джек
Модер Якуб
 
71'
 
Салах Мохамед
Гакпо Коди
71'
 
Нуньес Дарвин
Собослаи Доминик
75'
Митома Каору
Груда Брайан
 
76'
Уэлбек Данни
Энсисо Хулио
 
81'
Адингра Симон
1:2
85'
1:3
Диас Луис
90'
Лемпти Тарик
2:3
90'
 
Конате Ибраима
Куанса Джарелл
90'
 
Конате Ибраима

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 135
Брайтон 8.1% (11)
X 8.9% (12)
Ливерпуль 83% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Ливерпуль
3.70
3.75
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2.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
2
Лемпти
Тарик
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
24
Кадыоглу
Ферди
27
Виффер
Матс
15
Модер
Якуб
8
Груда
Брайан
10
Энсисо
Хулио
11
Адингра
Симон
28
Фергюсон
Эван
56
Ярош
Витезслав
84
Брэдли
Конор
78
Куанса
Джарелл
2
Гомес
Джо
26
Робертсон
Эндрю
3
Эндо
Ватару
80
Мортон
Тайлер
7
Диас
Луис
17
Джонс
Кёртис
18
Гакпо
Коди
8
Собослаи
Доминик
Брайтон
4-2-3-1
Ливерпуль
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Ливерпуль

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

5.9%
35.3%
58.8%
1 победа 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:5
К
6:1
КC
1:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1.13

Среднее время на гол

73
80

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

2.5
1.89

Среднее время на гол

36
47

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.82
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

49
58

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адингра Симон 3 1
Уэбстер Адам 1 0.33
Балеба Карлос 1 0.33
Кадыоглу Ферди 1 0.33
Лемпти Тарик 1 0.33
Сармиенто Джереми 1 0.33
О’Махони Марк 1 0.33
Энсисо Хулио 0 0
Попион Кэмерон 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 4 2
Жота Диогу 2 1
Салах Мохамед 1 0.5
Диас Луис 1 0.5
Кьеза Федерико 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Нуньес Дарвин 0 0
Мортон Тайлер 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэбстер Адам 1 0
Роша Игор II 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Модер Якуб 1 0
Аяри Ясин 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Куанса Джарелл 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2
Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3

Результаты матчей

Брайтон
Ливерпуль

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1/8 финала
3 Саутгемптон
2 Сток Сити
6 Брентфорд
5 Шеффилд Уэнсдей
Брайтон
Ливерпуль
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Престон Норт Энд
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Ньюкасл
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Ливерпуль Гакпо Коди 4
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 3 (3)
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 3 (2)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Ливерпуля": вместо Джарелла Куанса на поле вышел Ибраима Конате.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавил Бонд во втором тайме.
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:3!!!
    ЛЕМПТИ!!! Лемпти перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе и с двадцати метров нанёс удар по воротам. Мяч попал в Куансу и полетел в правый угол.
  • 89'
    Эступиньян слева навесил к одиннадцатиметровой отметке где Уэлбеку до мяча соперники добраться не позволили.
  • 88'
    "Брайтон" комбинирует на чужой половине поля.
  • 87'
    Митома слева прорвался к воротам, но его удару помешал Куанса.
  • Описание гола
    85'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:3!!!
    ЛУИС ДИАС!!! После удара Нуньеса Стил отбил мяч вверх. Луис Диас слева сыграл на подборе, сместился немного к центру и с десяти ме6тргов пробил в ближнюю штангу, от которой сфера залетела в сетку.
  • 84'
    Вельтман на своей половине поля пустился в обводку Салаха и упустил мяч за боковую линию поля.
  • 83'
    Брэдли не позволил Митоме слева пройти вперёд.
  • Описание гола
    81'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    АДИНГРА!!! Куанса ошибается с передачей назад. Фергюсон перехватывает мяч и с двадцати двух метров бьёт по воротам. Ярош отбил мяч перед собой, а на добивании с=сыграл Адингра.
  • 80'
    Эступиньян слева навесил к дальней штанге, где Адингра головой пробил в Яроша.
  • Угловой
    79'
    Хозяева исполнили угловой удар. Виффер головой пробил в левый угол, куда прыгнул Ярош и мяч поймал.
  • Замена
    79'
    Замена в составе "Брайтона": вместо Хулио Энсисо на поле вышел Данни Уэлбек.
  • Замена
    78'
    Замена в составе "Брайтона": вместо Брайана Груды на поле вышел Каору Митома.
  • 78'
    Энсисо со штрафного с двадцати четырёх метров пробил в стенку.
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    • Угловой
      77'
      Груда от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
    • 76'
      Адингра слева прошёл вперёд и прострелил к дальней штанге, где Робертсон не позволил добраться до мяча Фергюсону.
    • 75'
      Робертсон слева со штрафного навесил на Джо Гомеса, который не смог сделать скидку на партнёров.
    • Замена
      74'
      Замена в составе "Ливерпуля": вместо Доминика Собослаи на поле вышел Дарвин Нуньес.
    • Замена
      73'
      Замена в составе "Ливерпуля": вместо Коди Гакпо на поле вышел Мохамед Салах.
    • Фол, нарушение
      72'
      Лемпти на фланге сбил Гакпо.
    • Замена
      70'
      Замена в составе "Брайтона": вместо Ян-Поля Ван Хекке на поле вышел Йоел Вельтман.
    • Замена
      69'
      Замена в составе "Брайтона": вместо Якуба Модера на поле вышел Джек Хиншелвуд.
    • 68'
      Эступиньян слева прошёл вперёд, а пас сделал в центр  точно в ноги Джонсу.
    • 67'
      Луис Диас с двенадцати метров после скидки Брэдли пробил левее ворот.
    • Замена
      66'
      Замена в составе "Ливерпуля": вместо Тайлера Мортона на поле вышел Алексис Макаллистер.
    • Замена
      65'
      Замена в составе "Ливерпуля": вместо Ватару Эндо на поле вышел Трей Ниони.
    • 2 гола - дубль!
      63'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:2!!!
      ГАКПО!!! Гакпо слева смело пошёл в штрафную площадь и с двенадцати метров сильно пробил в ближний угол.       Стил сложиться не успел.
    • Опасный момент
      62'
      Быструю контратаку провели гости. Гакпо слева убежал вперёд и сделал пас в центр на Собослаи, который пробил в Стила.
    • Угловой
      62'
      Энсисо от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Куанса.
    • 61'
      Брэдли не позволил Адингра слева от угла штрафной площади пробить по воротам.
    • 60'
      "Ливерпуль" подержал мяч на своей половине поля. У хозяев прессинг целостным не получился.
    • 59'
      Заброс Роши налево на ход Адингра получился слишком сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • 58'
      Пас Гакпо вперёд по левому флангу вышел безадресным.
    • Угловой
      56'
      Груда от углового флага навесил на Модера. Последовала скидка на Ван Хекке, который нанести удара ногой не смог.
    • 55'
      Энсисо слева со штрафного низом направил мяч к ближней штанге, откуда мяч выбил Робертсон.
    • Фол, нарушение
      54'
      Брэдли на фланге подтолкнул Адингра.
    • Опасный момент
      53'
      Груда справа с линии  штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.
    • Фол, нарушение
      52'
      Джонс на чужой половине поля подтолкнул в спину Эступиньяна.
    • Желтая карточка
      51'
      Эндо у центрального круга грубо сыграл против Груды и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • Опасный момент
      50'
      Фергюсон справа с угла вратарской площади пробил чуть выше перекладины.
    • Штанга
      49'
      Лемпти справа пронёсся вперёд и навесил на Адингра, чей удар головой в правый угол Ярош в прыжке отбил в штангу.
    • 48'
      Луис Диас справа прошёл вперёд, но его передача в центр перехвачена соперниками.
    • Описание гола
      46'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ГАКПО!!! Мортон слева отправил вперёд Гакпо, который вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров сильно и точно пробил в дальний угол.
    • Замена
      46'
      В перерыве в составе "Брайтона" произошла замена: вместо Ферди Кадыоглу на поле вышел Первис Эступиньян.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Брайтон энд Хоуве!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Брайтон" - "Ливерпуль" - 0:0.
    • Угловой
      45'
      Энсисо от углового флага навесил к дальней штанге, где у Адингра перевод ногой налево не получился. Мяч улетел за пределы поля.
    • Угловой
      45'
      Груда от углового флага навесил к дальней штанге, где Адингра уже занёс ногу для удара, но.. Собослаи вовремя рванул вперёд и в прыжке выбил мяч.
    • 45'
      Подача у Энсисо справа со штрафного не получился. Мяч полетел низко и был перехвачен соперниками.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Бонд в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Собослаи на фланге придержал руками Груду.
    • Угловой
      44'
      Робертсон от углового флага Джо Гомеса, которого вверху опередил Виффер и выбил мяч\ за боковую линию поля.
    • Угловой
      43'
      Собослаи от углового флага навесил к дальней штанге, где Виффер снова выбил мяч за пределы поля.
    • Опасный момент
      42'
      Гакпо слева вывел к воротам Робертсона, который пробил в ближний угол. Стилд успел выбросить ногу и мяч отбил.
    • Фол, нарушение
      40'
      Груда на чужой половине поля прихватил руками Эндо.
    • Офсайд
      39'
      Груда со штрафного сделал заброс к левой штанге, где Адингра оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      38'
      Джонс сбил Энсисо. Чуть более тридцати метров до ворот.
    • 37'
      Джо Гомес исполнил диагональ направо вперёд на Луиса Диаса, который мяч остановить не смог.
    • 36'
      Адингра слева с линии штрафной площади соперники не позволили пробить по воротам.
    • 34'
      "Брайтон" подержал мяч у центрального круга.
    • Опасный момент
      33'
      Робертсон слева прострелил на Собослаи. Удар Доминика с восьми метров отразил Стил. Мяч отскочил к Луису Диасу, который слева на добивании головой пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • 32'
      Ван Хекке в центре пол опередил Гакпо и выбил мяч за боковую линию.
    • Опасный момент
      31'
      Энсисо слева с двадцати семи метров пробил в сантиметрах над перекладиной.
    • Фол, нарушение
      30'
      Моортон на линии чужой штрафной площади завалил на газон Виффера.
    • Травма, повреждение
      28'
      С левой стопой проблемы у Кадыоглу. Медики вышли на поле, а в игре небольшая пауза.
    • 27'
      Робертсон слева навесил к дальней штанге, где у Джонса не было шансов вверху добраться до мяча.
    • Фол, нарушение
      26'
      Кадыоглу на чужой половине поля прихватил руками Куансу.
    • 25'
      "Ливерпуль" постепенно обозначает свой преимущество в центре поля. Прессинг хозяев становится всё более слабым, а игра отодвигается к их штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      24'
      Собослаи на чужой половине поля сбил Груду.
    • 23'
      Заброс Робертсона в штрафную площадь прервал Кадыоглу.
    • 22'
      Гакпо на левом фланге врезался в Лемпти и мяч потерял.
    • 21'
      У Гакпо по центру низом передача в штрафную площадь не прошла.
    • 20'
      Заброс Роши вперёд получился слишком сильным. Мяч прилетел к Ярошу, который коротким пасом начал очередную атаку "Ливерпуля".
    • 19'
      Гакпо слева навесил к воротам, где Луис Диас в прыжке не попал головой по мячу.
    • 18'
      Адингра слева ворвался в штрафную площадь, где не смог переиграть Брэдли.
    • 16'
      На навес Лемпти справа Ярош выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
    • 15'
      Адингра слева откатил мяч на Энсисо, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.
    • Опасный момент
      14'
      Гакпо слева с двадцати двух метров пробил рядом с дальней штангой. Обменялись команды опасными моментами.
    • Опасный момент
      13'
      Адингра по центру вывел к воротам Лемпти, который пробил точно в грудь Ярошу, выскочившему навстречу.
    • Офсайд
      12'
      Гакпо слева забежал в офсайд.
    • 10'
      Пас Мортона по центру в штрафную площадь на Луиса Диаса соперники перехватили.
    • 9'
      Первые минуты проходят в равной борьбе. "Брайтон" быстрее старается доставлять мяч вперёд, но до моментов у ворот дело не доходит.
    • 8'
      Навес Лемпти справа дошёл до Адингра, у которого адресная скидка на партнёра не получилась.
    • Офсайд
      7'
      Луис Диас справа откликнулся на заброс Джо Гомеса, но забрался в офсайд.
    • Фол, нарушение
      6'
      Кадыоглу на чужой половине поля руками придержал Луиса Диаса.
    • 4'
      "Брайтон" начал встречу со смелого прессинга по всему полю. Гостям непросто переходить в атаку.
    • 3'
      Брэдли справа навесил к дальней штанге, где Джонс вверху мяч головой достать не смог.
    • 2'
      "Брайтон" играет в полосатых бело-синих футболках и белых трусах, "Ливерпуль" - в красной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Фалмере"!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 2:3 Ливерпуль

    Исход игры
    Брайтон
    8.1% (11)
    Ничья
    8.9% (12)
    Ливерпуль
    83% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.53% (91)
    Меньше
    19.47% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    84.96% (96)
    Нет
    15.04% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    40.7% (55)
    1:3 Ливерпуль
    13.3% (18)
    0:2 Ливерпуль
    8.1% (11)
    2:1 Брайтон
    4.4% (6)
    0:1 Ливерпуль
    4.4% (6)
    2:3 Ливерпуль
    3.7% (5)
    1:1 Ничья
    3.7% (5)
    2:2 Ничья
    3.7% (5)
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