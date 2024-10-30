ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! ЛУИС ДИАС!!! После удара Нуньеса Стил отбил мяч вверх. Луис Диас слева сыграл на подборе, сместился немного к центру и с десяти ме6тргов пробил в ближнюю штангу, от которой сфера залетела в сетку.

Митома слева прорвался к воротам, но его удару помешал Куанса.

Эступиньян слева навесил к одиннадцатиметровой отметке где Уэлбеку до мяча соперники добраться не позволили.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! ЛЕМПТИ!!! Лемпти перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе и с двадцати метров нанёс удар по воротам. Мяч попал в Куансу и полетел в правый угол.

Замена в составе "Ливерпуля": вместо Джарелла Куанса на поле вышел Ибраима Конате.

Энсисо со штрафного с двадцати четырёх метров пробил в стенку.

Замена в составе "Брайтона": вместо Брайана Груды на поле вышел Каору Митома.

Замена в составе "Брайтона": вместо Хулио Энсисо на поле вышел Данни Уэлбек.

Хозяева исполнили угловой удар. Виффер головой пробил в левый угол, куда прыгнул Ярош и мяч поймал.

Эступиньян слева навесил к дальней штанге, где Адингра головой пробил в Яроша.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! АДИНГРА!!! Куанса ошибается с передачей назад. Фергюсон перехватывает мяч и с двадцати двух метров бьёт по воротам. Ярош отбил мяч перед собой, а на добивании с=сыграл Адингра.

Вельтман на своей половине поля пустился в обводку Салаха и упустил мяч за боковую линию поля.

Луис Диас с двенадцати метров после скидки Брэдли пробил левее ворот.

Эступиньян слева прошёл вперёд, а пас сделал в центр точно в ноги Джонсу.

Замена в составе "Брайтона": вместо Якуба Модера на поле вышел Джек Хиншелвуд.

Замена в составе "Брайтона": вместо Ян-Поля Ван Хекке на поле вышел Йоел Вельтман.

Замена в составе "Ливерпуля": вместо Коди Гакпо на поле вышел Мохамед Салах.

Замена в составе "Ливерпуля": вместо Доминика Собослаи на поле вышел Дарвин Нуньес.

Робертсон слева со штрафного навесил на Джо Гомеса, который не смог сделать скидку на партнёров.

Адингра слева прошёл вперёд и прострелил к дальней штанге, где Робертсон не позволил добраться до мяча Фергюсону.

Груда от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.

Второй тайм в Брайтон энд Хоуве!

В перерыве в составе "Брайтона" произошла замена: вместо Ферди Кадыоглу на поле вышел Первис Эступиньян.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ГАКПО!!! Мортон слева отправил вперёд Гакпо, который вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров сильно и точно пробил в дальний угол.

Луис Диас справа прошёл вперёд, но его передача в центр перехвачена соперниками.

Лемпти справа пронёсся вперёд и навесил на Адингра, чей удар головой в правый угол Ярош в прыжке отбил в штангу.

Фергюсон справа с угла вратарской площади пробил чуть выше перекладины.

Эндо у центрального круга грубо сыграл против Груды и получил первую жёлтую карточку в матче.

Джонс на чужой половине поля подтолкнул в спину Эступиньяна.

Груда справа с линии штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.

Энсисо слева со штрафного низом направил мяч к ближней штанге, откуда мяч выбил Робертсон.

Груда от углового флага навесил на Модера. Последовала скидка на Ван Хекке, который нанести удара ногой не смог.

Заброс Роши налево на ход Адингра получился слишком сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.

"Ливерпуль" подержал мяч на своей половине поля. У хозяев прессинг целостным не получился.

Брэдли не позволил Адингра слева от угла штрафной площади пробить по воротам.

Энсисо от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Куанса.

Быструю контратаку провели гости. Гакпо слева убежал вперёд и сделал пас в центр на Собослаи, который пробил в Стила.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ГАКПО!!! Гакпо слева смело пошёл в штрафную площадь и с двенадцати метров сильно пробил в ближний угол. Стил сложиться не успел.

Замена в составе "Ливерпуля": вместо Ватару Эндо на поле вышел Трей Ниони.

Замена в составе "Ливерпуля": вместо Тайлера Мортона на поле вышел Алексис Макаллистер.

Первый тайм

— Перерыв! "Брайтон" - "Ливерпуль" - 0:0.

45' Энсисо от углового флага навесил к дальней штанге, где у Адингра перевод ногой налево не получился. Мяч улетел за пределы поля.

45' Груда от углового флага навесил к дальней штанге, где Адингра уже занёс ногу для удара, но.. Собослаи вовремя рванул вперёд и в прыжке выбил мяч.

45' Подача у Энсисо справа со штрафного не получился. Мяч полетел низко и был перехвачен соперниками.

45' 1 минуту добавил Бонд в первом тайме.

45' Собослаи на фланге придержал руками Груду.

44' Робертсон от углового флага Джо Гомеса, которого вверху опередил Виффер и выбил мяч\ за боковую линию поля.

43' Собослаи от углового флага навесил к дальней штанге, где Виффер снова выбил мяч за пределы поля.

42' Гакпо слева вывел к воротам Робертсона, который пробил в ближний угол. Стилд успел выбросить ногу и мяч отбил.

40' Груда на чужой половине поля прихватил руками Эндо.

39' Груда со штрафного сделал заброс к левой штанге, где Адингра оказался в офсайде.

38' Джонс сбил Энсисо. Чуть более тридцати метров до ворот.

37' Джо Гомес исполнил диагональ направо вперёд на Луиса Диаса, который мяч остановить не смог.

36' Адингра слева с линии штрафной площади соперники не позволили пробить по воротам.

34' "Брайтон" подержал мяч у центрального круга.

33' Робертсон слева прострелил на Собослаи. Удар Доминика с восьми метров отразил Стил. Мяч отскочил к Луису Диасу, который слева на добивании головой пробил в сетку ворот с внешней стороны.

32' Ван Хекке в центре пол опередил Гакпо и выбил мяч за боковую линию.

31' Энсисо слева с двадцати семи метров пробил в сантиметрах над перекладиной.

30' Моортон на линии чужой штрафной площади завалил на газон Виффера.

28' С левой стопой проблемы у Кадыоглу. Медики вышли на поле, а в игре небольшая пауза.

27' Робертсон слева навесил к дальней штанге, где у Джонса не было шансов вверху добраться до мяча.

26' Кадыоглу на чужой половине поля прихватил руками Куансу.

25' "Ливерпуль" постепенно обозначает свой преимущество в центре поля. Прессинг хозяев становится всё более слабым, а игра отодвигается к их штрафной площади.

24' Собослаи на чужой половине поля сбил Груду.

23' Заброс Робертсона в штрафную площадь прервал Кадыоглу.

22' Гакпо на левом фланге врезался в Лемпти и мяч потерял.

21' У Гакпо по центру низом передача в штрафную площадь не прошла.

20' Заброс Роши вперёд получился слишком сильным. Мяч прилетел к Ярошу, который коротким пасом начал очередную атаку "Ливерпуля".

19' Гакпо слева навесил к воротам, где Луис Диас в прыжке не попал головой по мячу.

18' Адингра слева ворвался в штрафную площадь, где не смог переиграть Брэдли.

16' На навес Лемпти справа Ярош выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.

15' Адингра слева откатил мяч на Энсисо, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.

14' Гакпо слева с двадцати двух метров пробил рядом с дальней штангой. Обменялись команды опасными моментами.

13' Адингра по центру вывел к воротам Лемпти, который пробил точно в грудь Ярошу, выскочившему навстречу.

12' Гакпо слева забежал в офсайд.

10' Пас Мортона по центру в штрафную площадь на Луиса Диаса соперники перехватили.

9' Первые минуты проходят в равной борьбе. "Брайтон" быстрее старается доставлять мяч вперёд, но до моментов у ворот дело не доходит.

8' Навес Лемпти справа дошёл до Адингра, у которого адресная скидка на партнёра не получилась.

7' Луис Диас справа откликнулся на заброс Джо Гомеса, но забрался в офсайд.

6' Кадыоглу на чужой половине поля руками придержал Луиса Диаса.

4' "Брайтон" начал встречу со смелого прессинга по всему полю. Гостям непросто переходить в атаку.

3' Брэдли справа навесил к дальней штанге, где Джонс вверху мяч головой достать не смог.

2' "Брайтон" играет в полосатых бело-синих футболках и белых трусах, "Ливерпуль" - в красной форме.