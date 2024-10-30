Тур: 4. Стадион: Фалмер.
0'
0:1
46' ГолГакпо Коди
51' Желтая карточкаЭндо Ватару
0:2
63' ГолГакпо Коди
1:2
81' ГолАдингра Симон
1:3
85' ГолДиас Луис
2:3
90' ГолЛемпти Тарик
90' Желтая карточкаКонате Ибраима
Ход матча
46'
0:1
51'
63'
0:2
81'
1:2
85'
1:3
90'
2:3
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 7
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
23
Стил
Джейсон
27
Виффер
Матс
15
Модер
Якуб
10
Энсисо
Хулио
84
Брэдли
Конор
17
Джонс
Кёртис
18
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Виффер МатсПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Тёрнс ЭдЗащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
26 Аяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
18 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Ниони ТрейПолузащитник
-
82 Янг РанелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
История личных встреч
Брайтон
Ливерпуль
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
17 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
5.9%
35.3%
58.8%
1 победа 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1.13
Среднее время на гол
73
80
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
2.5
1.89
Среднее время на гол
36
47
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.82
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
49
58
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адингра Симон
|3
|1
|Уэбстер Адам
|1
|0.33
|Балеба Карлос
|1
|0.33
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.33
|Лемпти Тарик
|1
|0.33
|Сармиенто Джереми
|1
|0.33
|О’Махони Марк
|1
|0.33
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Попион Кэмерон
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|4
|2
|Жота Диогу
|2
|1
|Салах Мохамед
|1
|0.5
|Диас Луис
|1
|0.5
|Кьеза Федерико
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Нуньес Дарвин
|0
|0
|Мортон Тайлер
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Аяри Ясин
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
6
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2
Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3
Результаты матчей
Брайтон
Ливерпуль
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Уотфорд
|Инс Томас
|4 (1)
|Ливерпуль
|Гакпо Коди
|4
|Манчестер Юнайтед
|Гарначо Алехандро
|3 (3)
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|3 (2)
|Вулверхэмптон
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 2:3 Ливерпуль
Исход игры
Брайтон
8.1% (11)
Ничья
8.9% (12)
Ливерпуль
83% (112)
Тотал 2.5
Больше
80.53% (91)
Меньше
19.47% (22)
Обе команды забьют
Да
84.96% (96)
Нет
15.04% (17)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
40.7% (55)
1:3 Ливерпуль
13.3% (18)
0:2 Ливерпуль
8.1% (11)
2:1 Брайтон
4.4% (6)
0:1 Ливерпуль
4.4% (6)
2:3 Ливерпуль
3.7% (5)
1:1 Ничья
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
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