Тур: 4. Стадион: Олд Траффорд.
5:2
Второй тайм: 81'
0'
1:0
15' ГолКаземиро Карлос
20' Желтая карточкаОколи Меме
2:0
28' ГолГарначо Алехандро
2:1
33' ГолЭль-Ханнус Билаль
3:1
36' ГолФернандеш Бруну
4:1
39' ГолКаземиро Карлос
4:2
45' ГолКоуди Конор
5:2
59' ГолФернандеш Бруну
Ход матча
15'
20'
28'
2:0
33'
36'
3:1
39'
4:1
45'
4:2
59'
5:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
20
Далот
Диогу
33
Томас
Люк
22
Скипп
Оливер
14
Рид
Бобби
18
Айю
Джордан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
-
57 Флетчер ДжекНападающий
- Нападающий
-
36 Итан УитлиНападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
22 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
18 Айю ДжорданНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Эдуар ОдсоннНападающий
-
37 Алвес УиллНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Лестер
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
20 матчей
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
2
1.82
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.64
0.78
Среднее время на гол
55
115
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.8
1.35
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
50
66
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарначо Алехандро
|3
|1.5
|Фернандеш Бруну
|2
|1
|Эриксен Кристиан
|2
|1
|Рэшфорд Маркус
|2
|1
|Каземиро Карлос
|2
|1
|Антони
|1 (1)
|0.5
|Далот Диогу
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айю Джордан
|1
|0.33
|Уинкс Гарри
|1
|0.33
|Коуди Конор
|1
|0.33
|Ндиди Уилфред
|1
|0.33
|Эль-Ханнус Билаль
|1
|0.33
|Мавидиди Стефи
|1 (1)
|0.33
|Чодури Хамза
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Околи Меме
|2
|0
|Буонанотте Факундо
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0
Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2
Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Лестер
Точный счет
7:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
7
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
7:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
7
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Уотфорд
|Инс Томас
|4 (1)
|Ливерпуль
|Гакпо Коди
|4
|Манчестер Юнайтед
|Гарначо Алехандро
|3 (3)
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|3 (2)
|Вулверхэмптон
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 5:2 Лестер
Исход игры
Манчестер Юнайтед
95.3% (121)
Ничья
1.6% (2)
Лестер
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
71.68% (81)
Меньше
28.32% (32)
Обе команды забьют
Да
67.26% (76)
Нет
32.74% (37)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
48% (61)
2:0 Манчестер Юнайтед
18.9% (24)
3:1 Манчестер Юнайтед
6.3% (8)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.3% (8)
3:0 Манчестер Юнайтед
3.1% (4)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.6% (2)
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