Диалло после проникающей передачи Фернандеша пробил с левого края штрафной, но попал в сетку с внешней стороны.

Уилл Алвес, Факундо Буонанотте и Стефи Мавидиди выходят на поле вместо Билаля Эль-Ханнуса, Бобби Рида и Кейси Макатира. Также Янник Вестергор вышел вместо Калеба Околи.

Расмус Хёйлунн выходит на поле вместо Алехандро Гарначо. Также Джонни Эванс сменил Маттейса Де Лигта.

Диалло отметился ударом из-за пределов штрафной площади, однако Уорд справился с мячом.

Есть ощущение, что исход встречи уже предрешен, слабовато "Лестер" выглядит в атаке.

Ударом из-за пределов штрафной отметился Алвес, однако проблем у Байындыра не возникло.

Против Джастина жестковато сыграл Угарте, однако свисток арбитра промолчал, так как мяч остался у "Лестера". Ничего интересного эта атака не принесла.

Зиркзее до последнего прессинговал Уорда, однако валлийский голкипер ошибки не допустил.

Зиркзее получил мяч на радиусе штрафной и пробил с 18 метров по центру - Уорд отвел угрозу.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 5:2! БРУНУ ФЕРНАНДЕШ! Околи грубо ошибся в передаче назад, Фернандеш подхватил мяч, обыграл Уорда и Коуди и вонзил снаряд в ворота с метра!

Да, вроде неплохо начал второй тайм "Лестер", но грубая ошибка не позволяет гостям рассчитывать на камбэк.

Амад Диалло и Нуссаир Мазрауи появляются на поле вместо Маркуса Рэшфорда и Лисандро Мартинеса.

Диалло после скидки партнера попытался пробить в падении через себя, однако мяч прошел рядом со штангой!

Сумаре мощно приложился по мячу с дальней дистанции, однако Байындыр вытащил снаряд из-под перекладины!

Джастин слишком долго готовил прострел с правого фланга, Мартинес успел в подкате его заблокировать.

Пытается добавить в активности "Лестер" после перерыва, учитывая не самую надежную оборону "МЮ", можно побороться за спасение.

Эль-Ханнус исполнил подачу со штрафного, Сумаре поборолся за верховой мяч, но пробил очень неточно.

Джастин прошел по правому флангу и исполнил заброс на дальнюю штангу, но Макатиру обработать мяч не удалось.

Макатир на дриблинге вошел в штрафную хозяев с левого края, однако Угарте лишил соперника мяча.

С углового Макатир исполнил подачу на ближнюю штангу, но верх остался за игроками "Манчестер Юнайтед".

Рэшфорд сфолил против Джастина на левом фланге обороны, однако штрафной в исполнении гостей не принес остроты.

Еще один угловой исполнили гости, однако верх после навеса Макатира вновь остался за манкунианцами.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Есть проблемы со здоровьем у Рэшфорда, врачи "МЮ" на поле.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:2! КОНОР КОУДИ!

После навеса со штрафного мяч неудачно отскочил от Далота прямо на Коуди, который расстрелял цель с линии вратарской!

45' Фернандеш сфолил против Скиппа на своей половине поля, может, "стандарт" поможет гостям?

45' Макатир после прохода Джастина пробил с линии штрафной, однако Байындыр со второй попытки укротил мяч.

45' 4 минуты добавлено к основному времени первого тайма.

44' Еще один момент упускают хозяева поля - Гарначо после передачи Фернандеша стреляет метров с 14, но мяч летит немного выше перекладины!

42' Каземиро после навеса Фернандеша со штрафного пробил головой с линии вратарской, однако мяч прошел рядом со штангой!

41' Да, достаточно легкая победа сегодня ждет "МЮ". Может, стоит оставить Руда Ван Нистелроя?

39' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:1! КАРЛОС КАЗЕМИРО!

После навеса с углового Каземиро пробил головой в дальний угол, мяч попал в штангу, прокатился по линии ворот, попал во вторую стойку и вылетел обратно к бразильцу, который с линии вратарской пробил наверняка!

38' Гарначо после передачи Зиркзее вошел в штрафную с левого края и пробил в ближний угол - Уорд на месте!

36' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1! БРУНУ ФЕРНАНДЕШ!

И этот штрафной стал результативным! Фернандеш нанес удар во вратарский угол, однако мяч попал в голову Джастину и отскочил в противоположный угол!

35' Короткий розыгрыш углового привел к передаче к радиусу штрафной, где Эль-Ханнус срубил Гарначо. Штрафной в 18 метрах от ворот заработали хозяева.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! БИЛАЛЬ ЭЛЬ-ХАННУС!

Вторым темпом после штрафного Байындыр неудачно сыграл на выходе, мяч отскочил на левый край штрафной к Эль-Ханнусу, который пробил в дальний угол и с рикошетом от двух штанг отправил снаряд в цель!

31' Эль-Ханнус завершил атаку "Лестера" ударом с дальней дистанции, однако мяч прошел мимо створа.

30' Хорошие полчаса проводят хозяева поля, реализуя все свои моменты, "Лестеру" с такой игрой в обороне ловить сегодня нечего.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! АЛЕХАНДРО ГАРНАЧО!

Далот прорвался по правому флангу, дошел до штрафной и покатил на дальнюю штангу, а Гарначо метров с восьми направил мяч под перекладину!

27' Проникающий пас в направлении Джастина получился чуть сильнее, чем требовалось, Байындыр забрал мяч на выходе.

25' Пытается "МЮ" сейчас слегка успокоить игру и сработать по счёту, посмотрим, как это получится у хозяев.

23' Штрафной на чужой половине поля заработал Околи, но ничего опасного этот "стандарт" не принес.

22' Новая атака манкунианцев завершается отмашкой лайнсмена - Гарначо забрался в офсайд в момент паса Фернандеша.

21' Рэшфорд со штрафного пробил не лучшим образом, проверив на прочность "стенку".

20' Околи получает желтую карточку за фол против Гарначо неподалеку от своей штрафной.

19' Вертикальный заброс к чужой штрафной площади исполнили хозяева, однако Уорд прочитал эпизод и сыграл головой за пределами своих владений.

18' Рэшфорд добрался до мяча у лицевой линии и навесил на дальнюю штангу, Гарначо головой скинул его во вратарскую, где на выходе надежно сыграл Уорд.

17' Да, вот такой поворот в нашем матче, первый же удар в исполнении хозяев становится неберущимся для Уорда.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КАРЛОС КАЗЕМИРО!

Гарначо получил мяч у левого угла штрафной и откатил чуть назад, Фернандеш пропустил мяч на Каземиро, который метров с 28 нанес шикарный удар в дальний верхний угол с рикошетом от перекладины!

14' Пока "Лестер" совершенно не тушуется и работает с мячом даже побольше "МЮ", посмотрим, к чему это всё приведет.

12' Джастин после стенки с партнером исполнил подачу в чужую штрафную, однако мяч легко выбили манкунианцы.

11' Отметим, что команды в АПЛ пока не встречались, но это событие состоится совсем скоро - 10 ноября соперники снова сыграют на "Олд Траффорд".

10' Айю получил мяч у левого угла штрафной и направил его в створ, однако Байындыр справился с угрозой довольно уверенно.

8' Угловой на правом фланге хозяева поля разыграли неудачно, передача Рэшфорда в штрафную была легко прервана.

7' Зиркзее после ошибки защитника добрался до штрафной соперника, однако "лисы" коллективными усилиями остановили голландца.

6' Начало встречи у нас пока достаточно спокойное, "Лестер" не прочь повладеть мячом на "Олд Траффорд".

5' В Кубке лиги "Лестер" прошел две команды из Второй лиги - сначала победил дома "Транмир" 4:0, а вот в гостях у "Уолсолла" выиграл лишь в серии пенальти.

4' "Лестер" в АПЛ идет сразу за "МЮ", отставая на два очка, в минувшую пятницу команда Стива Купера дома уступила "Ноттингем Форест" - 1:3.

3' Дела у "МЮ" и правда идут плохо - в АПЛ лишь четырнадцатое место, в Лиге Европы - двадцать первое. Зато в Кубке лиги удалось разгромить "Барнсли" со счётом 7:0.

2' Напомним, что после поражения от "Вест Хэма" Эрик Тен Хаг был уволен с поста главного тренера "МЮ". Сегодня командой руководит Руд Ван Нистелрой, а вскоре в Манчестер должен приехать Рубен Аморим.