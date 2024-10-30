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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
5:2
Второй тайм: 81'
Лестер
0'
1:0
15' Гол
Каземиро Карлос
20' Желтая карточка
Околи Меме
2:0
28' Гол
Гарначо Алехандро
2:1
33' Гол
Эль-Ханнус Билаль
3:1
36' Гол
Фернандеш Бруну
4:1
39' Гол
Каземиро Карлос
4:2
45' Гол
Коуди Конор
5:2
59' Гол
Фернандеш Бруну

Ход матча

15'
Каземиро Карлос
(Гарначо Алехандро)
1:0
20'
 
Околи Меме
28'
Гарначо Алехандро
(Далот Диогу)
2:0
33'
2:1
Эль-Ханнус Билаль
36'
Фернандеш Бруну
3:1
39'
Каземиро Карлос
4:1
45'
4:2
Коуди Конор
59'
Фернандеш Бруну
5:2
62'
Мазрауи Нуссаир
Мартинес Лисандро
 
63'
Диалло Амад
Рэшфорд Маркус
 
68'
 
Вестергор Янник
Околи Меме
69'
 
Алвес Уилл
Эль-Ханнус Билаль
70'
 
Мавидиди Стефи
Макатир Кейси
71'
 
Буонанотте Факундо
Рид Бобби
71'
 
Эдуар Одсонн
Айю Джордан
72'
Эванс Джонни
Де Лигт Маттейс
 
73'
Хёйлунн Расмус
Гарначо Алехандро
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 127
Манчестер Юнайтед 95.3% (121)
X 1.6% (2)
Лестер 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Лестер
6.20
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9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Байындыр
Алтай
20
Далот
Диогу
4
Де
Лигт
Маттейс
2
Линделоф
Виктор
6
Мартинес
Лисандро
25
Угарте
Мануэль
18
Каземиро
Карлос
10
Рэшфорд
Маркус
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
11
Зиркзее
Джошуа
1
Уорд
Дэнни
II
2
Джастин
Джеймс
4
Коуди
Конор
5
Околи
Меме
33
Томас
Люк
24
Сумаре
Бубакари
22
Скипп
Оливер
35
Макатир
Кейси
11
Эль-Ханнус
Билаль
14
Рид
Бобби
18
Айю
Джордан
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Лестер

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

20 матчей

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
К
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
С
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
5:3

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

2
1.82

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.64
0.78

Среднее время на гол

55
115

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.8
1.35

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарначо Алехандро 3 1.5
Фернандеш Бруну 2 1
Эриксен Кристиан 2 1
Рэшфорд Маркус 2 1
Каземиро Карлос 2 1
Антони 1 (1) 0.5
Далот Диогу 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айю Джордан 1 0.33
Уинкс Гарри 1 0.33
Коуди Конор 1 0.33
Ндиди Уилфред 1 0.33
Эль-Ханнус Билаль 1 0.33
Мавидиди Стефи 1 (1) 0.33
Чодури Хамза 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Околи Меме 2 0
Буонанотте Факундо 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0
Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2
Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Лестер

Точный счет

7:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

7:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

7
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
3 Саутгемптон
2 Сток Сити
6 Брентфорд
5 Шеффилд Уэнсдей
2 Брайтон
3 Ливерпуль
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Престон Норт Энд
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Ньюкасл
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Ливерпуль Гакпо Коди 4
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 3 (3)
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 3 (2)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    Против Джастина жестковато сыграл Угарте, однако свисток арбитра промолчал, так как мяч остался у "Лестера". Ничего интересного эта атака не принесла.
  • 77'
    Ударом из-за пределов штрафной отметился Алвес, однако проблем у Байындыра не возникло.
  • 76'
    Есть ощущение, что исход встречи уже предрешен, слабовато "Лестер" выглядит в атаке.
  • 74'
    Диалло отметился ударом из-за пределов штрафной площади, однако Уорд справился с мячом.
  • Замена
    72'
    Расмус Хёйлунн выходит на поле вместо Алехандро Гарначо. Также Джонни Эванс сменил Маттейса Де Лигта.
  • Замена
    71'
    Уилл Алвес, Факундо Буонанотте и Стефи Мавидиди выходят на поле вместо Билаля Эль-Ханнуса, Бобби Рида и Кейси Макатира. Также Янник Вестергор вышел вместо Калеба Околи.
  • 70'
    Диалло после проникающей передачи Фернандеша пробил с левого края штрафной, но попал в сетку с внешней стороны.
  • Офсайд
    68'
    Атакующая акция манкунианцев завершается отмашкой лайнсмена, в офсайд забрался Диалло.
  • Опасный момент
    66'
    Сумаре мощно приложился по мячу с дальней дистанции, однако Байындыр вытащил снаряд из-под перекладины!
  • Опасный момент
    65'
    Диалло после скидки партнера попытался пробить в падении через себя, однако мяч прошел рядом со штангой!
  • Замена
    63'
    Амад Диалло и Нуссаир Мазрауи появляются на поле вместо Маркуса Рэшфорда и Лисандро Мартинеса.
  • 61'
    Да, вроде неплохо начал второй тайм "Лестер", но грубая ошибка не позволяет гостям рассчитывать на камбэк.
  • 2 гола - дубль!
    59'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 5:2! БРУНУ ФЕРНАНДЕШ!
    Околи грубо ошибся в передаче назад, Фернандеш подхватил мяч, обыграл Уорда и Коуди и вонзил снаряд в ворота с метра!
  • 58'
    Зиркзее получил мяч на радиусе штрафной и пробил с 18 метров по центру - Уорд отвел угрозу.
  • 57'
    Зиркзее до последнего прессинговал Уорда, однако валлийский голкипер ошибки не допустил.
  • Бонусы букмекеров
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    • Угловой
      56'
      Еще один угловой исполнили гости, однако верх после навеса Макатира вновь остался за манкунианцами.
    • Фол, нарушение
      55'
      Рэшфорд сфолил против Джастина на левом фланге обороны, однако штрафной в исполнении гостей не принес остроты.
    • Угловой
      54'
      С углового Макатир исполнил подачу на ближнюю штангу, но верх остался за игроками "Манчестер Юнайтед".
    • 53'
      Прострел Джастина с правого края штрафной прервал Каземиро, угловой заработали гости.
    • 52'
      Макатир на дриблинге вошел в штрафную хозяев с левого края, однако Угарте лишил соперника мяча.
    • 50'
      Джастин прошел по правому флангу и исполнил заброс на дальнюю штангу, но Макатиру обработать мяч не удалось.
    • 49'
      Эль-Ханнус исполнил подачу со штрафного, Сумаре поборолся за верховой мяч, но пробил очень неточно.
    • 48'
      Пытается добавить в активности "Лестер" после перерыва, учитывая не самую надежную оборону "МЮ", можно побороться за спасение.
    • 47'
      Джастин слишком долго готовил прострел с правого фланга, Мартинес успел в подкате его заблокировать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Травма, повреждение
      45'
      Есть проблемы со здоровьем у Рэшфорда, врачи "МЮ" на поле.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:2! КОНОР КОУДИ!
      После навеса со штрафного мяч неудачно отскочил от Далота прямо на Коуди, который расстрелял цель с линии вратарской!
    • Фол, нарушение
      45'
      Фернандеш сфолил против Скиппа на своей половине поля, может, "стандарт" поможет гостям?
    • 45'
      Макатир после прохода Джастина пробил с линии штрафной, однако Байындыр со второй попытки укротил мяч.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавлено к основному времени первого тайма.
    • Опасный момент
      44'
      Еще один момент упускают хозяева поля - Гарначо после передачи Фернандеша стреляет метров с 14, но мяч летит немного выше перекладины!
    • Опасный момент
      42'
      Каземиро после навеса Фернандеша со штрафного пробил головой с линии вратарской, однако мяч прошел рядом со штангой!
    • 41'
      Да, достаточно легкая победа сегодня ждет "МЮ". Может, стоит оставить Руда Ван Нистелроя?
    • 2 гола - дубль!
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:1! КАРЛОС КАЗЕМИРО!
      После навеса с углового Каземиро пробил головой в дальний угол, мяч попал в штангу, прокатился по линии ворот, попал во вторую стойку и вылетел обратно к бразильцу, который с линии вратарской пробил наверняка!
    • Опасный момент
      38'
      Гарначо после передачи Зиркзее вошел в штрафную с левого края и пробил в ближний угол - Уорд на месте!
    • Описание гола
      36'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1! БРУНУ ФЕРНАНДЕШ!
      И этот штрафной стал результативным! Фернандеш нанес удар во вратарский угол, однако мяч попал в голову Джастину и отскочил в противоположный угол!
    • Фол, нарушение
      35'
      Короткий розыгрыш углового привел к передаче к радиусу штрафной, где Эль-Ханнус срубил Гарначо. Штрафной в 18 метрах от ворот заработали хозяева.
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! БИЛАЛЬ ЭЛЬ-ХАННУС!
      Вторым темпом после штрафного Байындыр неудачно сыграл на выходе, мяч отскочил на левый край штрафной к Эль-Ханнусу, который пробил в дальний угол и с рикошетом от двух штанг отправил снаряд в цель!
    • 31'
      Эль-Ханнус завершил атаку "Лестера" ударом с дальней дистанции, однако мяч прошел мимо створа.
    • 30'
      Хорошие полчаса проводят хозяева поля, реализуя все свои моменты, "Лестеру" с такой игрой в обороне ловить сегодня нечего.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! АЛЕХАНДРО ГАРНАЧО!
      Далот прорвался по правому флангу, дошел до штрафной и покатил на дальнюю штангу, а Гарначо метров с восьми направил мяч под перекладину!
    • 27'
      Проникающий пас в направлении Джастина получился чуть сильнее, чем требовалось, Байындыр забрал мяч на выходе.
    • 25'
      Пытается "МЮ" сейчас слегка успокоить игру и сработать по счёту, посмотрим, как это получится у хозяев.
    • 23'
      Штрафной на чужой половине поля заработал Околи, но ничего опасного этот "стандарт" не принес.
    • Офсайд
      22'
      Новая атака манкунианцев завершается отмашкой лайнсмена - Гарначо забрался в офсайд в момент паса Фернандеша.
    • 21'
      Рэшфорд со штрафного пробил не лучшим образом, проверив на прочность "стенку".
    • Желтая карточка
      20'
      Околи получает желтую карточку за фол против Гарначо неподалеку от своей штрафной.
    • 19'
      Вертикальный заброс к чужой штрафной площади исполнили хозяева, однако Уорд прочитал эпизод и сыграл головой за пределами своих владений.
    • 18'
      Рэшфорд добрался до мяча у лицевой линии и навесил на дальнюю штангу, Гарначо головой скинул его во вратарскую, где на выходе надежно сыграл Уорд.
    • 17'
      Да, вот такой поворот в нашем матче, первый же удар в исполнении хозяев становится неберущимся для Уорда.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КАРЛОС КАЗЕМИРО!
      Гарначо получил мяч у левого угла штрафной и откатил чуть назад, Фернандеш пропустил мяч на Каземиро, который метров с 28 нанес шикарный удар в дальний верхний угол с рикошетом от перекладины!
    • 14'
      Пока "Лестер" совершенно не тушуется и работает с мячом даже побольше "МЮ", посмотрим, к чему это всё приведет.
    • 12'
      Джастин после стенки с партнером исполнил подачу в чужую штрафную, однако мяч легко выбили манкунианцы.
    • 11'
      Отметим, что команды в АПЛ пока не встречались, но это событие состоится совсем скоро - 10 ноября соперники снова сыграют на "Олд Траффорд".
    • 10'
      Айю получил мяч у левого угла штрафной и направил его в створ, однако Байындыр справился с угрозой довольно уверенно.
    • Угловой
      8'
      Угловой на правом фланге хозяева поля разыграли неудачно, передача Рэшфорда в штрафную была легко прервана.
    • 7'
      Зиркзее после ошибки защитника добрался до штрафной соперника, однако "лисы" коллективными усилиями остановили голландца.
    • 6'
      Начало встречи у нас пока достаточно спокойное, "Лестер" не прочь повладеть мячом на "Олд Траффорд".
    • 5'
      В Кубке лиги "Лестер" прошел две команды из Второй лиги - сначала победил дома "Транмир" 4:0, а вот в гостях у "Уолсолла" выиграл лишь в серии пенальти.
    • 4'
      "Лестер" в АПЛ идет сразу за "МЮ", отставая на два очка, в минувшую пятницу команда Стива Купера дома уступила "Ноттингем Форест" - 1:3.
    • 3'
      Дела у "МЮ" и правда идут плохо - в АПЛ лишь четырнадцатое место, в Лиге Европы - двадцать первое. Зато в Кубке лиги удалось разгромить "Барнсли" со счётом 7:0.
    • 2'
      Напомним, что после поражения от "Вест Хэма" Эрик Тен Хаг был уволен с поста главного тренера "МЮ". Сегодня командой руководит Руд Ван Нистелрой, а вскоре в Манчестер должен приехать Рубен Аморим.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 5:2 Лестер

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    95.3% (121)
    Ничья
    1.6% (2)
    Лестер
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.68% (81)
    Меньше
    28.32% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    67.26% (76)
    Нет
    32.74% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    48% (61)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    18.9% (24)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    6.3% (8)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    6.3% (8)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    3.1% (4)
    4:1 Манчестер Юнайтед
    1.6% (2)
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