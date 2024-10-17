Тур: 30.
1:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолМариньо
1:1
48' ГолВера Фаусто
53' Желтая карточкаПачеко Бруно
59' Красная карточкаМариньо
60' Желтая карточкаBrahian Palacios
82' Желтая карточкаPaulo Monteiro
83' Красная карточкаТинга I
88' Желтая карточкаCaio Maia
90'+14
Ход матча
15'
1:0
48'
1:1
53'
59'
60'
82'
83'
88'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Тинга
I
4
Тити
35
Эркулес
11
Мариньо
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
18
Вера
Фаусто
17
Igor
Gomes
14
Кардек
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
11 МариньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Жонатан ЛуисВратарь
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
26 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Калебе
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
47 РомулоПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
39 Caio Maia
-
40 Victinho
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Форталеза Сеара
Атлетико Минейро
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.14
Среднее время на гол
77
78
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2.29
1.33
Среднее время на гол
39
67
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.77
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
73
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.27
|Почеттино Томас
|5
|0.17
|Лопес Брено
|4
|0.13
|Renato Kayzer
|4 (1)
|0.13
|Мариньо
|3
|0.1
|Эркулес
|3
|0.1
|Пикашу Яго
|2
|0.07
|Moises Vieira
|2
|0.07
|Мачука Иманоль
|1
|0.03
|Наварро Кевин
|1
|0.03
|Тити
|1
|0.03
|Кушчевич Беньямин
|1
|0.03
|Тинга I
|1
|0.03
|Пачеко Бруно
|1
|0.03
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
|Eros Mancuso
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.34
|Варгас Эдуардо
|6
|0.21
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.21
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.14
|Carlos Amaral
|3
|0.1
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.07
|Дейверсон Силва
|2
|0.07
|Сарачо Федерико
|2
|0.07
|Вера Фаусто
|2
|0.07
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.03
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|8
|2
|Эркулес
|6
|2
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|0
|Аугусто Педро
|7
|0
|Тити
|6
|0
|Пикашу Яго
|6
|0
|Кушчевич Беньямин
|3
|1
|Мариньо
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Тинга I
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Пачеко Бруно
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Eros Mancuso
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Россетто Матеус
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Эверсон
|5
|1
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Ромуло
|4
|1
|Лянко Войнович
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Igor Gomes
|4
|0
|Дейверсон Силва
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Brahian Palacios
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Paulo Monteiro
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
|Caio Maia
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
8
Форталеза Сеара
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Атлетико Минейро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
10
21
Форталеза Сеара
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (13)
50% (15)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Атлетико Минейро
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Сухие победы
12
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
25
18
16 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
5
20%
1
6%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
3
12%
7
39%
76-90
Пропущено
9
22
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
4
18%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
3
33%
5
23%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
2
22%
4
18%
61-75
2
22%
5
23%
76-90
Забито
12
23
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
17%
4
17%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
2
17%
9
39%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
2
17%
3
13%
76-90
Пропущено
23
20
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
5
22%
2
10%
1-15
3
13%
6
30%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
2
9%
5
25%
61-75
5
22%
2
10%
76-90
Забито
37
41
23 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 20
21 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
7
19%
5
12%
1-15
8
22%
5
12%
16-30
8
22%
11
27%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
5
14%
5
12%
61-75
5
14%
10
24%
76-90
Пропущено
32
42
17 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
5
16%
6
14%
1-15
4
13%
7
17%
16-30
8
25%
7
17%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
4
13%
9
21%
61-75
7
22%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1
Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Атлетико Минейро
Точный счет
1:0
7 раз 44%
1:1
4 раза 25%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
8 раз 27%
1:1
7 раз 23%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
2:1
5 раз 17%
3:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 53%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
511
Больше Меньше
87
412
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
410
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
236
921
1415
426
425
129
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10