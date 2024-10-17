  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 30.
Форталеза Сеара
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
15' Гол
Мариньо
1:1
48' Гол
Вера Фаусто
53' Желтая карточка
Пачеко Бруно
59' Красная карточка
Мариньо
60' Желтая карточка
Brahian Palacios
82' Желтая карточка
Paulo Monteiro
83' Красная карточка
Тинга I
88' Желтая карточка
Caio Maia
90'+14
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
4
Тити
6
Пачеко
Бруно
16
Россетто
Матеус
35
Эркулес
11
Мариньо
8
Leandro
Martinez
I
21
Moises
Vieira
9
Лусеро
Хуан
Мартин
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
16
Igor
Rabello
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
25
Феррейра
Мариано
18
Вера
Фаусто
27
Paulo
Monteiro
45
Alisson
Santana
17
Igor
Gomes
30
Brahian
Palacios
14
Кардек
Алан
Форталеза Сеара
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза Сеара
Атлетико Минейро

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
3:2
К
1:2
К
4:0
СA
0:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.14

Среднее время на гол

77
78

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2.29
1.33

Среднее время на гол

39
67

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.77
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.27
Почеттино Томас 5 0.17
Лопес Брено 4 0.13
Renato Kayzer 4 (1) 0.13
Мариньо 3 0.1
Эркулес 3 0.1
Пикашу Яго 2 0.07
Moises Vieira 2 0.07
Мачука Иманоль 1 0.03
Наварро Кевин 1 0.03
Тити 1 0.03
Кушчевич Беньямин 1 0.03
Тинга I 1 0.03
Пачеко Бруно 1 0.03
Бритес Эмануэль 0 0
Leandro Martinez I 0 0
Велисон Хосе 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Eros Mancuso 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (4) 0.34
Варгас Эдуардо 6 0.21
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.21
Скарпа Густаво 4 (2) 0.14
Carlos Amaral 3 0.1
Brahian Palacios 2 (1) 0.07
Дейверсон Силва 2 0.07
Сарачо Федерико 2 0.07
Вера Фаусто 2 0.07
Igor Gomes 1 (1) 0.03
Арана Гильерме 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Rubens 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 8 2
Эркулес 6 2
Лусеро Хуан Мартин 7 0
Аугусто Педро 7 0
Тити 6 0
Пикашу Яго 6 0
Кушчевич Беньямин 3 1
Мариньо 3 1
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Тинга I 2 1
Renato Kayzer 2 1
Кардона Томас 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Пачеко Бруно 3 0
Велисон Хосе 1 1
Eros Mancuso 1 1
Саша Лукас 2 0
Рикардо Жоао 2 0
Россетто Матеус 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Калебе 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 8 1
Батталья Родриго 5 2
Эверсон 5 1
Халк Живанилдо 4 1
Ромуло 4 1
Лянко Войнович 4 1
Паулиньо Жозе 3 1
Igor Rabello 3 1
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Igor Gomes 4 0
Дейверсон Силва 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Brahian Palacios 3 0
Милито Габриэль 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Paulo Monteiro 2 0
Rubens 2 0
Бернард Дуарте 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Вера Фаусто 1 0
Педриньо II 1 0
Carlos Amaral 1 0
Caio Maia 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
8
Форталеза Сеара
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Атлетико Минейро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

10
21
Форталеза Сеара
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (13)
50% (15)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Атлетико Минейро
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

25
18
16 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
5
20%
1
6%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
3
12%
7
39%
76-90

Пропущено

9
22
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
4
18%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
3
33%
5
23%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
2
22%
4
18%
61-75
2
22%
5
23%
76-90

Забито

12
23
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
17%
4
17%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
2
17%
9
39%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
2
17%
3
13%
76-90

Пропущено

23
20
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
5
22%
2
10%
1-15
3
13%
6
30%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
2
9%
5
25%
61-75
5
22%
2
10%
76-90

Забито

37
41
23 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 20
21 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
7
19%
5
12%
1-15
8
22%
5
12%
16-30
8
22%
11
27%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
5
14%
5
12%
61-75
5
14%
10
24%
76-90

Пропущено

32
42
17 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
5
16%
6
14%
1-15
4
13%
7
17%
16-30
8
25%
7
17%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
4
13%
9
21%
61-75
7
22%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1
Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Атлетико Минейро

Точный счет

1:0
7 раз 44%
1:1
4 раза 25%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
8 раз 27%
1:1
7 раз 23%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
2:1
5 раз 17%
3:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 53%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
11
1.5
Больше Меньше
8
7
4
12
2.5
2
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
23
6
9
21
1.5
14
15
4
26
2.5
4
25
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 47 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 30 16 8 6 39 - 30 56
4.
Фламенго
 28 15 6 7 45 - 32 51
5.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 28 12 10 6 37 - 26 46
7.
Байя
 29 13 6 10 39 - 33 45
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 29 10 11 8 41 - 42 41
10.
Васко да Гама
 29 10 7 12 32 - 41 37
11.
Гремио
 29 10 5 14 33 - 37 35
12.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
13.
Ред Булл Брагантино
 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 29 8 10 11 33 - 39 34
15.
Атлетико Паранаэнсе
 27 8 7 12 27 - 31 31
16.
Флуминенсе
 28 8 6 14 22 - 30 30
17.
Витория
 29 8 5 16 32 - 44 29
18.
Коринтианс
 29 6 11 12 29 - 38 29
19.
Куяба
 28 6 8 14 25 - 39 26
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
5.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
11.
Васко да Гама
 14 7 4 3 21 - 19 25
12.
Атлетико Минейро
 15 6 6 3 23 - 20 24
13.
Коринтианс
 14 5 8 1 22 - 14 23
14.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
15.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 4 4 6 12 - 15 16
7.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
10.
Гремио
 14 3 4 7 14 - 18 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
15.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 15 1 5 9 12 - 26 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Пачеко Бруно получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Brahian Palacios сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Вера Фаусто бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Леандро Мартинес сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Мариньо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Минейро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный