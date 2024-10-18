  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 30.
Коринтианс
5:2
Второй тайм: 90+'
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
5' Гол
Котулио Матеус
2:0
18' Гол
Кака II
25' Желтая карточка
Депай Мемфис
25' Желтая карточка
Thiago Heleno
2:1
30' Гол
Nikao
2:2
39' Гол
Erick2
44' Желтая карточка
Julimar
45' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
54' Желтая карточка
Lucas Belezi
3:2
55' Гол
Депай Мемфис
59' Желтая карточка
Алберто Юри
4:2
66' Гол
Гарро Родриго
5:2
78' Гол
Алберто Юри

Ход матча

5'
Котулио Матеус
(Гарро Родриго)
1:0
17'
 
Julimar
Каноббио Агустин
18'
Кака II
2:0
25'
Депай Мемфис
 
25'
 
Thiago Heleno
30'
2:1
Nikao
(Lucas Esquivel)
39'
2:2
Erick2
(Nikao)
44'
 
Julimar
45'
Мартинес Хосе Андрес
 
46'
Ромеро Анхель
Bidon Breno
 
54'
 
Lucas Belezi
55'
Депай Мемфис
3:2
59'
Алберто Юри
 
64'
Шарлес
Мартинес Хосе Андрес
 
66'
Гарро Родриго
4:2
67'
 
Bruno Zapelli
Nikao
67'
 
Joao Cruz
Gabriel Paulista VIII
76'
Магно Таллес
Депай Мемфис
 
78'
Алберто Юри
(Магно Таллес)
5:2
80'
 
Ди Йорио Лукас
Pablo I
80'
 
Gonzalo Mastriani
Lucas Belezi
84'
Raniele
Каррильо Андре
 
85'
Коронадо Игор
Гарро Родриго
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
1.65
5.60
5.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ногейра
Хуго
2
Котулио
Матеус
5
Рамальо
Андре
25
Кака
II
21
Биду
70
Мартинес
Хосе
Андрес
19
Каррильо
Андре
10
Гарро
Родриго
27
Bidon
Breno
9
Алберто
Юри
94
Депай
Мемфис
41
Понтес
Микаэл
45
Lucas
Belezi
44
Thiago
Heleno
15
Гамарра
Матео
28
Tomas
Cuello
3
Gabriel
Paulista
VIII
26
Erick2
37
Lucas
Esquivel
11
Nikao
92
Pablo
I
14
Каноббио
Агустин
Коринтианс
4-1-3-2
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3

История личных встреч

Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе

20 матчей

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

32 матча

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:3
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:4
СA
2:0
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
0:0
БСА
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:0
КБ
2:0
КБ
3:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

0.94
1

Среднее время на гол

96
90

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.19
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 7 (2) 0.23
Гарро Родриго 6 (1) 0.2
Ромеро Анхель 5 0.17
Уэсли Лопес 4 0.13
Кака II 4 0.13
Магно Таллес 2 0.07
Коронадо Игор 1 0.03
Депай Мемфис 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Энрике Педро XI 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Биду 1 0.03
Жоване 1 0.03
Hugo Farias 0 0
Каррильо Андре 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каноббио Агустин 4 0.14
Gonzalo Mastriani 4 0.14
Nikao 3 0.11
Julimar 3 0.11
Ди Йорио Лукас 3 0.11
Фернандиньо XII 2 (1) 0.07
Pablo I 2 0.07
Erick2 2 0.07
Tomas Cuello 1 0.04
Leonardo Godoy 1 0.04
Joao Cruz 1 0.04
Gabriel Paulista VIII 1 0.04
Christian Cardoso 1 0.04
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 8 0
Алберто Юри 6 1
Энрике Густаво 5 1
Ромеро Анхель 6 0
Raniele 6 0
Кака II 4 1
Коронадо Игор 5 0
Bidon Breno 5 0
Рамальо Андре 3 1
Шарлес 4 0
Фагнер Лемос 2 1
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Торрес Феликс 3 0
Мигель Карлос 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Котулио Матеус 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Магно Таллес 2 0
Биду 2 0
Hugo Farias 2 0
Каррильо Андре 1 0
Депай Мемфис 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамарра Матео 7 0
Christian Cardoso 6 0
Фернандиньо XII 6 0
Каноббио Агустин 4 1
Lucas Esquivel 4 1
Thiago Heleno 5 0
Pablo I 5 0
Сантана Алекс 4 0
Leonardo Godoy 3 0
Madson II 3 0
Gabriel Paulista VIII 3 0
Julimar 3 0
Роша Кайке 3 0
Bruno Zapelli 3 0
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Фернандо Менегаццо 2 0
Tomas Cuello 2 0
Joao Cruz 2 0
Filipinho 2 0
Leonardo Linck 0 1
Понтес Микаэл 0 1
Жука Роберто 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Erick2 1 0
Бенто Крепски 1 0
Lucas Belezi 1 0
Martin Varini 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Атлетико Паранаэнсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
5
Коринтианс
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Атлетико Паранаэнсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
12

Упущенные победы

5
12
Коринтианс
88.9%
11.1%
16 побед 2 поражения
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
38% (11)
7% (2)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

23
11
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
4%
1
9%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
7
30%
2
18%
31-45
5
22%
3
27%
46-60
2
9%
1
9%
61-75
5
22%
3
27%
76-90

Пропущено

13
16
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
31%
4
25%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
23%
6
38%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
23 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
2
9%
5
31%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
6
26%
1
6%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
26%
3
19%
76-90

Забито

31
26
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
12 Не забивали 9
1
3%
1
4%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
9
29%
29%
7
27%
31-45
5
16%
4
15%
46-60
5
16%
3
12%
61-75
7
23%
6
23%
76-90

Пропущено

36
32
18 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 22
6
17%
9
28%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
10
28%
2
6%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
2
6%
3
9%
61-75
9
25%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0
Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0

Результаты матчей

Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
1
12 раз 44%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
8
6
1.5
2
11
3
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
8
6
1
14
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
18
9
9
20
1.5
6
21
3
26
2.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 47 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 30 16 8 6 39 - 30 56
4.
Фламенго
 29 15 6 8 45 - 34 51
5.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 28 12 10 6 37 - 26 46
7.
Байя
 29 13 6 10 39 - 33 45
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 29 10 11 8 41 - 42 41
10.
Васко да Гама
 29 10 7 12 32 - 41 37
11.
Гремио
 29 10 5 14 33 - 37 35
12.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
13.
Ред Булл Брагантино
 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 29 8 10 11 33 - 39 34
15.
Флуминенсе
 29 9 6 14 24 - 30 33
16.
Коринтианс
 5:2 30 7 11 12 34 - 40 32
17.
Атлетико Паранаэнсе
 2:5 28 8 7 13 29 - 36 31
18.
Витория
 29 8 5 16 32 - 44 29
19.
Куяба
 28 6 8 14 25 - 39 26
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
5.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 15 9 3 3 21 - 15 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Коринтианс
 5:2 15 6 8 1 27 - 16 26
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
11.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
12.
Васко да Гама
 14 7 4 3 21 - 19 25
13.
Атлетико Минейро
 15 6 6 3 23 - 20 24
14.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
15.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 2:5 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 2:5 15 4 4 7 14 - 20 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
10.
Гремио
 14 3 4 7 14 - 18 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Флуминенсе
 15 4 1 10 10 - 18 13
13.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
14.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 15 1 5 9 12 - 26 8
20.
Коринтианс
 5:2 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Мартинес Хосе Андрес получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Хулимар получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Никао сделал результативную передачу.
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      Г О О О О Л - Эрик бьет в цель!
    • 30'
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    Лучшие коэффициенты
    Коринтианс
    Ничья
    Атлетико Паранаэнсе
    1.65
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    Атлетико Паранаэнсе
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