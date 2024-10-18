Тур: 30.
5:2
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
5' ГолКотулио Матеус
2:0
18' ГолКака II
25' Желтая карточкаДепай Мемфис
25' Желтая карточкаThiago Heleno
2:1
30' ГолNikao
2:2
39' ГолErick2
44' Желтая карточкаJulimar
45' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
54' Желтая карточкаLucas Belezi
3:2
55' ГолДепай Мемфис
59' Желтая карточкаАлберто Юри
4:2
66' ГолГарро Родриго
5:2
78' ГолАлберто Юри
Ход матча
5'
1:0
18'
2:0
25'
25'
30'
2:1
44'
54'
55'
3:2
59'
66'
4:2
67'
78'
5:2
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кака
II
21
Биду
27
Bidon
Breno
94
Депай
Мемфис
45
Lucas
Belezi
28
Tomas
Cuello
26
Erick2
11
Nikao
92
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Нападающий
-
94 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
14 Raniele
-
16 Энрике Педро
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
-
45 Lucas BeleziЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoНападающий
-
92 Pablo IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 JulimarНападающий
-
-
-
23 Filipinho
-
-
57 Joao Cruz
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
История личных встреч
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
20 матчей
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
32 матча
37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
0.94
1
Среднее время на гол
96
90
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.19
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|7 (2)
|0.23
|Гарро Родриго
|6 (1)
|0.2
|Ромеро Анхель
|5
|0.17
|Уэсли Лопес
|4
|0.13
|Кака II
|4
|0.13
|Магно Таллес
|2
|0.07
|Коронадо Игор
|1
|0.03
|Депай Мемфис
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Энрике Педро XI
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Биду
|1
|0.03
|Жоване
|1
|0.03
|Hugo Farias
|0
|0
|Каррильо Андре
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каноббио Агустин
|4
|0.14
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.14
|Nikao
|3
|0.11
|Julimar
|3
|0.11
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.11
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.07
|Pablo I
|2
|0.07
|Erick2
|2
|0.07
|Tomas Cuello
|1
|0.04
|Leonardo Godoy
|1
|0.04
|Joao Cruz
|1
|0.04
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.04
|Christian Cardoso
|1
|0.04
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|8
|0
|Алберто Юри
|6
|1
|Энрике Густаво
|5
|1
|Ромеро Анхель
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Кака II
|4
|1
|Коронадо Игор
|5
|0
|Bidon Breno
|5
|0
|Рамальо Андре
|3
|1
|Шарлес
|4
|0
|Фагнер Лемос
|2
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Каррильо Андре
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|7
|0
|Christian Cardoso
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Каноббио Агустин
|4
|1
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Thiago Heleno
|5
|0
|Pablo I
|5
|0
|Сантана Алекс
|4
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Julimar
|3
|0
|Роша Кайке
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Filipinho
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Жука Роберто
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Lucas Belezi
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Атлетико Паранаэнсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
5
Коринтианс
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Атлетико Паранаэнсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
5
12
Коринтианс
88.9%
11.1%
16 побед 2 поражения
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
38% (11)
7% (2)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
23
11
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
4%
1
9%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
7
30%
2
18%
31-45
5
22%
3
27%
46-60
2
9%
1
9%
61-75
5
22%
3
27%
76-90
Пропущено
13
16
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
31%
4
25%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
23%
6
38%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
23 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
2
9%
5
31%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
6
26%
1
6%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
26%
3
19%
76-90
Забито
31
26
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
12 Не забивали 9
1
3%
1
4%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
9
29%
29%
7
27%
31-45
5
16%
4
15%
46-60
5
16%
3
12%
61-75
7
23%
6
23%
76-90
Пропущено
36
32
18 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 22
6
17%
9
28%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
10
28%
2
6%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
2
6%
3
9%
61-75
9
25%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0
Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Результаты матчей
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
1
12 раз 44%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
86
211
311
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
86
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
189
920
621
326
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|47 - 25
|60
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|30
|16
|8
|6
|39 - 30
|56
|4.
|29
|15
|6
|8
|45 - 34
|51
|5.
|30
|15
|5
|10
|41 - 32
|50
|6.
|28
|12
|10
|6
|37 - 26
|46
|7.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|8.
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|29
|10
|11
|8
|41 - 42
|41
|10.
|29
|10
|7
|12
|32 - 41
|37
|11.
|29
|10
|5
|14
|33 - 37
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|36 - 42
|35
|13.
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|29
|8
|10
|11
|33 - 39
|34
|15.
|29
|9
|6
|14
|24 - 30
|33
|16.
|5:2
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|17.
|2:5
|28
|8
|7
|13
|29 - 36
|31
|18.
|29
|8
|5
|16
|32 - 44
|29
|19.
|28
|6
|8
|14
|25 - 39
|26
|20.
|29
|5
|6
|18
|22 - 47
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|3.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|4.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|5:2
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|10.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|11.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|12.
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|13.
|15
|6
|6
|3
|23 - 20
|24
|14.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|15.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|2:5
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|7.
|2:5
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|10.
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|15
|4
|1
|10
|10 - 18
|13
|13.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|20.
|5:2
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10