Тур: 30.
0:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаЭнрике Бруно
45' Желтая карточкаСамуэл Шавьер
0:0
45' Не забитый пенальтиГансо Пауло
0:1
50' ГолЛима
0:2
60' ГолАриас Джон
62' Желтая карточкаGabriel Martinelli III
71' Желтая карточкаГансо Пауло
90'+6
Ход матча
23'
45'
45'
0:0
50'
0:1
60'
71'
75'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Уэсли
Лопес
29
Аллан
Соуза
27
Энрике
Бруно
26
Маноэл
29
Тьяго
Сантос
10
Гансо
Пауло
19
Кауан
Элиас
45
Лима
II
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
26 Алекс СандроЗащитник
-
33 КлейтонЗащитник
- Защитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
30 Ричард МайклНападающий
-
-
-
Главный тренер: Филипе Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
-
45 ЛимаНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
23 ГугаПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
20 Victor HugoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
-
80 Теранс ДавидНападающий
- Нападающий
-
4 Ignacio2
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Фламенго
Флуминенсе
41 матч
73.2%
26.8%
30 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.7%
53.7%
22 победы 22 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.1%
29.3%
14.6%
23 победы 12 ничьих 0 побед
31 матч
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
58.1%
41.9%
0 побед 18 ничьих 19 побед
72 матча
41.7%
29.2%
29.1%
30 побед 21 ничья 21 победа
Первый тайм
30.6%
51.4%
18%
22 победы 37 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.9%
41.7%
26.4%
23 победы 30 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
43
Голов в среднем за матч
1.34
1.26
Среднее время на гол
67
71
Всего голов
37
43
Голов в среднем за матч
1.09
1.13
Среднее время на гол
82
79
Всего голов
88
86
Голов в среднем за матч
1.22
1.19
Тотал матчей
2.5
65
Больше 90%
Меньше 10%
7
50
Больше 69%
Меньше 31%
22
30
Больше 42%
Меньше 58%
42
16
Больше 22%
Меньше 78%
56
10
Больше 14%
Меньше 86%
62
3
Больше 4%
Меньше 96%
69
Среднее время на гол
73
75
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.38
|Энрике Бруно
|5
|0.17
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.14
|Жерсон Сантос
|3
|0.1
|Араужо Луис
|3
|0.1
|Де ла Крус Николас
|2
|0.07
|Айртон Лукас
|2
|0.07
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.07
|Мойзес Моура
|2
|0.07
|Луис Давид
|2
|0.07
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Lorran
|1
|0.03
|Алькарас Карлос
|1 (1)
|0.03
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|Ричард Майкл
|1
|0.03
|Matheus Goncalves
|1
|0.03
|Evertton Araujo
|1
|0.03
|Felipe Teresa
|1
|0.03
|Ортис Лео
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ариас Джон
|5
|0.17
|Кауан Элиас
|5
|0.17
|Гансо Пауло
|3
|0.1
|Лима II
|3
|0.1
|Кано Херман
|2
|0.07
|Kevin Serna
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.03
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Кено
|1
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
|Gabriel Martinelli III
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|6
|0
|Лео Перейра
|5
|0
|Аллан Соуза
|5
|0
|Луис Давид
|4
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Алькарас Карлос
|0
|1
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Жезус Игор
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|11
|0
|Тьяго Сантос
|7
|0
|Диого VII
|6
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Мело Фелипе
|3
|1
|Гуга III
|3
|1
|Самуэл Шавьер
|4
|0
|Ариас Джон
|4
|0
|Александр Гомес II
|4
|0
|Mano Menezes
|4
|0
|Gabriel Martinelli III
|4
|0
|Кано Херман
|3
|0
|Марсело Виера
|3
|0
|Кено
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Кауан Элиас
|2
|0
|Берналь Факундо
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Victor Hugo
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Флуминенсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
3
Фламенго
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Флуминенсе
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
19
13
Фламенго
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Флуминенсе
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (3)
54% (15)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
21% (6)
46% (13)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
24
16
Голы по времени матча
Забито
21
7
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 22
1
5%
1
14%
1-15
6
29%
2
29%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
7
33%
1
14%
61-75
4
19%
1
14%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
5
38%
5
26%
76-90
Забито
24
14
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
1
4%
2
14%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
6
25%
6
43%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
8
33%
2
14%
76-90
Пропущено
19
12
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
21%
3
25%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
7
37%
5
42%
76-90
Забито
45
21
21 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 14
3 Не забивали 12
2
4%
3
14%
1-15
11
24%
2
10%
16-30
8
18%
7
33%
31-45
3
7%
3
14%
46-60
9
20%
3
14%
61-75
12
27%
3
14%
76-90
Пропущено
32
31
10 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
4
13%
0
0%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
3
9%
6
19%
31-45
7
22%
6
19%
46-60
3
9%
7
23%
61-75
12
38%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0
Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0
Результаты матчей
Фламенго
Флуминенсе
Точный счет
2:1
6 раз 43%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
8 раз 29%
1:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
7 раз 25%
0:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 43%
1
11 раз 39%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
11 раз 39%
2
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
86
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
68
113
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
1711
1414
523
226
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|47 - 25
|60
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|30
|16
|8
|6
|39 - 30
|56
|4.
|29
|15
|6
|8
|45 - 34
|51
|5.
|30
|15
|5
|10
|41 - 32
|50
|6.
|28
|12
|10
|6
|37 - 26
|46
|7.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|8.
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|29
|10
|11
|8
|41 - 42
|41
|10.
|29
|10
|7
|12
|32 - 41
|37
|11.
|29
|10
|5
|14
|33 - 37
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|36 - 42
|35
|13.
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|29
|8
|10
|11
|33 - 39
|34
|15.
|29
|9
|6
|14
|24 - 30
|33
|16.
|5:2
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|17.
|2:5
|28
|8
|7
|13
|29 - 36
|31
|18.
|29
|8
|5
|16
|32 - 44
|29
|19.
|28
|6
|8
|14
|25 - 39
|26
|20.
|29
|5
|6
|18
|22 - 47
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|3.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|4.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|5:2
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|10.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|11.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|12.
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|13.
|15
|6
|6
|3
|23 - 20
|24
|14.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|15.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|2:5
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|7.
|2:5
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|10.
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|15
|4
|1
|10
|10 - 18
|13
|13.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|20.
|5:2
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10