  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 30.
Фламенго
0:2
Конец матча
Флуминенсе
0'
23' Желтая карточка
Энрике Бруно
45' Желтая карточка
Самуэл Шавьер
0:0
45' Не забитый пенальти
Гансо Пауло
0:1
50' Гол
Лима
0:2
60' Гол
Ариас Джон
62' Желтая карточка
Gabriel Martinelli III
71' Желтая карточка
Гансо Пауло
90'+6
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
29
Аллан
Соуза
3
Ортис
Лео
37
Алькарас
Карлос
20
Matheus
Goncalves
99
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
26
Маноэл
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
5
Берналь
Факундо
8
Gabriel
Martinelli
III
10
Гансо
Пауло
77
Маркус
Аленсар
19
Кауан
Элиас
45
Лима
II
Фламенго
4-3-3
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Флуминенсе

41 матч

73.2%
26.8%
30 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.7%
53.7%
22 победы 22 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.1%
29.3%
14.6%
23 победы 12 ничьих 0 побед

31 матч

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

58.1%
41.9%
0 побед 18 ничьих 19 побед

72 матча

41.7%
29.2%
29.1%
30 побед 21 ничья 21 победа

Первый тайм

30.6%
51.4%
18%
22 победы 37 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.9%
41.7%
26.4%
23 победы 30 ничьих 19 побед

История матчей

СA
0:1
ККГ
0:0
ККГ
0:2
ККГ
2:0
СA
1:1
СA
0:0
К
2:0
К
0:0
ККГ
4:1
ККГ
2:0
ККГ
1:2
СA
1:2
СA
1:2
ККГ
1:1
ККГ
0:2
ККГ
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ККГ
3:1
ККГ
1:1
ККГ
0:1
СA
1:2
СA
1:2
ЧК
1:0
ЧК
1:2
КК
1:1
ККГ
2:3
ККГ
0:1
СA
2:0
СA
0:0
ЧК
1:1
КК
1:2
ККГР
3:2
ККГ
0:1
СA
3:0
СA
0:2
КК
1:1
ККГР
4:0
КС
3:3
КС
0:1
СA
1:1
СA
2:2
ЧК
2:1
ЧК
0:1
ЧК
1:1
ЧК
3:3
СA
1:2
СA
1:2
К2ЙРЧГ
0:0
К1Р
1:2
СA
1:3
СA
2:3
ЧК
3:0
БСА
1:1
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:0
КС
1:1
КС
0:0
СA
0:0
CC
1:0
CC
1:1
СA
2:2
СA
0:1
CC
1:4

Голы

Всего голов

51
43

Голов в среднем за матч

1.34
1.26

Среднее время на гол

67
71

Всего голов

37
43

Голов в среднем за матч

1.09
1.13

Среднее время на гол

82
79

Всего голов

88
86

Голов в среднем за матч

1.22
1.19

Тотал матчей

2.5
65
Больше 90%
Меньше 10%
7
50
Больше 69%
Меньше 31%
22
30
Больше 42%
Меньше 58%
42
16
Больше 22%
Меньше 78%
56
10
Больше 14%
Меньше 86%
62
3
Больше 4%
Меньше 96%
69

Среднее время на гол

73
75

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.38
Энрике Бруно 5 0.17
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.14
Жерсон Сантос 3 0.1
Араужо Луис 3 0.1
Де ла Крус Николас 2 0.07
Айртон Лукас 2 0.07
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.07
Мойзес Моура 2 0.07
Луис Давид 2 0.07
Эвертон Соарес 1 0.03
Lorran 1 0.03
Алькарас Карлос 1 (1) 0.03
Бруно Фабрисио 1 0.03
Ричард Майкл 1 0.03
Matheus Goncalves 1 0.03
Evertton Araujo 1 0.03
Felipe Teresa 1 0.03
Ортис Лео 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ариас Джон 5 0.17
Кауан Элиас 5 0.17
Гансо Пауло 3 0.1
Лима II 3 0.1
Кано Херман 2 0.07
Kevin Serna 1 0.03
Марсело Виера 1 (1) 0.03
Аугусто Ренато 1 0.03
Кено 1 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Гуга III 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Gabriel Martinelli III 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Бруно 6 0
Лео Перейра 5 0
Аллан Соуза 5 0
Луис Давид 4 0
Пульгар Эрик 4 0
Мойзес Моура 2 1
Бруно Фабрисио 3 0
Араужо Луис 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Ортис Лео 2 0
Алькарас Карлос 0 1
Жерсон Сантос 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Жезус Игор 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 11 0
Тьяго Сантос 7 0
Диого VII 6 0
Лима II 4 1
Андре 5 0
Мело Фелипе 3 1
Гуга III 3 1
Самуэл Шавьер 4 0
Ариас Джон 4 0
Александр Гомес II 4 0
Mano Menezes 4 0
Gabriel Martinelli III 4 0
Кано Херман 3 0
Марсело Виера 3 0
Кено 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Силва Тьяго 2 0
Маноэл 2 0
Фабио Лопес 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Кауан Элиас 2 0
Берналь Факундо 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Коста Дуглас 1 0
Victor Hugo 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Фуэнтес Габриэль 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0

Результаты матчей

Фламенго
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Флуминенсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
3
Фламенго
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Флуминенсе
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

19
13
Фламенго
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Флуминенсе
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (3)
54% (15)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
21% (6)
46% (13)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

24
16

Голы по времени матча

Забито

21
7
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 22
1
5%
1
14%
1-15
6
29%
2
29%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
7
33%
1
14%
61-75
4
19%
1
14%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
5
38%
5
26%
76-90

Забито

24
14
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
1
4%
2
14%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
6
25%
6
43%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
8
33%
2
14%
76-90

Пропущено

19
12
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
21%
3
25%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
7
37%
5
42%
76-90

Забито

45
21
21 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 14
3 Не забивали 12
2
4%
3
14%
1-15
11
24%
2
10%
16-30
8
18%
7
33%
31-45
3
7%
3
14%
46-60
9
20%
3
14%
61-75
12
27%
3
14%
76-90

Пропущено

32
31
10 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
4
13%
0
0%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
3
9%
6
19%
31-45
7
22%
6
19%
46-60
3
9%
7
23%
61-75
12
38%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0
Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0

Результаты матчей

Фламенго
Флуминенсе

Точный счет

2:1
6 раз 43%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
8 раз 29%
1:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
7 раз 25%
0:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 43%
1
11 раз 39%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
11 раз 39%
2
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
6
8
1.5
1
13
2
12
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
17
11
14
14
1.5
5
23
2
26
2.5
2
26
3.5
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 47 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 30 16 8 6 39 - 30 56
4.
Фламенго
 29 15 6 8 45 - 34 51
5.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 28 12 10 6 37 - 26 46
7.
Байя
 29 13 6 10 39 - 33 45
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 29 10 11 8 41 - 42 41
10.
Васко да Гама
 29 10 7 12 32 - 41 37
11.
Гремио
 29 10 5 14 33 - 37 35
12.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
13.
Ред Булл Брагантино
 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 29 8 10 11 33 - 39 34
15.
Флуминенсе
 29 9 6 14 24 - 30 33
16.
Коринтианс
 5:2 30 7 11 12 34 - 40 32
17.
Атлетико Паранаэнсе
 2:5 28 8 7 13 29 - 36 31
18.
Витория
 29 8 5 16 32 - 44 29
19.
Куяба
 28 6 8 14 25 - 39 26
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
5.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 15 9 3 3 21 - 15 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Коринтианс
 5:2 15 6 8 1 27 - 16 26
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
11.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
12.
Васко да Гама
 14 7 4 3 21 - 19 25
13.
Атлетико Минейро
 15 6 6 3 23 - 20 24
14.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
15.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 2:5 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 2:5 15 4 4 7 14 - 20 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
10.
Гремио
 14 3 4 7 14 - 18 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Флуминенсе
 15 4 1 10 10 - 18 13
13.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
14.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 15 1 5 9 12 - 26 8
20.
Коринтианс
 5:2 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Весь список
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      Г О О О О Л - Лима II бьет в цель!
    • 46'
      Маркус Аленсар уходит с поля. Ариас Джон выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Гансо Пауло пробил пенальти, но не смог забить!
    • 45'
      Самуэл Шавьер получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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