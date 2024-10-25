2:1
Первый тайм: 41'
Ход матча
6'
11'
1:1
33'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Фагнер
Лемос
25
Кака
II
21
Биду
18
Шарлес
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
-
19 Магно ТаллесНападающий
-
16 Энрике Педро
-
27 Bidon Breno
-
14 Raniele
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Коринтианс
Расинг Авельянеда
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|7
|0.64
|Ромеро Анхель
|3
|0.27
|Коронадо Игор
|3
|0.27
|Гарро Родриго
|2
|0.18
|Котулио Матеус
|1
|0.09
|Уэсли Лопес
|1
|0.09
|Раул Педро
|1
|0.09
|Вера Фаусто
|1
|0.09
|Магно Таллес
|1
|0.09
|Жоване
|1
|0.09
|Энрике Педро XI
|1
|0.09
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|9 (2)
|0.82
|Мартинес Рохер
|4 (1)
|0.36
|Maximiliano Salas
|3
|0.27
|Солари Сантьяго
|2
|0.18
|Альмендра Агустин
|2
|0.18
|Карбонеро Йохан
|2
|0.18
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.09
|Gaston Martirena
|1
|0.09
|Ди Чезаре Марко
|1
|0.09
|Baltasar Rodriguez
|1
|0.09
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.09
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|4
|0
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|0
|1
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Раул Педро
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Raniele
|1
|0
|Жоване
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Ди Чезаре Марко
|3
|0
|Мартинес Адриан
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Урси Агустин
|1
|0
|Рохас Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
19
Коринтианс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Расинг Авельянеда
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
20
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
2
14%
5
63%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
29%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
2
29%
3
16%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
21
27
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
14%
5
19%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
3
14%
9
33%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
5
24%
4
15%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0
Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0
Результаты матчей
Коринтианс
Расинг Авельянеда
Точный счет
4:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
3 раза 60%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
3 раза 60%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
73
82
46
55
28
28
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|9
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Коринтианс
|Алберто Юри
|7
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 4
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3