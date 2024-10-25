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  3. Копа Судамерикана 2024
Коринтианс
2:1
Первый тайм: 41'
Расинг Авельянеда
0'
0:1
6' Гол
Maximiliano Salas
1:1
11' Гол
Алберто Юри
2:1
33' Гол
Алберто Юри
1
Ногейра
Хуго
23
Фагнер
Лемос
5
Рамальо
Андре
25
Кака
II
21
Биду
38
Каррильо
Андре
47
Мартинес
Хосе
Андрес
18
Шарлес
10
Гарро
Родриго
9
Алберто
Юри
7
Депай
Мемфис
21
Ариас
Габриэль
15
Gaston
Martirena
3
Ди
Чезаре
Марко
2
Бассо
Агустин
27
Рохас
Габриэль
13
Соса
Сантьяго
8
Кинтеро
Хуан
5
Juan
Ignacio
Nardoni
32
Альмендра
Агустин
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
Коринтианс
Расинг Авельянеда

История личных встреч

Коринтианс
Расинг Авельянеда

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

КС
1:1
КС
1:1
КС
0:0
КС
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 7 0.64
Ромеро Анхель 3 0.27
Коронадо Игор 3 0.27
Гарро Родриго 2 0.18
Котулио Матеус 1 0.09
Уэсли Лопес 1 0.09
Раул Педро 1 0.09
Вера Фаусто 1 0.09
Магно Таллес 1 0.09
Жоване 1 0.09
Энрике Педро XI 1 0.09
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 9 (2) 0.82
Мартинес Рохер 4 (1) 0.36
Maximiliano Salas 3 0.27
Солари Сантьяго 2 0.18
Альмендра Агустин 2 0.18
Карбонеро Йохан 2 0.18
Juan Ignacio Nardoni 1 0.09
Gaston Martirena 1 0.09
Ди Чезаре Марко 1 0.09
Baltasar Rodriguez 1 0.09
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.09

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 4 0
Фагнер Лемос 2 0
Рауль Гонсалес 0 1
Паулиньо Жозе 1 0
Котулио Матеус 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Шарлес 1 0
Раул Педро 1 0
Алберто Юри 1 0
Кака II 1 0
Hugo Farias 1 0
Raniele 1 0
Жоване 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альмендра Агустин 3 0
Ди Чезаре Марко 3 0
Мартинес Адриан 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Gaston Martirena 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Конти Херман 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Урси Агустин 1 0
Рохас Габриэль 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
19
Коринтианс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Расинг Авельянеда
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
20

Голы по времени матча

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
2
14%
5
63%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
29%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
2
29%
3
16%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

21
27
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
14%
5
19%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
3
14%
9
33%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
5
24%
4
15%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0
Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0

Результаты матчей

Коринтианс
Расинг Авельянеда

Точный счет

4:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
3 раза 60%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
3 раза 60%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2.5
2
3
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
7
3
1.5
8
2
4
6
2.5
5
5
2
8
3.5
2
8

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 9
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Коринтианс Алберто Юри 7
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 4
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Гарро Родриго сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Алберто Юри бьет в цель!
  • 26'
    Мартинес Хосе Андрес уходит с поля. Ромеро Анхель выходит вместо него
  • 11'
    Депай Мемфис сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Алберто Юри бьет в цель!
  • 6'
    Г О О О О Л - Maximiliano Salas бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Коринтианс
Ничья
Расинг Авельянеда
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Расинг Авельянеда
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