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  3. Копа Судамерикана 2024
Ланус
0:1
Конец матча
Крузейро
0'
35' Желтая карточка
Искиэрдос Карлос
0:1
45' Гол
Жорже Кайо
74' Желтая карточка
Кассио Рамос
90' Желтая карточка
Касерес Хуан
90'+9
26
Лосада
Науэль
24
Касерес
Хуан
5
Искиэрдос
Карлос
2
Муньос
Эсекьель
22
Солер
Хулио
4
Перес
Гонсало
29
Пенья
Фелипе
8
Боджо
Лусиано
10
Морено
Марселино
32
Каррера
Рамиро
9
Боу
Вальтер
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
43
Марсело
Жоао
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
20
Уолас
Соуза
30
Верон
Габриэл
10
Перейра
Матеус
97
Энрике
Матеус
19
Жорже
Кайо
Ланус
Крузейро

История личных встреч

Ланус
Крузейро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 7 0.58
Морено Марселино 2 0.17
Акоста Лаутаро 1 0.08
Перес Гонсало 1 0.08
Искиэрдос Карлос 1 0.08
Альварес Фавио 1 0.08
Каррера Рамиро 1 0.08
Лотти Аугусто 1 0.08
Пенья Фелипе 1 0.08
Ватсон Франко 1 0.08
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жорже Кайо 4 0.33
Перейра Матеус 2 0.17
Энрике Матеус 1 0.08
Уолас Соуза 1 0.08
Ромеро Лукас Даниэль 1 0.08
Rafael VII 1 0.08
Lucas Silva IV 1 0.08
Артур Гомес VIII 1 0.08
Ivaldo 1 0.08
Papagaio 1 0.08
Диас Лаутаро 1 0.08

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 3 0
Акоста Лаутаро 2 0
Каррера Рамиро 2 0
Боу Вальтер 2 0
Морено Марселино 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Акино Дилан 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Торрес Джонатан 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Канале Хосе Мария 1 0
Кабрера Бруно 1 0
Касерес Хуан 1 0
Агирре Брайан 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 4 1
Перейра Матеус 3 0
Ivaldo 3 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Верон Габриэл 2 0
Энрике Матеус 1 0
Уолас Соуза 1 0
Lucas Villalba 1 0
Рамиро 1 0
Кассио Рамос 1 0
Rafael VII 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Papagaio 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Марсело Жоао 1 0
Диниз Фернандо 1 0

Результаты матчей

Ланус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Крузейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Ланус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
9
Ланус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Крузейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
13%
5
56%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
12%
5
33%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1
Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0
Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0

Результаты матчей

Ланус
Крузейро

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ланус
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
4
8
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 9
Коринтианс Алберто Юри 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 4
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Жорже Кайо бьет в цель!
  • 35'
    Искиэрдос Карлос получил желтую карточку от судьи
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