0'
35' Желтая карточкаИскиэрдос Карлос
0:1
45' ГолЖорже Кайо
74' Желтая карточкаКассио Рамос
90' Желтая карточкаКасерес Хуан
90'+9
Ход матча
35'
45'
0:1
74'
79'
86'
90'
90'
90'
24
Касерес
Хуан
22
Солер
Хулио
29
Пенья
Фелипе
43
Марсело
Жоао
20
Уолас
Соуза
19
Жорже
Кайо
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
-
29 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Жорже КайоНападающий
- Запасные игроки
-
5 IvaldoЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Защитник
-
17 РамироПолузащитник
-
26 Диас ЛаутароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Ланус
Крузейро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|7
|0.58
|Морено Марселино
|2
|0.17
|Акоста Лаутаро
|1
|0.08
|Перес Гонсало
|1
|0.08
|Искиэрдос Карлос
|1
|0.08
|Альварес Фавио
|1
|0.08
|Каррера Рамиро
|1
|0.08
|Лотти Аугусто
|1
|0.08
|Пенья Фелипе
|1
|0.08
|Ватсон Франко
|1
|0.08
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жорже Кайо
|4
|0.33
|Перейра Матеус
|2
|0.17
|Энрике Матеус
|1
|0.08
|Уолас Соуза
|1
|0.08
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|0.08
|Rafael VII
|1
|0.08
|Lucas Silva IV
|1
|0.08
|Артур Гомес VIII
|1
|0.08
|Ivaldo
|1
|0.08
|Papagaio
|1
|0.08
|Диас Лаутаро
|1
|0.08
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|3
|0
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Каррера Рамиро
|2
|0
|Боу Вальтер
|2
|0
|Морено Марселино
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Акино Дилан
|2
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Торрес Джонатан
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Канале Хосе Мария
|1
|0
|Кабрера Бруно
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|4
|1
|Перейра Матеус
|3
|0
|Ivaldo
|3
|0
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Рамиро
|1
|0
|Кассио Рамос
|1
|0
|Rafael VII
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
|Диниз Фернандо
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Крузейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Ланус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
9
Ланус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Крузейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
13%
5
56%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
12%
5
33%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1
Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0
Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0
Результаты матчей
Ланус
Крузейро
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ланус
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
66
48
210
210
111
111
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|9
|Коринтианс
|Алберто Юри
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 4
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3