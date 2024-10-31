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  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Пеньяроль
1:0
Второй тайм: 64'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
28' Желтая карточка
Баштуш Бартоломеу
1:0
31' Гол
Баэс Хайме
45' Желтая карточка
Мартинс Матеус
45' Красная карточка
Агирре Вашингтон
49' Желтая карточка
Витиньо Виктор
29
Агирре
Вашингтон
20
Pedro
Milans
23
Javier
Mendez
III
4
Guzman
Rodriguez
15
Оливера
Максимильяно
6
Rodrigo
Pérez
14
Гарсия
Дамиан
28
Баэс
Хайме
8
Фернандес
Леонардо
26
Leonardo
Sequeira
11
Сильвера
Максимилиано
12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
34
Адриэлсон
15
Баштуш
Бартоломеу
13
Теллес
Алекс
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
10
Саварино
Джефферсон
6
Че
Че
37
Мартинс
Матеус
9
Соарес
Франсиско
Пеньяроль
4-2-3-1
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Пеньяроль
Ботафого Рио-де-Жанейро

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
5:0
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

3.67
2

Среднее время на гол

24
45

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

3.67
1.33

Тотал матчей

4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

24
67

Бомбардиры внутри турнира

Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвера Максимилиано 6 0.5
Фернандес Леонардо 3 0.25
Баэс Хайме 2 0.17
Кабрера Хавьер 1 0.08
Оливера Максимильяно 1 0.08
Lucas Francois II 1 0.08
Javier Mendez III 1 0.08
Facundo Batista 1 0.08
Guzman Rodriguez 1 0.08
Eduardo Darias 1 0.08
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 9 0.56
Саварино Джефферсон 4 0.25
Энрике Луис IX 3 0.19
Жезус Игор 3 0.19
Эдуардо Карлос II 2 0.13
Угу Мигель 2 0.13
Соарес Франсиско 1 0.06
Джеффиньо 1 0.06
Alexander Barboza 1 0.06
Альмада Тьяго 1 0.06

Карточки

Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Darias 5 0
Агирре Вашингтон 3 1
Рамирес Гастон 3 0
Javier Mendez III 3 0
Гарсия Дамиан 3 0
Фернандес Леонардо 2 0
Guzman Rodriguez 2 0
Rodrigo Pérez 1 0
Оливера Максимильяно 1 0
Баэс Хайме 1 0
Lucas Francois II 1 0
Соса Игнасио 1 0
Pedro Milans 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 4 0
Alexander Barboza 3 0
John Victor 3 0
Энрике Луис IX 3 0
Эрнандес Диего 1 1
Соарес Франсиско 2 0
Че Че 2 0
Грегоре 2 0
Жезус Игор 2 0
Дамиан Суарес 0 1
Фернандес Роберто III 0 1
Угу Мигель 1 0
Марсал Фернандо 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Данило Барбоза 1 0
Lucas Halter 1 0
Мартинс Матеус 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0

Результаты матчей

Пеньяроль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
4
Пеньяроль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

2
20
Пеньяроль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

2
24

Голы по времени матча

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
5
83%
76-90

Забито

4
21
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
25%
2
10%
1-15
1
25%
1
5%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
1
25%
6
29%
46-60
1
25%
4
19%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
4
57%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

17
27
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
2
12%
3
11%
1-15
4
24%
2
7%
16-30
4
24%
5
19%
31-45
1
6%
7
26%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
2
12%
5
19%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 10
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Пеньяроль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Пеньяроль - Бостон Ривер 2:0 Данубио - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:0
Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 2:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 0:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Серро - Пеньяроль 0:5 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Рампла Хуниорс 4:0 Мирамар Мисионес - Пеньяроль 1:2 Стронгест - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Серро Ларго 0:0 Пеньяроль - Стронгест 4:0 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Пеньяроль - Дефенсор Спортинг 1:0 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2

Результаты матчей

Пеньяроль
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Пеньяроль
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
1
1.5
6
2
2
3
2.5
3
5
2
3
3.5
2
6
1
4
4.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
6
1.5
7
8
2
9
2.5
3
12
2
9
3.5
2
13
1
10
4.5
2
13
1/8 финала
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
1 Боливар
4 Пеньяроль
1 Стронгест
1/4 финала
1 Флуминенсе
2 Атлетико Минейро
1 Коло-Коло
2 Ривер Плейт
6 Ботафого Рио-де-Жанейро
5 Сан-Паулу
0 Фламенго
1 Пеньяроль
1/2 финала
3 Атлетико Минейро
0 Ривер Плейт
5 Ботафого Рио-де-Жанейро
0 Пеньяроль
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Сан-Паулу Кальери Хонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 5
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Весь список
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