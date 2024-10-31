1:0
Второй тайм: 64'
0'
28' Желтая карточкаБаштуш Бартоломеу
1:0
31' ГолБаэс Хайме
45' Желтая карточкаМартинс Матеус
45' Красная карточкаАгирре Вашингтон
49' Желтая карточкаВитиньо Виктор
Ход матча
31'
1:0
45'
45'
49'
58'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Pedro
Milans
28
Баэс
Хайме
12
John
Victor
34
Адриэлсон
13
Теллес
Алекс
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Pedro MilansЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Баэс ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Соса ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Alan Medina2
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
-
99 Жезус ИгорНападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Пеньяроль
Ботафого Рио-де-Жанейро
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
3.67
2
Среднее время на гол
24
45
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
3.67
1.33
Тотал матчей
4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
24
67
Бомбардиры внутри турнира
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвера Максимилиано
|6
|0.5
|Фернандес Леонардо
|3
|0.25
|Баэс Хайме
|2
|0.17
|Кабрера Хавьер
|1
|0.08
|Оливера Максимильяно
|1
|0.08
|Lucas Francois II
|1
|0.08
|Javier Mendez III
|1
|0.08
|Facundo Batista
|1
|0.08
|Guzman Rodriguez
|1
|0.08
|Eduardo Darias
|1
|0.08
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|9
|0.56
|Саварино Джефферсон
|4
|0.25
|Энрике Луис IX
|3
|0.19
|Жезус Игор
|3
|0.19
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.13
|Угу Мигель
|2
|0.13
|Соарес Франсиско
|1
|0.06
|Джеффиньо
|1
|0.06
|Alexander Barboza
|1
|0.06
|Альмада Тьяго
|1
|0.06
Карточки
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Darias
|5
|0
|Агирре Вашингтон
|3
|1
|Рамирес Гастон
|3
|0
|Javier Mendez III
|3
|0
|Гарсия Дамиан
|3
|0
|Фернандес Леонардо
|2
|0
|Guzman Rodriguez
|2
|0
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Оливера Максимильяно
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Соса Игнасио
|1
|0
|Pedro Milans
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Alexander Barboza
|3
|0
|John Victor
|3
|0
|Энрике Луис IX
|3
|0
|Эрнандес Диего
|1
|1
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Грегоре
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Дамиан Суарес
|0
|1
|Фернандес Роберто III
|0
|1
|Угу Мигель
|1
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
Результаты матчей
Пеньяроль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
4
Пеньяроль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
2
20
Пеньяроль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
2
24
Голы по времени матча
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
5
83%
76-90
Забито
4
21
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
25%
2
10%
1-15
1
25%
1
5%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
1
25%
6
29%
46-60
1
25%
4
19%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
4
57%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Забито
17
27
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
2
12%
3
11%
1-15
4
24%
2
7%
16-30
4
24%
5
19%
31-45
1
6%
7
26%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
2
12%
5
19%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 10
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Пеньяроль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Пеньяроль - Бостон Ривер 2:0 Данубио - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:0
Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 2:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 0:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Серро - Пеньяроль 0:5 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Рампла Хуниорс 4:0 Мирамар Мисионес - Пеньяроль 1:2 Стронгест - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Серро Ларго 0:0 Пеньяроль - Стронгест 4:0 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Пеньяроль - Дефенсор Спортинг 1:0 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Результаты матчей
Пеньяроль
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пеньяроль
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
71
41
62
23
35
23
26
14
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
123
56
78
29
312
29
213
110
213
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 5
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3