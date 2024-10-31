Тур: 12. Стадион: Летцигрунд.
1:1
Второй тайм: 64'
0'
17' Желтая карточкаДуш Сантуш Даниэл
1:0
30' ГолNikolas Muci
36' Желтая карточкаБоянг Адама
1:1
52' ГолАлиседа Игнасио
Ход матча
30'
1:0
36'
52'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
53
Мейер
Тим
25
Боянг
Адама
18
Ли
Юн
Чун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
16 Перссон НоаЗащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Боянг АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Шмиц БенноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
-
17 Tomas Lupi
-
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
-
18 Маю ХишамНападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Грасcхоппер
Лугано
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
33 матча
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.2%
57.6%
24.2%
6 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.44
0.94
Среднее время на гол
62
95
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.31
Среднее время на гол
58
68
Всего голов
49
37
Голов в среднем за матч
1.48
1.12
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.25
|Ли Юн Чун
|2
|0.17
|Nikolas Muci
|2
|0.17
|Мабил Авер
|1
|0.08
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.08
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.08
|Кристерс Тоберс
|1
|0.08
|Шуаньер Матьё
|1
|0.08
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиседа Игнасио
|5
|0.42
|Штеффен Ренато
|3
|0.25
|Пржибылко Каспер
|3
|0.25
|Махмуд Хадж
|2
|0.17
|Маю Хишам
|1
|0.08
|Вляди Шкельчим
|1
|0.08
|Бислими Уран
|1
|0.08
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Киминьяни Янис
|0
|0
|Хайдари Альбиан
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|0
|Giotto Morandi
|4
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|Декарли Сауло
|2
|0
|Evans Maurin
|2
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Ли Юн Чун
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
|Боянг Адама
|1
|0
|Мейер Тим
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|4
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Хайдари Альбиан
|3
|0
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Гргич Анто
|2
|0
|Пападопулос Антониос
|2
|0
|Дзанотти Маттиа
|2
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Лугано
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
2
Грасcхоппер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
1
9
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Лугано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
6
60%
3
60%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Забито
3
11
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
2
67%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
6
67%
2
25%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
3
27%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
4
25%
61-75
1
9%
4
25%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
6
32%
3
23%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
7
37%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0
Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1
Лугано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1
Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4
Результаты матчей
Грасcхоппер
Лугано
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
51
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
38
74
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|2.
|1:1
|12
|7
|3
|2
|21 - 18
|24
|3.
|1:1
|12
|6
|4
|2
|18 - 13
|22
|4.
|12
|6
|1
|5
|26 - 14
|19
|5.
|1:1
|12
|5
|4
|3
|21 - 17
|19
|6.
|12
|5
|2
|5
|21 - 19
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|22 - 17
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|9.
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|16 - 22
|12
|11.
|1:1
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|12.
|12
|2
|2
|8
|9 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 10
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|12.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|2.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|3.
|7
|3
|1
|3
|20 - 9
|10
|4.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|6.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|7.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|11.
|1:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|12.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|8
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|5 (4)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|5 (2)
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|5 (2)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4