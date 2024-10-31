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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Грасcхоппер
1:1
Второй тайм: 64'
Лугано
0'
17' Желтая карточка
Душ Сантуш Даниэл
1:0
30' Гол
Nikolas Muci
36' Желтая карточка
Боянг Адама
1:1
52' Гол
Алиседа Игнасио

Ход матча

17'
 
Душ Сантуш Даниэл
30'
Nikolas Muci
(Giotto Morandi)
1:0
36'
Боянг Адама
 
52'
1:1
Алиседа Игнасио
(Хайдари Альбиан)
55'
 
Бислими Уран
Душ Сантуш Даниэл
55'
 
Штеффен Ренато
Киминьяни Янис
62'
 
Махмуд Хадж
Думбия Усман

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Лугано
3.60
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3.60
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3.55
Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
53
Мейер
Тим
19
Шуаньер
Матьё
25
Боянг
Адама
10
Giotto
Morandi
9
Nikolas
Muci
18
Ли
Юн
Чун
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
6
Пападопулос
Антониос
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
20
Думбия
Усман
8
Гргич
Анто
27
Душ
Сантуш
Даниэл
21
Киминьяни
Янис
93
Пржибылко
Каспер
31
Алиседа
Игнасио
Грасcхоппер
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Лугано

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

33 матча

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
57.6%
24.2%
6 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
ТМС
1:3
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:3
С
1:0
С
0:1
К
0:0
С
0:3
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
6:1
КШ
0:1
ТМС
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.44
0.94

Среднее время на гол

62
95

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.31

Среднее время на гол

58
68

Всего голов

49
37

Голов в среднем за матч

1.48
1.12

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 3 (1) 0.25
Ли Юн Чун 2 0.17
Nikolas Muci 2 0.17
Мабил Авер 1 0.08
Шюрпф Паскаль 1 0.08
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.08
Кристерс Тоберс 1 0.08
Шуаньер Матьё 1 0.08
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиседа Игнасио 5 0.42
Штеффен Ренато 3 0.25
Пржибылко Каспер 3 0.25
Махмуд Хадж 2 0.17
Маю Хишам 1 0.08
Вляди Шкельчим 1 0.08
Бислими Уран 1 0.08
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Хайдари Альбиан 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Giotto Morandi 4 0
Кристерс Тоберс 3 0
Шюрпф Паскаль 2 0
Декарли Сауло 2 0
Evans Maurin 2 0
Киттель Сонни 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Паскочи Максим 1 0
Ли Юн Чун 1 0
Simone Stroscio 1 0
Боянг Адама 1 0
Мейер Тим 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 4 0
Думбия Усман 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Бислими Уран 3 0
Хайдари Альбиан 3 0
Штеффен Ренато 2 0
Гргич Анто 2 0
Пападопулос Антониос 2 0
Дзанотти Маттиа 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Мацек Роман 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Душ Сантуш Даниэл 1 0
Маркеш Мартим 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Лугано
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
2
Грасcхоппер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

1
9
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Лугано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
6
60%
3
60%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Забито

3
11
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
2
67%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
6
67%
2
25%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
3
27%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
4
25%
61-75
1
9%
4
25%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
6
32%
3
23%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
7
37%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0
Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1
Лугано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1
Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4

Результаты матчей

Грасcхоппер
Лугано

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
5
1
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
7
4
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 12 7 3 2 21 - 14 24
2.
Серветт
 1:1 12 7 3 2 21 - 18 24
3.
Лугано
 1:1 12 6 4 2 18 - 13 22
4.
Базель
 12 6 1 5 26 - 14 19
5.
Люцерн
 1:1 12 5 4 3 21 - 17 19
6.
Лозанна
 12 5 2 5 21 - 19 17
7.
Санкт-Галлен
 12 4 4 4 22 - 17 16
8.
Ивердон
 12 4 3 5 14 - 19 15
9.
Сьон
 12 3 4 5 13 - 15 13
10.
Янг Бойз
 12 3 3 6 16 - 22 12
11.
Грасcхоппер
 1:1 12 2 3 7 12 - 20 9
12.
Винтертур
 12 2 2 8 9 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:1 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 1:1 6 4 1 1 11 - 10 13
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 14 - 7 11
5.
Цюрих
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Люцерн
 1:1 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
8.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 1:1 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 1:1 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 1:1 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Лугано
 1:1 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 6 1 1 4 7 - 13 4
10.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
11.
Грасcхоппер
 1:1 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Винтертур
 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 8
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Лугано Алиседа Игнасио 5 (2)
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Лугано
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Где смотреть матч Грасcхоппер 1:1 Лугано онлайн

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