Тур: 12. Стадион: Летцигрунд.
1:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаДуш Сантуш Даниэл
1:0
30' ГолNikolas Muci
36' Желтая карточкаБоянг Адама
1:1
52' ГолАлиседа Игнасио
68' Желтая карточкаЛи Юн Чун
68' Желтая карточкаГргич Анто
78' Желтая карточкаTomas Lupi
90'+4
Ход матча
30'
1:0
36'
52'
1:1
68'
68'
78'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 13
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
270 Количество передач 592
-
32 Владение мячом, % 68
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
53
Мейер
Тим
25
Боянг
Адама
18
Ли
Юн
Чун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
16 Перссон НоаЗащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Боянг АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Шмиц БенноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
-
17 Tomas Lupi
-
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
-
18 Маю ХишамНападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Грасcхоппер
Лугано
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
33 матча
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.2%
57.6%
24.2%
6 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.44
0.94
Среднее время на гол
62
95
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.31
Среднее время на гол
58
68
Всего голов
49
37
Голов в среднем за матч
1.48
1.12
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.25
|Ли Юн Чун
|2
|0.17
|Nikolas Muci
|2
|0.17
|Мабил Авер
|1
|0.08
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.08
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.08
|Кристерс Тоберс
|1
|0.08
|Шуаньер Матьё
|1
|0.08
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиседа Игнасио
|5
|0.42
|Штеффен Ренато
|3
|0.25
|Пржибылко Каспер
|3
|0.25
|Махмуд Хадж
|2
|0.17
|Маю Хишам
|1
|0.08
|Вляди Шкельчим
|1
|0.08
|Бислими Уран
|1
|0.08
|Гргич Анто
|0
|0
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Киминьяни Янис
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|0
|Giotto Morandi
|4
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|Декарли Сауло
|2
|0
|Ли Юн Чун
|2
|0
|Evans Maurin
|2
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Tomas Lupi
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
|Боянг Адама
|1
|0
|Мейер Тим
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|4
|0
|Гргич Анто
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Хайдари Альбиан
|3
|0
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Пападопулос Антониос
|2
|0
|Дзанотти Маттиа
|2
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Лугано
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
3
Грасcхоппер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
1
9
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Лугано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
6
55%
3
50%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Забито
3
11
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
2
67%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
6
67%
2
25%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
3
25%
2
12%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
3
25%
4
24%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
6
30%
3
21%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
7
35%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0
Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1
Лугано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1
Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4
Результаты матчей
Грасcхоппер
Лугано
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
39
75
111
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|5 (4)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|5 (2)
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|5 (2)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4