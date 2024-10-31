  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Грасcхоппер
1:1
Конец матча
Лугано
0'
17' Желтая карточка
Душ Сантуш Даниэл
1:0
30' Гол
Nikolas Muci
36' Желтая карточка
Боянг Адама
1:1
52' Гол
Алиседа Игнасио
68' Желтая карточка
Ли Юн Чун
68' Желтая карточка
Гргич Анто
78' Желтая карточка
Tomas Lupi
90'+4

Ход матча

17'
 
Душ Сантуш Даниэл
30'
Nikolas Muci
(Giotto Morandi)
1:0
36'
Боянг Адама
 
52'
1:1
Алиседа Игнасио
(Гргич Анто)
55'
 
Бислими Уран
Душ Сантуш Даниэл
55'
 
Штеффен Ренато
Киминьяни Янис
62'
 
Махмуд Хадж
Думбия Усман
62'
 
Вляди Шкельчим
Пржибылко Каспер
66'
Tomas Lupi
Боянг Адама
 
68'
Ли Юн Чун
 
68'
 
Гргич Анто
75'
Шюрпф Паскаль
Nikolas Muci
 
78'
Tomas Lupi
 
79'
 
Боттани Маттиа
Гргич Анто

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 13
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 270 Количество передач 592
  • 32 Владение мячом, % 68
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
53
Мейер
Тим
19
Шуаньер
Матьё
25
Боянг
Адама
10
Giotto
Morandi
9
Nikolas
Muci
18
Ли
Юн
Чун
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
6
Пападопулос
Антониос
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
20
Думбия
Усман
8
Гргич
Анто
27
Душ
Сантуш
Даниэл
21
Киминьяни
Янис
93
Пржибылко
Каспер
31
Алиседа
Игнасио
Грасcхоппер
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Лугано

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

33 матча

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
57.6%
24.2%
6 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
ТМС
1:3
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:3
С
1:0
С
0:1
К
0:0
С
0:3
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
6:1
КШ
0:1
ТМС
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.44
0.94

Среднее время на гол

62
95

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.31

Среднее время на гол

58
68

Всего голов

49
37

Голов в среднем за матч

1.48
1.12

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 3 (1) 0.25
Ли Юн Чун 2 0.17
Nikolas Muci 2 0.17
Мабил Авер 1 0.08
Шюрпф Паскаль 1 0.08
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.08
Кристерс Тоберс 1 0.08
Шуаньер Матьё 1 0.08
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиседа Игнасио 5 0.42
Штеффен Ренато 3 0.25
Пржибылко Каспер 3 0.25
Махмуд Хадж 2 0.17
Маю Хишам 1 0.08
Вляди Шкельчим 1 0.08
Бислими Уран 1 0.08
Гргич Анто 0 0
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Giotto Morandi 4 0
Кристерс Тоберс 3 0
Шюрпф Паскаль 2 0
Декарли Сауло 2 0
Ли Юн Чун 2 0
Evans Maurin 2 0
Киттель Сонни 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Паскочи Максим 1 0
Tomas Lupi 1 0
Simone Stroscio 1 0
Боянг Адама 1 0
Мейер Тим 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 4 0
Гргич Анто 3 0
Думбия Усман 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Бислими Уран 3 0
Хайдари Альбиан 3 0
Штеффен Ренато 2 0
Пападопулос Антониос 2 0
Дзанотти Маттиа 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Мацек Роман 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Душ Сантуш Даниэл 1 0
Маркеш Мартим 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Лугано
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
3
Грасcхоппер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

1
9
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Лугано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
6
55%
3
50%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Забито

3
11
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
2
67%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
6
67%
2
25%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
3
25%
2
12%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
3
25%
4
24%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
6
30%
3
21%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
7
35%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0
Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1
Лугано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1
Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4

Результаты матчей

Грасcхоппер
Лугано

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
7
5
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 12 7 3 2 21 - 14 24
2.
Серветт
 12 7 3 2 22 - 19 24
3.
Лугано
 12 6 4 2 18 - 13 22
4.
Базель
 12 6 1 5 26 - 14 19
5.
Люцерн
 12 5 4 3 22 - 18 19
6.
Лозанна
 12 5 2 5 21 - 19 17
7.
Санкт-Галлен
 12 4 4 4 22 - 17 16
8.
Ивердон
 12 4 3 5 14 - 19 15
9.
Сьон
 12 3 4 5 13 - 15 13
10.
Янг Бойз
 12 3 3 6 16 - 22 12
11.
Грасcхоппер
 12 2 3 7 12 - 20 9
12.
Винтертур
 12 2 2 8 9 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 6 4 1 1 12 - 11 13
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 14 - 7 11
5.
Цюрих
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
8.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 6 1 1 4 7 - 13 4
10.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
11.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Винтертур
 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Лугано Алиседа Игнасио 5 (2)
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Adama Bojang получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Джотто Моранди сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Николас Муци бьет в цель!
    • 17'
      Душ Сантуш Даниэл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Грасcхоппер 1:1 Лугано онлайн

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