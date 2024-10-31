  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Серветт
1:1
Второй тайм: 63'
Люцерн
0'
1:0
29' Гол
Стеванович Мирослав
1:1
38' Гол
Luca Jaquez
54' Желтая карточка
Levin Winkler

Ход матча

29'
Стеванович Мирослав
(Кривелли Энцо)
1:0
38'
1:1
Luca Jaquez
(Lars Villiger)
54'
 
Levin Winkler
61'
Маньен Тео
Адамс Касим
 
61'
Фон Моос Юлиан
Барон Энтони
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Люцерн
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Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
25
Адамс
Касим
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
6
Барон
Энтони
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
1
Лоретц
Паскаль
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
29
Levin
Winkler
8
Станкович
Александар
20
Дорн
Пиус
11
Ррудхани
Донат
27
Lars
Villiger
17
Клиджэ
Тибо
Серветт
4-2-3-1
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Серветт
Люцерн

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.9%
50%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

31 матч

38.7%
19.4%
41.9%
12 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
С
4:2
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

24
29

Голов в среднем за матч

1.6
1.81

Среднее время на гол

56
49

Всего голов

52
47

Голов в среднем за матч

1.68
1.52

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

53
59

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 8 0.67
Стеванович Мирослав 5 0.42
Кривелли Энцо 3 (2) 0.25
Цунэмото Кэйго 1 0.08
Ондуа Гаэль 1 0.08
Руй Стив 1 0.08
Симбаколи Мамаду 1 0.08
Мазику Брэдли 0 0
Дулин Давид 0 0
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Антунес Алексис 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.33
Клиджэ Тибо 4 0.33
Luca Jaquez 3 0.25
Дорн Пиус 2 0.17
Цыганик Андрей 1 0.08
Sinan Karweina 1 0.08
Станкович Александар 1 0.08
Белоко Стефан 1 0.08
Спадануда Кевин 1 0.08
Ррудхани Донат 1 0.08
Levin Winkler 1 0.08
Кадак Якуб 0 0
Severin Ottiger 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 2 1
Ондуа Гаэль 1 1
Стеванович Мирослав 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Конья Тимоте 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Дулин Давид 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Симбаколи Мамаду 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнежевич Стефан 4 0
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Severin Ottiger 2 0
Станкович Александар 1 0
Грбич Адриан 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Luca Jaquez 1 0
Leny Meyer 1 0

Результаты матчей

Серветт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Люцерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
4
Серветт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

9
7
Серветт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Люцерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
4
44%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
4
44%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
4
50%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
3
15%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
6
30%
1
5%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
3
15%
8
42%
76-90

Пропущено

17
17
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
5
29%
29%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
2
12%
5
29%
29%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
6
35%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Цюрих - Серветт 1:3 Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1
Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2
Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Люцерн - Ивердон 2:3 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2
Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2

Результаты матчей

Серветт
Люцерн

Точный счет

0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:3
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:3
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Серветт
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
3
3
2
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
6
5
4
7
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 12 7 3 2 21 - 14 24
2.
Серветт
 1:1 12 7 3 2 21 - 18 24
3.
Лугано
 1:1 12 6 4 2 18 - 13 22
4.
Базель
 12 6 1 5 26 - 14 19
5.
Люцерн
 1:1 12 5 4 3 21 - 17 19
6.
Лозанна
 12 5 2 5 21 - 19 17
7.
Санкт-Галлен
 12 4 4 4 22 - 17 16
8.
Ивердон
 12 4 3 5 14 - 19 15
9.
Сьон
 12 3 4 5 13 - 15 13
10.
Янг Бойз
 12 3 3 6 16 - 22 12
11.
Грасcхоппер
 1:1 12 2 3 7 12 - 20 9
12.
Винтертур
 12 2 2 8 9 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:1 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 1:1 6 4 1 1 11 - 10 13
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 14 - 7 11
5.
Цюрих
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Люцерн
 1:1 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
8.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 1:1 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 1:1 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 1:1 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Лугано
 1:1 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 6 1 1 4 7 - 13 4
10.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
11.
Грасcхоппер
 1:1 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Винтертур
 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 8
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Лугано Алиседа Игнасио 5 (2)
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Lars Villiger сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Лука Жаке бьет в цель!
  • 29'
    Кривелли Энцо сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Стеванович Мирослав бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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Где смотреть матч Серветт 1:1 Люцерн онлайн

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