Тур: 12. Стадион: Стад де Женев.
Ход матча
29'
38'
1:1
54'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
32
Фрик
Джереми
25
Адамс
Касим
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
20
Дорн
Пиус
17
Клиджэ
Тибо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
25 Адамс КасимЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Серветт
Люцерн
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.9%
50%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
31 матч
38.7%
19.4%
41.9%
12 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
24
29
Голов в среднем за матч
1.6
1.81
Среднее время на гол
56
49
Всего голов
52
47
Голов в среднем за матч
1.68
1.52
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
53
59
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|8
|0.67
|Стеванович Мирослав
|5
|0.42
|Кривелли Энцо
|3 (2)
|0.25
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.08
|Ондуа Гаэль
|1
|0.08
|Руй Стив
|1
|0.08
|Симбаколи Мамаду
|1
|0.08
|Мазику Брэдли
|0
|0
|Дулин Давид
|0
|0
|Конья Тимоте
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.33
|Клиджэ Тибо
|4
|0.33
|Luca Jaquez
|3
|0.25
|Дорн Пиус
|2
|0.17
|Цыганик Андрей
|1
|0.08
|Sinan Karweina
|1
|0.08
|Станкович Александар
|1
|0.08
|Белоко Стефан
|1
|0.08
|Спадануда Кевин
|1
|0.08
|Ррудхани Донат
|1
|0.08
|Levin Winkler
|1
|0.08
|Кадак Якуб
|0
|0
|Severin Ottiger
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Стив
|2
|1
|Ондуа Гаэль
|1
|1
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Конья Тимоте
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Симбаколи Мамаду
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|Белоко Стефан
|3
|0
|Лоретц Паскаль
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Кадак Якуб
|2
|0
|Severin Ottiger
|2
|0
|Станкович Александар
|1
|0
|Грбич Адриан
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Люцерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
4
Серветт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
9
7
Серветт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Люцерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
4
44%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
4
44%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
4
50%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Забито
20
19
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
3
15%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
6
30%
1
5%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
3
15%
8
42%
76-90
Пропущено
17
17
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
5
29%
29%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
2
12%
5
29%
29%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
6
35%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Цюрих - Серветт 1:3 Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1
Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2
Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Люцерн - Ивердон 2:3 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2
Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2
Результаты матчей
Серветт
Люцерн
Точный счет
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:3
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:3
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Серветт
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
33
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
65
47
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|2.
|1:1
|12
|7
|3
|2
|21 - 18
|24
|3.
|1:1
|12
|6
|4
|2
|18 - 13
|22
|4.
|12
|6
|1
|5
|26 - 14
|19
|5.
|1:1
|12
|5
|4
|3
|21 - 17
|19
|6.
|12
|5
|2
|5
|21 - 19
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|22 - 17
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|9.
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|16 - 22
|12
|11.
|1:1
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|12.
|12
|2
|2
|8
|9 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 10
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|12.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|2.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|3.
|7
|3
|1
|3
|20 - 9
|10
|4.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|6.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|7.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|11.
|1:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|12.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|8
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|5 (4)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|5 (2)
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|5 (2)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4