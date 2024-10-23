  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Кубок 2024-2025
Тур: 4.
Брабранд
1:1
Второй тайм: 84'
Норшелланн
0'
0:1
7' Гол
Levy Nene
1:1
67' Гол
Mikkel Frandsen

Ход матча

7'
0:1
Levy Nene
62'
 
Ингвартсен Маркус
Levy Nene
63'
 
Эгели Синдре Валле
Илоски Милан
67'
Mikkel Frandsen
1:1
73'
Rasmus Dahl Nielsen
Бринк Йеспер
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 14
  • 2 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Брабранд
Ничья
Норшелланн
9.70
Реклама, betcity.ru
8.50
Реклама, pari.ru
2.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Mathias
Oernskov
6
Rasmus
R.
Juul
12
Michael
Pedersen
I
4
Daniel
Boye
Handlos
Lundholm
2
Олесен
Тобиас
3
Rasmus
Kirkegaard
Jensen
8
Tobias
Friis
17
Simon
Schouby
21
Jonas
Berwald
9
Бринк
Йеспер
10
Mikkel
Frandsen
38
William
Lykke
5
Свенссон
Даниэль
19
Хэй
Лукас
24
Хогсберг
Лукас
2
Анкерсен
Петер
16
Бринк
Марк
6
Тверсков
Йеппе
21
Сертдемир
Зидан
10
Беньямин
Нюгрен
17
Levy
Nene
32
Илоски
Милан
Брабранд
5-3-2
Норшелланн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брабранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Pedersen 1 0.25
Tobias Friis 1 0.25
Mikkel Frandsen 1 0.25
Daniel Lundholm 1 0.25
Jeppe Dybdahl 1 0.25
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 3 1.5
Анкерсен Петер 1 0.5
Беньямин Нюгрен 1 0.5
Levy Nene 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Брабранд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Норшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Брабранд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брабранд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сундбю - Брабранд 1:1 Брабранд - Хольстебро 2:1 Фредериксберг Альянсен - Брабранд 1:0 Брабранд - Несбю 1:0
Брабранд - Раннерс 1:0 Янг Бойз ФД - Брабранд 2:2 Брабранд - Сундбю 4:0 Брабранд - Тистед 3:0 Брабранд - ИФ Люсенг 1:1 Хольбек - Брабранд 0:0 Брабранд - Брёнсхёй 2:0 ВСК Орхус - Брабранд 0:1 Брабранд - Аварта 0:1 Кристиансбьерг - Брабранд 1:3 Оддер - Брабранд 3:1 Мидделфарт - Брабранд 0:1 Тистед - Брабранд 3:1 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брабранд - Фредериксберг Альянсен 1:2 Тистед - Брабранд 1:0
Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Силькеборг 1:1 Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5
Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3

Результаты матчей

Брабранд
Норшелланн

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брабранд
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Топ бомбардиров
Фредерисия Asbjom Bondergaard 6
Фредерисия Эгелунд Патрик 4
Эсбьерг Frederik Flaskager 4
Хольстебро Теннесен Миккель 4
Норшелланн Ингвартсен Маркус 3
Весь список

Топ нарушителей
Б-1913 Mohammed Iddriss 1
Далум Tobias Lindhardt 1
СГИ/ССК Vinh The Van 1
BBB Markus Lohmann 1
Ванлос Rasmus Steuch 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 7'
    Анкерсен Петер сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Levy Nene бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брабранд
Ничья
Норшелланн
9.70
Реклама, betcity.ru
8.50
Реклама, pari.ru
2.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брабранд 1:1 Норшелланн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Брабранд
Норшелланн
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный