Тур: 4.
1:1
Второй тайм: 84'
Ход матча
7'
0:1
67'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 14
-
2 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
40 Владение мячом, % 60
19
Хэй
Лукас
16
Бринк
Марк
17
Levy
Nene
32
Илоски
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Микеле Марио Демонтис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Levy NeneНападающий
-
32 Илоски МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
45 Маркманн НоаЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
Бомбардиры внутри турнира
Брабранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Pedersen
|1
|0.25
|Tobias Friis
|1
|0.25
|Mikkel Frandsen
|1
|0.25
|Daniel Lundholm
|1
|0.25
|Jeppe Dybdahl
|1
|0.25
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|3
|1.5
|Анкерсен Петер
|1
|0.5
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.5
|Levy Nene
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Брабранд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Норшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Брабранд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брабранд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сундбю - Брабранд 1:1 Брабранд - Хольстебро 2:1 Фредериксберг Альянсен - Брабранд 1:0 Брабранд - Несбю 1:0
Брабранд - Раннерс 1:0 Янг Бойз ФД - Брабранд 2:2 Брабранд - Сундбю 4:0 Брабранд - Тистед 3:0 Брабранд - ИФ Люсенг 1:1 Хольбек - Брабранд 0:0 Брабранд - Брёнсхёй 2:0 ВСК Орхус - Брабранд 0:1 Брабранд - Аварта 0:1 Кристиансбьерг - Брабранд 1:3 Оддер - Брабранд 3:1 Мидделфарт - Брабранд 0:1 Тистед - Брабранд 3:1 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брабранд - Фредериксберг Альянсен 1:2 Тистед - Брабранд 1:0
Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Силькеборг 1:1 Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5
Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3
Результаты матчей
Брабранд
Норшелланн
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Брабранд
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Фредерисия
|Asbjom Bondergaard
|6
|Фредерисия
|Эгелунд Патрик
|4
|Эсбьерг
|Frederik Flaskager
|4
|Хольстебро
|Теннесен Миккель
|4
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|3
|Б-1913
|Mohammed Iddriss
|1
|Далум
|Tobias Lindhardt
|1
|СГИ/ССК
|Vinh The Van
|1
|BBB
|Markus Lohmann
|1
|Ванлос
|Rasmus Steuch
|1