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  3. Дания
  4. Кубок 2024-2025
Тур: 4.
Брабранд
1:1
Итог после пенальти
10
9
Норшелланн

Ход матча

7'
0:1
Levy Nene
63'
 
Ингвартсен Маркус
Levy Nene
63'
 
Эгели Синдре Валле
Илоски Милан
67'
Mikkel Frandsen
1:1
73'
Rasmus Dahl Nielsen
Бринк Йеспер
 
85'
 
Хансен Мадс
Сертдемир Зидан
91'
Oliver Thunbo
Simon Schouby
 
92'
 
Эгели Синдре Валле
96'
Mathias Laursen Christensen
Tobias Friis
 
96'
Rasmus Lysdal
Oliver Thunbo
 
106'
 
Хансен Киан
Анкерсен Петер
106'
 
Марксен Эрик
Беньямин Нюгрен
113'
 
Хогсберг Лукас
120'
Henrik Lindhard
Mathias Oernskov
 
120'
Jeppe Dybdahl
Rasmus Dahl Nielsen
 
121'
1:2
Ингвартсен Маркус
121'
Daniel Boye Handlos Lundholm
2:2
121'
2:3
Эгели Синдре Валле
121'
Rasmus Kirkegaard Jensen
3:3
121'
3:3
Хансен Мадс
121'
Mikkel Frandsen
4:3
121'
4:4
Свенссон Даниэль
121'
Rasmus R. Juul
5:4
121'
5:5
Тверсков Йеппе
121'
Michael Pedersen I
6:5
122'
6:6
Марксен Эрик
122'
Rasmus Lysdal
7:6
122'
7:7
Хансен Киан
122'
Jeppe Dybdahl
8:7
122'
8:8
Хогсберг Лукас
122'
Mathias Laursen Christensen
9:8
122'
9:9
Бринк Марк
122'
Jonas Berwald
10:9
122'
10:9
Хэй Лукас
122'
Олесен Тобиас
11:9
Пен
10:9

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 13 Удары в створ 28
  • 4 Угловые 17
  • 3 Офсайды 2
  • 39 Владение мячом, % 61
1
Mathias
Oernskov
6
Rasmus
R.
Juul
12
Michael
Pedersen
I
4
Daniel
Boye
Handlos
Lundholm
2
Олесен
Тобиас
3
Rasmus
Kirkegaard
Jensen
8
Tobias
Friis
17
Simon
Schouby
21
Jonas
Berwald
9
Бринк
Йеспер
10
Mikkel
Frandsen
38
William
Lykke
5
Свенссон
Даниэль
19
Хэй
Лукас
24
Хогсберг
Лукас
2
Анкерсен
Петер
16
Бринк
Марк
6
Тверсков
Йеппе
21
Сертдемир
Зидан
10
Беньямин
Нюгрен
17
Levy
Nene
32
Илоски
Милан
Брабранд
5-3-2
Норшелланн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брабранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Pedersen 1 0.25
Tobias Friis 1 0.25
Mikkel Frandsen 1 0.25
Daniel Lundholm 1 0.25
Jeppe Dybdahl 1 0.25
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 3 1.5
Анкерсен Петер 1 0.5
Беньямин Нюгрен 1 0.5
Levy Nene 1 0.5

Карточки

Брабранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгели Синдре Валле 1 0
Хогсберг Лукас 1 0

Результаты матчей

Брабранд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Норшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Брабранд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брабранд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сундбю - Брабранд 1:1 Брабранд - Хольстебро 2:1 Фредериксберг Альянсен - Брабранд 1:0 Брабранд - Несбю 1:0
Брабранд - Раннерс 1:0 Янг Бойз ФД - Брабранд 2:2 Брабранд - Сундбю 4:0 Брабранд - Тистед 3:0 Брабранд - ИФ Люсенг 1:1 Хольбек - Брабранд 0:0 Брабранд - Брёнсхёй 2:0 ВСК Орхус - Брабранд 0:1 Брабранд - Аварта 0:1 Кристиансбьерг - Брабранд 1:3 Оддер - Брабранд 3:1 Мидделфарт - Брабранд 0:1 Тистед - Брабранд 3:1 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брабранд - Фредериксберг Альянсен 1:2 Тистед - Брабранд 1:0
Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Силькеборг 1:1 Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5
Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3

Результаты матчей

Брабранд
Норшелланн

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брабранд
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
1
2
2
2.5
1
1

Топ бомбардиров
Фредерисия Asbjom Bondergaard 6
Фредерисия Эгелунд Патрик 4
Эсбьерг Frederik Flaskager 4
Хольстебро Теннесен Миккель 4
Норшелланн Ингвартсен Маркус 3
Весь список

Топ нарушителей
Б-1913 Mohammed Iddriss 1
Далум Tobias Lindhardt 1
СГИ/ССК Vinh The Van 1
BBB Markus Lohmann 1
Ванлос Rasmus Steuch 1
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Хансен Мадс реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Хансен Мадс не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Rasmus Kirkegaard Jensen реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Эгели Синдре Валле реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Олесен Тобиас реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Хэй Лукас не забивает в серии пенальти
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 7'
      Анкерсен Петер сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Levy Nene бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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