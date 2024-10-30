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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 4.
Эсбьерг
0:0
Первый тайм: 7'
Ольборг
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Эсбьерг
Ничья
Ольборг
3.95
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4.10
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1.97
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Все Коэффициенты
16
Кристенсен
Каспер
2
Jonas
Soegaard
Mortensen
25
Johan
Meyer
15
Тобиас
Стагор
5
Andreas
Troelsen
19
Струнк
Никлас
10
Буран
Ясин
17
Бек
Юлиус
Эскелунд
11
Бьюр
Петер
14
Tim
Freriks
12
Andreas
Lausen
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
13
Bjarne
Pudel
5
Marc
Nielsen
16
Kasper
Davidsen
6
Mylian
Jimenez
17
Жассон
Андрес
27
Джон
Келвин
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
19
Айдэйл
Джон
Эсбьерг
4-3-3
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Эсбьерг
Ольборг

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

34 матча

38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
0:0
ТМС
2:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:4
СД
0:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
1:1
СД
1:0
К
4:2
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
1:2
СД
1:0
СД
0:0
К
0:0
СД
0:2
СЛ
0:0
К
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:2
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.5
0.94

Среднее время на гол

60
95

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

0.89
1.25

Среднее время на гол

101
72

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.18
1.09

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

76
82

Бомбардиры внутри турнира

Эсбьерг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Flaskager 4 1
Johan Meyer 3 0.75
Mikkel Ladefoged 2 0.5
Marcus Hansen 2 0.5
Бьюр Петер 1 0.25
Andreas Lausen 1 0.25
Elias Andersen 1 0.25
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 3 (2) 1
Mathias Zanka Jorgensen2 2 0.67
Джон Келвин 2 0.67
Айдэйл Джон 1 0.33
Крамер Ларс II 1 0.33
Jubril Adedeji 1 0.33
Mads Bomholt 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Эсбьерг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ольборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Эсбьерг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ольборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
0
Эсбьерг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ольборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

14
0

Голы по времени матча

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

14
0
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
14%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
6
43%
2
18%
61-75
2
14%
2
18%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Эсбьерг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оденсе - Эсбьерг 2:1 Эсбьерг - Фредерисия 0:3 Б-93 - Эсбьерг 0:4 Эсбьерг - Хиллерёд 1:1
Аварта - Эсбьерг 2:3 Видовре - Эсбьерг 3:2 Эсбьерг - Б-93 4:3 Вейгаард - Эсбьерг 1:3 ФК Роскилле - Эсбьерг 1:2 Эсбьерг - Кёге 4:1 Колдинг - Эсбьерг 1:2 Эсбьерг - Венсюссель 3:1 Фредерисия - Эсбьерг 4:0 Фредерисия ФФ - Эсбьерг 0:8 Эсбьерг - Хорсенс 0:1 Хобро - Эсбьерг 3:6 Эсбьерг - Оденсе 1:2 Эсбьерг - Фредерисия 2:2 Колдинг - Эсбьерг 2:2 Эсбьерг - Нюкёбинг 3:0
Ольборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Силькеборг - Ольборг 1:1 Ольборг - Раннерс 0:2 Вайле - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 3:0
Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0

Результаты матчей

Эсбьерг
Ольборг

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:8
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:7
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
8
1 раз 33%
4
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:8
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:7
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
8
1 раз 33%
4
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эсбьерг
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
1
1
2
5.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
1
1
2
5.5
1
1
1/8 финала
11 Брабранд
10 Норшелланн
0 Фрем
2 Колдинг
0 Хольбек
6 Силькеборг
Эсбьерг
Ольборг
Сённерйюск
Копенгаген
Несбю
Виборг
Брондбю
Мидтьюлланн
Скиве
АГФ Орхус
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Фредерисия Asbjom Bondergaard 6
Фредерисия Эгелунд Патрик 4
Эсбьерг Frederik Flaskager 4
Хольстебро Теннесен Миккель 4
Норшелланн Ингвартсен Маркус 3
Весь список

Топ нарушителей
Б-1913 Mohammed Iddriss 1
Далум Tobias Lindhardt 1
СГИ/ССК Vinh The Van 1
BBB Markus Lohmann 1
Ванлос Rasmus Steuch 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Эсбьерг
Ничья
Ольборг
3.95
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Ольборг
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