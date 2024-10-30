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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 4.
Эсбьерг
0:2
Конец матча
Ольборг
0'
0:1
24' Гол
Mathias Zanka Jorgensen2
34' Желтая карточка
Крамер Ларс
0:2
73' Гол
Mathias Zanka Jorgensen2
90'+3

Ход матча

15'
 
Де Бур Роди
Мюллер Винсент
24'
0:1
Mathias Zanka Jorgensen2
34'
 
Крамер Ларс
63'
Lucas From
Бьюр Петер
 
63'
 
Бруус Андреас
Йоргенсен Каспер
63'
 
Melker Widell
Mylian Jimenez
63'
 
Jubril Adedeji
Айдэйл Джон
73'
Монтано Леонель
Andreas Troelsen
 
73'
0:2
Mathias Zanka Jorgensen2
78'
Breki Baldursson
Струнк Никлас
 
78'
 
Oliver Ross
Mathias Zanka Jorgensen2
79'
Mikkel Ladefoged
Andreas Lausen
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 57 Владение мячом, % 43
16
Кристенсен
Каспер
2
Jonas
Soegaard
Mortensen
25
Johan
Meyer
15
Тобиас
Стагор
5
Andreas
Troelsen
19
Струнк
Никлас
10
Буран
Ясин
17
Бек
Юлиус
Эскелунд
11
Бьюр
Петер
14
Tim
Freriks
12
Andreas
Lausen
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
13
Bjarne
Pudel
5
Marc
Nielsen
17
Жассон
Андрес
6
Mylian
Jimenez
16
Kasper
Davidsen
27
Джон
Келвин
19
Айдэйл
Джон
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
Эсбьерг
4-3-3
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Эсбьерг
Ольборг

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

34 матча

38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
0:0
ТМС
2:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:4
СД
0:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
1:1
СД
1:0
К
4:2
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
1:2
СД
1:0
СД
0:0
К
0:0
СД
0:2
СЛ
0:0
К
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:2
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.5
0.94

Среднее время на гол

60
95

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

0.89
1.25

Среднее время на гол

101
72

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.18
1.09

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

76
82

Бомбардиры внутри турнира

Эсбьерг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Flaskager 4 1
Johan Meyer 3 0.75
Mikkel Ladefoged 2 0.5
Marcus Hansen 2 0.5
Бьюр Петер 1 0.25
Andreas Lausen 1 0.25
Elias Andersen 1 0.25
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 4 1.33
Хелениус Никлас 3 (2) 1
Джон Келвин 2 0.67
Айдэйл Джон 1 0.33
Крамер Ларс II 1 0.33
Jubril Adedeji 1 0.33
Mads Bomholt 1 0.33

Карточки

Эсбьерг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 1 0

Результаты матчей

Эсбьерг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ольборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Эсбьерг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ольборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
0
Эсбьерг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ольборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

14
0

Голы по времени матча

Забито

0
13
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

14
0
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
6
43%
3
23%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Эсбьерг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оденсе - Эсбьерг 2:1 Эсбьерг - Фредерисия 0:3 Б-93 - Эсбьерг 0:4 Эсбьерг - Хиллерёд 1:1
Аварта - Эсбьерг 2:3 Видовре - Эсбьерг 3:2 Эсбьерг - Б-93 4:3 Вейгаард - Эсбьерг 1:3 ФК Роскилле - Эсбьерг 1:2 Эсбьерг - Кёге 4:1 Колдинг - Эсбьерг 1:2 Эсбьерг - Венсюссель 3:1 Фредерисия - Эсбьерг 4:0 Фредерисия ФФ - Эсбьерг 0:8 Эсбьерг - Хорсенс 0:1 Хобро - Эсбьерг 3:6 Эсбьерг - Оденсе 1:2 Эсбьерг - Фредерисия 2:2 Колдинг - Эсбьерг 2:2 Эсбьерг - Нюкёбинг 3:0
Ольборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Силькеборг - Ольборг 1:1 Ольборг - Раннерс 0:2 Вайле - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 3:0
Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0

Результаты матчей

Эсбьерг
Ольборг

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:8
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
8
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
8
1 раз 25%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эсбьерг
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
2
1
1
2
4.5
1
2
1
2
5.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
2.5
2
1
1
3
3.5
2
1
1
3
4.5
1
2
1
3
5.5
1
2
1/8 финала
11 Брабранд
10 Норшелланн
0 Фрем
2 Колдинг
0 Хольбек
6 Силькеборг
0 Эсбьерг
2 Ольборг
1 Сённерйюск
2 Копенгаген
Несбю
Виборг
Брондбю
Мидтьюлланн
Скиве
АГФ Орхус
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Фредерисия Asbjom Bondergaard 6
Фредерисия Эгелунд Патрик 4
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 4
Эсбьерг Frederik Flaskager 4
Хольстебро Теннесен Миккель 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-1913 Mohammed Iddriss 1
Далум Tobias Lindhardt 1
СГИ/ССК Vinh The Van 1
BBB Markus Lohmann 1
Ванлос Rasmus Steuch 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Крамер Ларс II получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Джон Келвин сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Матиас Йоргенсен бьет в цель!
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