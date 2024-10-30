Тур: 4.
0'
0:1
24' ГолMathias Zanka Jorgensen2
34' Желтая карточкаКрамер Ларс
0:2
73' ГолMathias Zanka Jorgensen2
90'+3
Ход матча
24'
34'
63'
73'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
57 Владение мячом, % 43
25
Johan
Meyer
10
Буран
Ясин
11
Бьюр
Петер
14
Tim
Freriks
13
Bjarne
Pudel
27
Джон
Келвин
19
Айдэйл
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Johan MeyerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Буран ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бьюр ПетерНападающий
-
14 Tim FreriksНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Сёренсен Ларс Лунги
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Bjarne PudelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Джон КелвинНападающий
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
10 Oliver Ross
-
-
-
Главный тренер: Menno van Dam
История личных встреч
Эсбьерг
Ольборг
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
34 матча
38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.5
0.94
Среднее время на гол
60
95
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
0.89
1.25
Среднее время на гол
101
72
Всего голов
40
37
Голов в среднем за матч
1.18
1.09
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
76
82
Бомбардиры внутри турнира
Эсбьерг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Flaskager
|4
|1
|Johan Meyer
|3
|0.75
|Mikkel Ladefoged
|2
|0.5
|Marcus Hansen
|2
|0.5
|Бьюр Петер
|1
|0.25
|Andreas Lausen
|1
|0.25
|Elias Andersen
|1
|0.25
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Zanka Jorgensen2
|4
|1.33
|Хелениус Никлас
|3 (2)
|1
|Джон Келвин
|2
|0.67
|Айдэйл Джон
|1
|0.33
|Крамер Ларс II
|1
|0.33
|Jubril Adedeji
|1
|0.33
|Mads Bomholt
|1
|0.33
Карточки
Эсбьерг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Ларс II
|1
|0
Результаты матчей
Эсбьерг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ольборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Эсбьерг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ольборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
14
0
Эсбьерг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ольборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
14
0
Голы по времени матча
Забито
0
13
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
14
0
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
6
43%
3
23%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Эсбьерг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оденсе - Эсбьерг 2:1 Эсбьерг - Фредерисия 0:3 Б-93 - Эсбьерг 0:4 Эсбьерг - Хиллерёд 1:1
Аварта - Эсбьерг 2:3 Видовре - Эсбьерг 3:2 Эсбьерг - Б-93 4:3 Вейгаард - Эсбьерг 1:3 ФК Роскилле - Эсбьерг 1:2 Эсбьерг - Кёге 4:1 Колдинг - Эсбьерг 1:2 Эсбьерг - Венсюссель 3:1 Фредерисия - Эсбьерг 4:0 Фредерисия ФФ - Эсбьерг 0:8 Эсбьерг - Хорсенс 0:1 Хобро - Эсбьерг 3:6 Эсбьерг - Оденсе 1:2 Эсбьерг - Фредерисия 2:2 Колдинг - Эсбьерг 2:2 Эсбьерг - Нюкёбинг 3:0
Ольборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Силькеборг - Ольборг 1:1 Ольборг - Раннерс 0:2 Вайле - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 3:0
Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0
Результаты матчей
Эсбьерг
Ольборг
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:8
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
8
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
8
1 раз 25%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эсбьерг
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
21
13
21
13
12
13
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Фредерисия
|Asbjom Bondergaard
|6
|Фредерисия
|Эгелунд Патрик
|4
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|4
|Эсбьерг
|Frederik Flaskager
|4
|Хольстебро
|Теннесен Миккель
|4
|Б-1913
|Mohammed Iddriss
|1
|Далум
|Tobias Lindhardt
|1
|СГИ/ССК
|Vinh The Van
|1
|BBB
|Markus Lohmann
|1
|Ванлос
|Rasmus Steuch
|1