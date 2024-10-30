Тур: 4.
1:2
Конец матча
0'
1:0
17' ГолВиндерслев Расмус
45' Желтая карточкаДикс Кевин
1:1
67' Гол в свои воротаMaxime Soulas
85' Желтая карточкаLukas Bjoerklund
1:2
90' ГолКлассон Виктор
90' Желтая карточкаУэскас Родриго
90'+7
Ход матча
17'
45'
67'
1:1
85'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 8
-
5 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
16
Буск
Якоб
25
Mads
Agger
18
Николов
Иван
15
Камили
Лирим
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Mads AggerПолузащитник
-
18 Николов ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камили ЛиримНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
24 Olti Hyseni
-
-
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
История личных встреч
Сённерйюск
Копенгаген
11 матчей
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед
34 матча
5.9%
94.1%
0 побед 2 ничьи 32 победы
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 26 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 22 победы
45 матчей
6.7%
22.2%
71.1%
3 победы 10 ничьих 32 победы
Первый тайм
17.8%
24.4%
57.8%
8 побед 11 ничьих 26 побед
Второй тайм
17.8%
33.3%
48.9%
8 побед 15 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
1.19
0.68
Среднее время на гол
75
131
Всего голов
46
47
Голов в среднем за матч
2.42
1.81
Среднее время на гол
37
49
Всего голов
77
60
Голов в среднем за матч
1.71
1.33
Тотал матчей
2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
27
Больше 60%
Меньше 40%
18
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
52
67
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.33
|Виндерслев Расмус
|1
|0.33
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.33
|Камили Лирим
|1
|0.33
|Jose Gallegos
|1
|0.33
|Mads Agger
|1
|0.33
|Линг Александр
|1
|0.33
|Olti Hyseni
|1
|0.33
|Mohamed Cherif Haidara
|1
|0.33
|Albert Rrahmani
|1
|0.33
|Ivan Djantou
|1 (1)
|0.33
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|1
|0.5
|Лерагер Лукас
|1
|0.5
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0.5
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Bjoerklund
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикс Кевин
|1
|0
|Уэскас Родриго
|1
|0
Результаты матчей
Сённерйюск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Сённерйюск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
0
Сённерйюск
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
12
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
10
0
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
12
3
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Сённерйюск 4:2 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Ольборг - Сённерйюск 3:0
Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брондбю - Копенгаген 0:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Хеллеруп 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1
Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0
Результаты матчей
Сённерйюск
Копенгаген
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:7
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:7
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Сённерйюск
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Фредерисия
|Asbjom Bondergaard
|6
|Фредерисия
|Эгелунд Патрик
|4
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|4
|Эсбьерг
|Frederik Flaskager
|4
|Хольстебро
|Теннесен Миккель
|4
|Б-1913
|Mohammed Iddriss
|1
|Далум
|Tobias Lindhardt
|1
|СГИ/ССК
|Vinh The Van
|1
|BBB
|Markus Lohmann
|1
|Ванлос
|Rasmus Steuch
|1