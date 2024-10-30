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Тур: 4.
Сённерйюск
1:2
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
17' Гол
Виндерслев Расмус
45' Желтая карточка
Дикс Кевин
1:1
67' Гол в свои ворота
Maxime Soulas
85' Желтая карточка
Lukas Bjoerklund
1:2
90' Гол
Классон Виктор
90' Желтая карточка
Уэскас Родриго
90'+7
16
Буск
Якоб
20
Клюснер
Тобиас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
23
Дуру
Чидибуде
31
Mohamed
Cherif
6
Виндерслев
Расмус
25
Mads
Agger
18
Николов
Иван
11
Линг
Александр
15
Камили
Лирим
1
Тротт
Натан
13
Уэскас
Родриго
5
Перейра
Габриэл
6
Хацидиакос
Пантелис
2
Дикс
Кевин
17
Фрохолдт
Виктор
36
Клем
Виллиам
27
Дилейни
Томас
30
Ачури
Мохамед
Элиас
11
Ларссон
Джордан
8
Маттссон
Магнус
Сённерйюск
4-2-3-1
Копенгаген
4-4-1-1

История личных встреч

Сённерйюск
Копенгаген

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

34 матча

5.9%
94.1%
0 побед 2 ничьи 32 победы

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 26 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 22 победы

45 матчей

6.7%
22.2%
71.1%
3 победы 10 ничьих 32 победы

Первый тайм

17.8%
24.4%
57.8%
8 побед 11 ничьих 26 побед

Второй тайм

17.8%
33.3%
48.9%
8 побед 15 ничьих 22 победы

История матчей

СД
0:2
ТМК
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
1:3
ТМС
3:1
СД
3:0
СД
1:2
СД
0:3
СД
3:2
СД
3:0
СД
3:2
СД
2:0
СД
1:2
СД
4:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:2
СД
1:3
СД
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:2
К
0:3
СД
1:1
СД
2:2
К
4:3
КЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
1:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
К
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

1.19
0.68

Среднее время на гол

75
131

Всего голов

46
47

Голов в среднем за матч

2.42
1.81

Среднее время на гол

37
49

Всего голов

77
60

Голов в среднем за матч

1.71
1.33

Тотал матчей

2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
27
Больше 60%
Меньше 40%
18
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

52
67

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хенде Марк-Даль 1 0.33
Виндерслев Расмус 1 0.33
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.33
Камили Лирим 1 0.33
Jose Gallegos 1 0.33
Mads Agger 1 0.33
Линг Александр 1 0.33
Olti Hyseni 1 0.33
Mohamed Cherif Haidara 1 0.33
Albert Rrahmani 1 0.33
Ivan Djantou 1 (1) 0.33
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 0.5
Лерагер Лукас 1 0.5
Хацидиакос Пантелис 1 0.5

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикс Кевин 1 0
Уэскас Родриго 1 0

Результаты матчей

Сённерйюск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Сённерйюск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
0
Сённерйюск
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

12
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

10
0
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

12
3
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Сённерйюск 4:2 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Ольборг - Сённерйюск 3:0
Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брондбю - Копенгаген 0:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Хеллеруп 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1
Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0

Результаты матчей

Сённерйюск
Копенгаген

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:7
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сённерйюск
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
11 Брабранд
10 Норшелланн
0 Фрем
2 Колдинг
0 Хольбек
6 Силькеборг
0 Эсбьерг
2 Ольборг
1 Сённерйюск
2 Копенгаген
Несбю
Виборг
Брондбю
Мидтьюлланн
Скиве
АГФ Орхус
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Фредерисия Asbjom Bondergaard 6
Фредерисия Эгелунд Патрик 4
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 4
Эсбьерг Frederik Flaskager 4
Хольстебро Теннесен Миккель 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-1913 Mohammed Iddriss 1
Далум Tobias Lindhardt 1
СГИ/ССК Vinh The Van 1
BBB Markus Lohmann 1
Ванлос Rasmus Steuch 1
Весь список
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    • 46'
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    • 17'
      Г О О О О Л - Виндерслев Расмус бьет в цель!
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