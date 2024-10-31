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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 4.
Несбю
0:3
Перерыв
Виборг
0'
0:1
20' Гол
Charly Horneman
0:2
40' Гол
Гроннинг Йеппе
0:3
43' Гол
Lukas Kirkegaard

Ход матча

20'
0:1
Charly Horneman
40'
0:2
Гроннинг Йеппе
43'
0:3
Lukas Kirkegaard

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 13
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Несбю
Ничья
Виборг
7.80
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6.20
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1.45
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Все Коэффициенты
1
Philip
Gejl
33
Malthe
Ladefoged
2
Alexander
Molberg
16
Rasmus
Knudsen
9
Marius
Uhd
7
Magnus
Saaby
6
Mikkel
Stangerup
8
Louis
Richard
Larsen
13
Lauritz
Dauerhoej
10
Kasper
Hoest
11
Philip
Stoustrup
1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
32
Lukas
Kirkegaard
55
Радич
Стипе
23
Бундгаард
Оливер
37
Jakob
Nielsen
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
17
Charly
Horneman
14
Anosike
Ementa
8
Ибрагим
Саид
Несбю
3-5-2
Виборг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Несбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jeppe Runge 3 0.75
Hemmingsen Hjalte 3 0.75
Philip Stoustrup 2 0.5
Mathias Lorentzen 2 0.5
Marius Uhd 2 0.5
Rasmus Nielsen 1 0.25
Magnus Schou 1 0.25
Lauritz Dauerhoj 1 0.25
Smedegaard Jakob 1 0.25
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестергорд Магнус 2 0.67
Радич Стипе 1 0.33
Йенсен Исак 1 0.33
Жуниор Ренато 1 0.33
Charly Horneman 1 0.33
Sergio Andrade 1 0.33

Карточки

Несбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Несбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Несбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Виборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
0
Несбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Виборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

14
0

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

14
0
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

16
6
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
5
31%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Несбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Несбю - Брёнсхёй 1:1 ВСК Орхус - Несбю 1:2 Несбю - Сундбю 0:2 Несбю - Янг Бойз ФД 4:1
Брабранд - Несбю 1:0 Несбю - Б-93 2:1 Несбю - Хольбек 2:3 ИФ Люсенг - Несбю 1:0 АС ФК 1994 - Несбю 1:10 Несбю - ВСК Орхус 4:1 Оддер - Несбю 1:4 Несбю - Фредериксберг Альянсен 1:0 Аварта - Несбю 0:5 Несбю - Хольстебро 0:2 О.Б. - Несбю 1:5 Брёнсхёй - Несбю 1:1 Несбю - Таруп/Поруп 5:2 Фрем - Несбю 5:3 Несбю - ВСК Орхус 3:1 Ишой - Несбю 1:1
Виборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виборг - Сённерйюск 4:2 Люнгбю - Виборг 0:0 Виборг - АГФ Орхус 1:1 Мидтьюлланн - Виборг 3:1
Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1

Результаты матчей

Несбю
Виборг

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:10
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 50%
10
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:10
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
10
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Несбю
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
5.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
2
1
3.5
1
1
2
1
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
11 Брабранд
10 Норшелланн
0 Фрем
2 Колдинг
0 Хольбек
6 Силькеборг
0 Эсбьерг
2 Ольборг
1 Сённерйюск
2 Копенгаген
Несбю
Виборг
Брондбю
Мидтьюлланн
Скиве
АГФ Орхус
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Фредерисия Asbjom Bondergaard 6
Фредерисия Эгелунд Патрик 4
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 4
Эсбьерг Frederik Flaskager 4
Хольстебро Теннесен Миккель 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-1913 Mohammed Iddriss 1
Далум Tobias Lindhardt 1
СГИ/ССК Vinh The Van 1
BBB Markus Lohmann 1
Ванлос Rasmus Steuch 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Lukas Kirkegaard бьет в цель!
  • 40'
    Charly Horneman сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Гроннинг Йеппе бьет в цель!
  • 20'
    Jakob Vester сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Charly Horneman бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Несбю
Ничья
Виборг
7.80
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