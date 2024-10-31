Тур: 4.
Ход матча
20'
0:1
40'
0:2
43'
0:3
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 13
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
51 Владение мячом, % 49
10
Kasper
Hoest
55
Радич
Стипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Kasper HoestНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Buster Stage
-
-
-
14 Magnus Schou
-
-
-
-
24 Jeppe Runge
-
-
Главный тренер: Andreas Falkesgaard Bech
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йенсен ИсакНападающий
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
Бомбардиры внутри турнира
Несбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jeppe Runge
|3
|0.75
|Hemmingsen Hjalte
|3
|0.75
|Philip Stoustrup
|2
|0.5
|Mathias Lorentzen
|2
|0.5
|Marius Uhd
|2
|0.5
|Rasmus Nielsen
|1
|0.25
|Magnus Schou
|1
|0.25
|Lauritz Dauerhoj
|1
|0.25
|Smedegaard Jakob
|1
|0.25
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестергорд Магнус
|2
|0.67
|Радич Стипе
|1
|0.33
|Йенсен Исак
|1
|0.33
|Жуниор Ренато
|1
|0.33
|Charly Horneman
|1
|0.33
|Sergio Andrade
|1
|0.33
Карточки
Несбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Несбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Несбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Виборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
14
0
Несбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Виборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
14
0
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
14
0
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
16
6
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
5
31%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Результаты последних матчей
Несбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Несбю - Брёнсхёй 1:1 ВСК Орхус - Несбю 1:2 Несбю - Сундбю 0:2 Несбю - Янг Бойз ФД 4:1
Брабранд - Несбю 1:0 Несбю - Б-93 2:1 Несбю - Хольбек 2:3 ИФ Люсенг - Несбю 1:0 АС ФК 1994 - Несбю 1:10 Несбю - ВСК Орхус 4:1 Оддер - Несбю 1:4 Несбю - Фредериксберг Альянсен 1:0 Аварта - Несбю 0:5 Несбю - Хольстебро 0:2 О.Б. - Несбю 1:5 Брёнсхёй - Несбю 1:1 Несбю - Таруп/Поруп 5:2 Фрем - Несбю 5:3 Несбю - ВСК Орхус 3:1 Ишой - Несбю 1:1
Виборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виборг - Сённерйюск 4:2 Люнгбю - Виборг 0:0 Виборг - АГФ Орхус 1:1 Мидтьюлланн - Виборг 3:1
Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1
Результаты матчей
Несбю
Виборг
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:10
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 50%
10
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:10
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
10
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Несбю
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
21
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Фредерисия
|Asbjom Bondergaard
|6
|Фредерисия
|Эгелунд Патрик
|4
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|4
|Эсбьерг
|Frederik Flaskager
|4
|Хольстебро
|Теннесен Миккель
|4
|Б-1913
|Mohammed Iddriss
|1
|Далум
|Tobias Lindhardt
|1
|СГИ/ССК
|Vinh The Van
|1
|BBB
|Markus Lohmann
|1
|Ванлос
|Rasmus Steuch
|1