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  3. Дания
  4. Кубок 2024-2025
Тур: 4.
Несбю
1:4
Конец матча
Виборг
0'
0:1
19' Гол
Charly Horneman
0:2
40' Гол
Гроннинг Йеппе
0:3
42' Гол
Lukas Kirkegaard
48' Желтая карточка
Srdjan Kuzmic
66' Желтая карточка
Ибрагим Саид
71' Вторая желтая карточка
Ибрагим Саид
77' Желтая карточка
Жуниор Ренато
0:4
88' Гол
Жуниор Ренато
1:4
90' Гол
Lauritz Dauerhoej
90'+3
1
Philip
Gejl
33
Malthe
Ladefoged
2
Alexander
Molberg
16
Rasmus
Knudsen
9
Marius
Uhd
7
Magnus
Saaby
6
Mikkel
Stangerup
8
Louis
Richard
Larsen
13
Lauritz
Dauerhoej
10
Kasper
Hoest
11
Philip
Stoustrup
1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
32
Lukas
Kirkegaard
55
Радич
Стипе
23
Бундгаард
Оливер
37
Jakob
Nielsen
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
17
Charly
Horneman
14
Anosike
Ementa
8
Ибрагим
Саид
Несбю
3-5-2
Виборг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Несбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jeppe Runge 3 0.75
Hemmingsen Hjalte 3 0.75
Philip Stoustrup 2 0.5
Mathias Lorentzen 2 0.5
Marius Uhd 2 0.5
Rasmus Nielsen 1 0.25
Magnus Schou 1 0.25
Lauritz Dauerhoj 1 0.25
Smedegaard Jakob 1 0.25
Lauritz Dauerhoej 1 0.25
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестергорд Магнус 2 0.67
Жуниор Ренато 2 0.67
Гроннинг Йеппе 1 0.33
Радич Стипе 1 0.33
Йенсен Исак 1 0.33
Charly Horneman 1 0.33
Sergio Andrade 1 0.33
Lukas Kirkegaard 1 0.33

Карточки

Несбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 1 1
Жуниор Ренато 1 0
Srdjan Kuzmic 1 0

Результаты матчей

Несбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0
Несбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Виборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
0
Несбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Виборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

15
0

Голы по времени матча

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
67%
3
30%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

14
0
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

17
10
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
6
35%
3
30%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Несбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Несбю - Брёнсхёй 1:1 ВСК Орхус - Несбю 1:2 Несбю - Сундбю 0:2 Несбю - Янг Бойз ФД 4:1
Брабранд - Несбю 1:0 Несбю - Б-93 2:1 Несбю - Хольбек 2:3 ИФ Люсенг - Несбю 1:0 АС ФК 1994 - Несбю 1:10 Несбю - ВСК Орхус 4:1 Оддер - Несбю 1:4 Несбю - Фредериксберг Альянсен 1:0 Аварта - Несбю 0:5 Несбю - Хольстебро 0:2 О.Б. - Несбю 1:5 Брёнсхёй - Несбю 1:1 Несбю - Таруп/Поруп 5:2 Фрем - Несбю 5:3 Несбю - ВСК Орхус 3:1 Ишой - Несбю 1:1
Виборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виборг - Сённерйюск 4:2 Люнгбю - Виборг 0:0 Виборг - АГФ Орхус 1:1 Мидтьюлланн - Виборг 3:1
Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1

Результаты матчей

Несбю
Виборг

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:10
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

5
1 раз 50%
10
1 раз 50%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:10
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
10
1 раз 25%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Несбю
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
5.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
2
1
2
2
3.5
2
1
2
2
4.5
1
3
5.5
1/8 финала
11 Брабранд
10 Норшелланн
0 Фрем
2 Колдинг
0 Хольбек
6 Силькеборг
0 Эсбьерг
2 Ольборг
1 Сённерйюск
2 Копенгаген
1 Несбю
4 Виборг
Брондбю
Мидтьюлланн
Скиве
АГФ Орхус
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Фредерисия Asbjom Bondergaard 6
Фредерисия Эгелунд Патрик 4
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 4
Эсбьерг Frederik Flaskager 4
Хольстебро Теннесен Миккель 4
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Ибрагим Саид 1 1
Брондбю Райович Милета 1
Б-1913 Mohammed Iddriss 1
Далум Tobias Lindhardt 1
СГИ/ССК Vinh The Van 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Радич Стипе сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Lukas Kirkegaard бьет в цель!
    • 40'
      Charly Horneman сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Гроннинг Йеппе бьет в цель!
    • 19'
      Jakob Vester сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Charly Horneman бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Несбю 1:4 Виборг онлайн

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