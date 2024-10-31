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Тур: 4.
Брондбю
1:0
Второй тайм: 90+'
Мидтьюлланн
0'
1:0
18' Гол
Райович Милета
42' Желтая карточка
Алвес Фредерик
52' Желтая карточка
Судзуки Юито
52' Желтая карточка
Осорио Дарио
53' Красная карточка
Райович Милета
61' Желтая карточка
Осман Диао
88' Желтая карточка
Андерссон Йоэль
90' Желтая карточка
Кухта Ян

Ход матча

18'
Райович Милета
1:0
42'
Алвес Фредерик
 
46'
 
Осорио Дарио
Бисков Вальдемар
52'
Судзуки Юито
 
52'
 
Осорио Дарио
53'
Райович Милета
 
60'
Квистгарден Матиас
Бундгаард Филип
 
60'
 
Соренсен Кристиан
Бак Виктор
60'
 
Кухта Ян
Гогорза Микель
61'
 
Осман Диао
72'
Спирингс Стейн
Радошевич Йосип
 
72'
Дивкович Марко
Clement Bischoff
 
72'
 
Мбабу Кевин
Кастильо Денил
74'
 
Жуниньо
Осман Диао
88'
 
Андерссон Йоэль
90'
 
Кухта Ян

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Мидтьюлланн
3.55
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
37
Clement
Bischoff
11
Бундгаард
Филип
17
Райович
Милета
28
Судзуки
Юито
1
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
55
Бак
Виктор
5
Мартинес
Эмилиано
21
Кастильо
Денил
20
Бисков
Вальдемар
24
Серенсен
Оливер
41
Гогорза
Микель
18
Букса
Адам
Брондбю
3-4-3
Мидтьюлланн
4-2-3-1

История личных встреч

Брондбю
Мидтьюлланн

36 матчей

80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
29 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.4%
41.7%
25 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.8%
36.1%
11.1%
19 побед 13 ничьих 0 побед

28 матчей

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы

64 матча

45.3%
21.9%
32.8%
29 побед 14 ничьих 21 победа

Первый тайм

39.1%
42.2%
18.7%
25 побед 27 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.7%
34.4%
35.9%
19 побед 22 ничьи 23 победы

История матчей

СД
2:0
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
1:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
4:1
К
1:1
СД
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

58
43

Голов в среднем за матч

1.76
1.39

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

46
39

Голов в среднем за матч

1.48
1.18

Среднее время на гол

60
76

Всего голов

104
82

Голов в среднем за матч

1.63
1.28

Тотал матчей

2.5
62
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 78%
Меньше 22%
14
34
Больше 53%
Меньше 47%
30
22
Больше 34%
Меньше 66%
42
12
Больше 19%
Меньше 81%
52
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
63

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 2 1
Дивкович Марко 1 0.5
Валлис Николай 1 0.5
Бундгаард Филип 1 0.5
Квистгарден Матиас 1 0.5
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кухта Ян 1 0.5
Чилуфя Эдвард 1 0.5
Симсир Араль 1 0.5
Франкулино 1 0.5

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райович Милета 0 1
Судзуки Юито 1 0
Алвес Фредерик 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Йоэль 1 0
Осорио Дарио 1 0
Осман Диао 1 0

Результаты матчей

Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
4
80%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
4
80%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брондбю - Копенгаген 0:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Норшелланн - Брондбю 4:1
Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0
Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0

Результаты матчей

Брондбю
Мидтьюлланн

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
11 Брабранд
10 Норшелланн
0 Фрем
2 Колдинг
0 Хольбек
6 Силькеборг
0 Эсбьерг
2 Ольборг
1 Сённерйюск
2 Копенгаген
1 Несбю
4 Виборг
Брондбю
Мидтьюлланн
Скиве
АГФ Орхус
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Фредерисия Asbjom Bondergaard 6
Фредерисия Эгелунд Патрик 4
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 4
Эсбьерг Frederik Flaskager 4
Хольстебро Теннесен Миккель 4
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Ибрагим Саид 1 1
Брондбю Райович Милета 1
Б-1913 Mohammed Iddriss 1
Далум Tobias Lindhardt 1
СГИ/ССК Vinh The Van 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Фредерик Алвес Ибсен получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Clement Bischoff сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Райович Милета бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    3.55
    3.90
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