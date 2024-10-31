Тур: 4.
1:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолРайович Милета
42' Желтая карточкаАлвес Фредерик
52' Желтая карточкаСудзуки Юито
52' Желтая карточкаОсорио Дарио
53' Красная карточкаРайович Милета
61' Желтая карточкаОсман Диао
88' Желтая карточкаАндерссон Йоэль
90' Желтая карточкаКухта Ян
90' Желтая карточкаБукса Адам
90'+6
Ход матча
18'
1:0
42'
52'
52'
53'
61'
74'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 8
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
55
Бак
Виктор
18
Букса
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
-
46 Че ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Noah Nartey
-
Главный тренер: Frederik Birk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Браво ПедроПолузащитник
-
25 Кухта ЯнНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
История личных встреч
Брондбю
Мидтьюлланн
36 матчей
80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
29 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.4%
41.7%
25 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.8%
36.1%
11.1%
19 побед 13 ничьих 0 побед
28 матчей
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы
64 матча
45.3%
21.9%
32.8%
29 побед 14 ничьих 21 победа
Первый тайм
39.1%
42.2%
18.7%
25 побед 27 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.7%
34.4%
35.9%
19 побед 22 ничьи 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
58
43
Голов в среднем за матч
1.76
1.39
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
46
39
Голов в среднем за матч
1.48
1.18
Среднее время на гол
60
76
Всего голов
104
82
Голов в среднем за матч
1.63
1.28
Тотал матчей
2.5
62
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 78%
Меньше 22%
14
34
Больше 53%
Меньше 47%
30
22
Больше 34%
Меньше 66%
42
12
Больше 19%
Меньше 81%
52
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
Среднее время на гол
55
70
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райович Милета
|2
|1
|Дивкович Марко
|1
|0.5
|Валлис Николай
|1
|0.5
|Бундгаард Филип
|1
|0.5
|Квистгарден Матиас
|1
|0.5
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кухта Ян
|1
|0.5
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.5
|Симсир Араль
|1
|0.5
|Франкулино
|1
|0.5
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райович Милета
|0
|1
|Судзуки Юито
|1
|0
|Алвес Фредерик
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Букса Адам
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Кухта Ян
|1
|0
|Осорио Дарио
|1
|0
|Осман Диао
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидтьюлланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мидтьюлланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
4
80%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брондбю - Копенгаген 0:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Норшелланн - Брондбю 4:1
Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0
Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0
Результаты матчей
Брондбю
Мидтьюлланн
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Фредерисия
|Asbjom Bondergaard
|6
|Фредерисия
|Эгелунд Патрик
|4
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|4
|Эсбьерг
|Frederik Flaskager
|4
|Хольстебро
|Теннесен Миккель
|4
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 1
|Брондбю
|Райович Милета
|1
|Б-1913
|Mohammed Iddriss
|1
|Далум
|Tobias Lindhardt
|1
|СГИ/ССК
|Vinh The Van
|1