  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Саутгемптон
 
Позже
Сток Сити
Прогнозы 118
Саутгемптон 81.4% (96)
X 14.4% (17)
Сток Сити 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Сток Сити
5.30
Реклама, zenit.win
5.40
Реклама, bettery.ru
9.00
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ремсдейл
Аарон
16
Сугавара
Юкинари
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
14
Бри
Джеймс
7
Арибо
Джо
26
Угочукву
Лесли
18
Фернандеш
Матеуш
9
Армстронг
Адам
19
Арчер
Камерон
24
Фрейзер
Райан
13
Бонам
Джек
41
Jaden
Dixon
5
Роуз
Майкл
26
Филлипс
Эшли
22
Тчамадью
Джуниор
17
Бока
Эрик
30
Сидибе
Сулейман
15
Томпсон
Джордан
12
Секо
Тацуки
7
Видигал
Андре
9
Кэннон
Томас
Саутгемптон
4-3-3
Сток Сити
5-4-1

История личных встреч

Саутгемптон
Сток Сити

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

5.9%
58.8%
35.3%
1 победа 10 ничьих 6 побед

История матчей

Ч
0:1
Ч
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ТМС
2:3
Ч
3:2

Голы

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

0.75
1.56

Среднее время на гол

120
57

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Среднее время на гол

57
80

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.18
1.35

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
66

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арчер Камерон 2 1
Фернандеш Матеуш 1 0.5
Бри Джеймс 1 0.5
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0.5
Амо-Амеяу Самуэль 1 0.5
Тэйлор Чарли 0 0
Диблинг Тайлер 0 0
Сток Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 2 0.67
Тезгель Эмре 2 0.67
Кумас Льюис 1 0.33
Роуз Майкл 1 0.33
Ммаэ Райан 1 0.33
Фредди Андерсон 1 0.33
Моран Эндрю 0 0
Бэйкер Льюис 0 0
Гуч Линден 0 0
Бока Эрик 0 0
Сидибе Сулейман 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армстронг Адам 1 0
Бри Джеймс 1 0
Вуд-Гордон Натан 1 0
Диблинг Тайлер 1 0
Сток Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Виктор 1 0
Томпсон Джордан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Баэ Джун Хо 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сток Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сток Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1
Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сток Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1
Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1
Сток Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шеффилд Юнайтед - Сток Сити 2:0 Сток Сити - Бристоль Сити 2:2 Сток Сити - Норвич 1:1 Суонси - Сток Сити 0:0
Сток Сити - Портсмут 6:1 Мидлсбро - Сток Сити 2:0 Сток Сити - Халл Сити 1:3 Сток Сити - Флит Таун 1:1 Оксфорд Юнайтед - Сток Сити 1:0 Плимут - Сток Сити 0:1 Мидлсбро - Сток Сити 0:5 Сток Сити - Вест Бромвич 1:2 Уотфорд - Сток Сити 3:0 Карлайл - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Ковентри 1:0 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Болтон - Сток Сити 0:1 Стокпорт - Сток Сити 1:0 Крю Александра - Сток Сити 1:2 Корк Сити - Сток Сити 0:5

Результаты матчей

Саутгемптон
Сток Сити

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Сток Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
2
1/8 финала
Саутгемптон
Сток Сити
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей
Брайтон
Ливерпуль
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Престон Норт Энд
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Ньюкасл
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Челси Нкунку Кристофер 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 1/8 финала Кубка Английской лиги "Саутгемптон" принимает "Сток Сити". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Сток Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2024, осталось 21 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.1% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 118
Саутгемптон 81.4% (96)
X 14.4% (17)
Сток Сити 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Сток Сити
5.30
Реклама, zenit.win
5.40
Реклама, bettery.ru
9.00
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Саутгемптон - Сток Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Саутгемптон - Сток Сити

Исход игры
Саутгемптон
81.4% (96)
Ничья
14.4% (17)
Сток Сити
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (51)
Меньше
54.46% (61)
Обе команды забьют
Да
58.04% (65)
Нет
41.96% (47)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
38.1% (45)
1:0 Саутгемптон
23.7% (28)
2:0 Саутгемптон
13.6% (16)
1:1 Ничья
11.9% (14)
3:1 Саутгемптон
1.7% (2)
1:2 Сток Сити
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Саутгемптон
Сток Сити
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный