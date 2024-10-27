Тур: 4. Стадион: Сент-Мэрис.
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История личных встреч
Саутгемптон
Сток Сити
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
5.9%
58.8%
35.3%
1 победа 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
0.75
1.56
Среднее время на гол
120
57
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Среднее время на гол
57
80
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.18
1.35
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
66
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арчер Камерон
|2
|1
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.5
|Бри Джеймс
|1
|0.5
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|1
|0.5
|Амо-Амеяу Самуэль
|1
|0.5
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Диблинг Тайлер
|0
|0
Сток Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|2
|0.67
|Тезгель Эмре
|2
|0.67
|Кумас Льюис
|1
|0.33
|Роуз Майкл
|1
|0.33
|Ммаэ Райан
|1
|0.33
|Фредди Андерсон
|1
|0.33
|Моран Эндрю
|0
|0
|Бэйкер Льюис
|0
|0
|Гуч Линден
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
|Сидибе Сулейман
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Армстронг Адам
|1
|0
|Бри Джеймс
|1
|0
|Вуд-Гордон Натан
|1
|0
|Диблинг Тайлер
|1
|0
Сток Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Виктор
|1
|0
|Томпсон Джордан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Баэ Джун Хо
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сток Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сток Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
1
Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сток Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1
Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1
Сток Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шеффилд Юнайтед - Сток Сити 2:0 Сток Сити - Бристоль Сити 2:2 Сток Сити - Норвич 1:1 Суонси - Сток Сити 0:0
Сток Сити - Портсмут 6:1 Мидлсбро - Сток Сити 2:0 Сток Сити - Халл Сити 1:3 Сток Сити - Флит Таун 1:1 Оксфорд Юнайтед - Сток Сити 1:0 Плимут - Сток Сити 0:1 Мидлсбро - Сток Сити 0:5 Сток Сити - Вест Бромвич 1:2 Уотфорд - Сток Сити 3:0 Карлайл - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Ковентри 1:0 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Болтон - Сток Сити 0:1 Стокпорт - Сток Сити 1:0 Крю Александра - Сток Сити 1:2 Корк Сити - Сток Сити 0:5
Результаты матчей
Саутгемптон
Сток Сити
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Сток Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
12
11
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Уотфорд
|Инс Томас
|4 (1)
|Вулверхэмптон
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|Челси
|Нкунку Кристофер
|3
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
Прогнозы на матч Саутгемптон - Сток Сити
Исход игры
Саутгемптон
84.4% (38)
Ничья
13.3% (6)
Сток Сити
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (26)
Меньше
40.91% (18)
Обе команды забьют
Да
70.45% (31)
Нет
29.55% (13)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
53.3% (24)
1:0 Саутгемптон
15.6% (7)
2:0 Саутгемптон
13.3% (6)
1:1 Ничья
11.1% (5)
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