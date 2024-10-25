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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Брентфорд
 
Позже
Шеффилд Уэнсдей
Прогнозы 44
Брентфорд 95.5% (42)
X 4.5% (2)
Шеффилд Уэнсдей 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Шеффилд Уэнсдей
4.80
5.10
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8.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
5:0
Ч
2:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
4:0
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.56
0.56

Среднее время на гол

57
162

Всего голов

30
14

Голов в среднем за матч

1.67
0.78

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
115

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карвалью Фабиу 1 0.5
Норгор Кристиан 1 0.5
Дамсгор Миккель 1 0.5
Льюис-Поттер Кин 1 0.5
Шаде Кевин 0 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патерсон Каллум 2 0.67
Макнил Чарли 2 0.67
Угбо Ике 1 0.33
Валентин Поль 1 0.33
Лоу Джамал 1 0.33
Бернард Ди'Шон 1 0.33
Смит Майкл II 0 0
Бэннан Барри 0 0
Джонсон Марвин 0 0
Кобачки Олаф 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 1 0
Льюис-Поттер Кин 1 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ихьекве Майкл 2 0
Валентин Поль 2 0
Виндасс Джош 1 0
Мусаба Антони 1 0
Гассама Джейди 1 0
Чарльз Пирс 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Брентфорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1
Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Портсмут - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Суонси 0:0 Шеффилд Уэнсдей - Бёрнли 0:2 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 1:2
Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 0:0 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич 3:2 Лутон Таун - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Блэкпул - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - КПР 1:1 Миллуолл - Шеффилд Уэнсдей 3:0 Гримсби - Шеффилд Уэнсдей 1:5 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Халл Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Альфретон - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 0:2

Результаты матчей

Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1/8 финала
Саутгемптон
Сток Сити
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей
Брайтон
Ливерпуль
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Престон Норт Энд
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Ньюкасл
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Челси Нкунку Кристофер 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 44
    Брентфорд 95.5% (42)
    X 4.5% (2)
    Шеффилд Уэнсдей 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Шеффилд Уэнсдей
    4.80
    5.10
    Реклама, betcity.ru
    8.70
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    Прогнозы на матч Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей

    Исход игры
    Брентфорд
    95.5% (42)
    Ничья
    4.5% (2)
    Шеффилд Уэнсдей
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    56.8% (25)
    2:0 Брентфорд
    18.2% (8)
    1:0 Брентфорд
    9.1% (4)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
    3:1 Брентфорд
    4.5% (2)
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    Брентфорд
    Шеффилд Уэнсдей
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