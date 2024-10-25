Тур: 4. Стадион: Брентфорд Коммьюнити.
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История личных встреч
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.56
0.56
Среднее время на гол
57
162
Всего голов
30
14
Голов в среднем за матч
1.67
0.78
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
115
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карвалью Фабиу
|1
|0.5
|Норгор Кристиан
|1
|0.5
|Дамсгор Миккель
|1
|0.5
|Льюис-Поттер Кин
|1
|0.5
|Шаде Кевин
|0
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патерсон Каллум
|2
|0.67
|Макнил Чарли
|2
|0.67
|Угбо Ике
|1
|0.33
|Валентин Поль
|1
|0.33
|Лоу Джамал
|1
|0.33
|Бернард Ди'Шон
|1
|0.33
|Смит Майкл II
|0
|0
|Бэннан Барри
|0
|0
|Джонсон Марвин
|0
|0
|Кобачки Олаф
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Льюис-Поттер Кин
|1
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ихьекве Майкл
|2
|0
|Валентин Поль
|2
|0
|Виндасс Джош
|1
|0
|Мусаба Антони
|1
|0
|Гассама Джейди
|1
|0
|Чарльз Пирс
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Брентфорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1
Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Портсмут - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Суонси 0:0 Шеффилд Уэнсдей - Бёрнли 0:2 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 1:2
Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 0:0 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич 3:2 Лутон Таун - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Блэкпул - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - КПР 1:1 Миллуолл - Шеффилд Уэнсдей 3:0 Гримсби - Шеффилд Уэнсдей 1:5 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Халл Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Альфретон - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 0:2
Результаты матчей
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Уотфорд
|Инс Томас
|4 (1)
|Вулверхэмптон
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|Челси
|Нкунку Кристофер
|3
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
Прогнозы на матч Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей
Исход игры
Брентфорд
95.5% (42)
Ничья
4.5% (2)
Шеффилд Уэнсдей
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.44% (29)
Меньше
32.56% (14)
Обе команды забьют
Да
69.77% (30)
Нет
30.23% (13)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
56.8% (25)
2:0 Брентфорд
18.2% (8)
1:0 Брентфорд
9.1% (4)
1:1 Ничья
4.5% (2)
3:1 Брентфорд
4.5% (2)
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