2:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолАлберто Юри
9' Желтая карточкаТоррес Феликс
1:1
36' ПенальтиКинтеро Хуан
2:1
39' ГолКинтеро Хуан
58' Желтая карточкаБассо Агустин
80' Желтая карточкаБиду
81' Желтая карточкаBidon Breno
90' Желтая карточкаРохас Габриэль
90'+6
Ход матча
6'
0:1
36'
1:1
39'
2:1
58'
59'
80'
81'
90'
90'
22
Ногейра
Хуго
21
Биду
18
Шарлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
-
22 Ногейра ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Магно ТаллесНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
14 Raniele
-
16 Энрике Педро
-
27 Bidon Breno
-
46 Hugo Farias
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Коринтианс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|9 (2)
|0.75
|Мартинес Рохер
|4 (1)
|0.33
|Maximiliano Salas
|3
|0.25
|Кинтеро Хуан
|3 (2)
|0.25
|Солари Сантьяго
|2
|0.17
|Альмендра Агустин
|2
|0.17
|Карбонеро Йохан
|2
|0.17
|Gaston Martirena
|2
|0.17
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.08
|Ди Чезаре Марко
|1
|0.08
|Baltasar Rodriguez
|1
|0.08
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|9
|0.75
|Ромеро Анхель
|3
|0.25
|Коронадо Игор
|3
|0.25
|Гарро Родриго
|2
|0.17
|Котулио Матеус
|1
|0.08
|Уэсли Лопес
|1
|0.08
|Раул Педро
|1
|0.08
|Вера Фаусто
|1
|0.08
|Магно Таллес
|1
|0.08
|Жоване
|1
|0.08
|Энрике Педро XI
|1
|0.08
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Ди Чезаре Марко
|3
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Рохас Габриэль
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Урси Агустин
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|4
|0
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|0
|1
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Раул Педро
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Биду
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Raniele
|1
|0
|Bidon Breno
|1
|0
|Жоване
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Коринтианс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
16
Расинг Авельянеда
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Коринтианс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
21
8
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
4
19%
3
38%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
1
13%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
3
14%
2
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
10
16
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
5
50%
3
19%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
3
19%
76-90
Пропущено
5
5
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
60%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
31
24
21 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
6
19%
5
21%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
11
35%
4
17%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
4
13%
5
21%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
4
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Коринтианс
Точный счет
3:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
102
84
57
48
210
210
111
111
|Коринтианс
|Алберто Юри
|9
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|9
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 4
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3