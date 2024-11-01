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  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Расинг Авельянеда
2:1
Конец матча
Коринтианс
0'
0:1
6' Гол
Алберто Юри
9' Желтая карточка
Торрес Феликс
1:1
36' Пенальти
Кинтеро Хуан
2:1
39' Гол
Кинтеро Хуан
58' Желтая карточка
Бассо Агустин
80' Желтая карточка
Биду
81' Желтая карточка
Bidon Breno
90' Желтая карточка
Рохас Габриэль
90'+6
21
Ариас
Габриэль
15
Gaston
Martirena
3
Ди
Чезаре
Марко
2
Бассо
Агустин
27
Рохас
Габриэль
32
Альмендра
Агустин
13
Соса
Сантьяго
5
Juan
Ignacio
Nardoni
8
Кинтеро
Хуан
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
22
Ногейра
Хуго
2
Котулио
Матеус
3
Торрес
Феликс
5
Рамальо
Андре
21
Биду
38
Каррильо
Андре
47
Мартинес
Хосе
Андрес
18
Шарлес
10
Гарро
Родриго
9
Алберто
Юри
7
Депай
Мемфис
Расинг Авельянеда
Коринтианс

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Коринтианс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

КС
2:2
КС
1:1
КС
1:1
КС
0:0
КС
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 9 (2) 0.75
Мартинес Рохер 4 (1) 0.33
Maximiliano Salas 3 0.25
Кинтеро Хуан 3 (2) 0.25
Солари Сантьяго 2 0.17
Альмендра Агустин 2 0.17
Карбонеро Йохан 2 0.17
Gaston Martirena 2 0.17
Juan Ignacio Nardoni 1 0.08
Ди Чезаре Марко 1 0.08
Baltasar Rodriguez 1 0.08
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 9 0.75
Ромеро Анхель 3 0.25
Коронадо Игор 3 0.25
Гарро Родриго 2 0.17
Котулио Матеус 1 0.08
Уэсли Лопес 1 0.08
Раул Педро 1 0.08
Вера Фаусто 1 0.08
Магно Таллес 1 0.08
Жоване 1 0.08
Энрике Педро XI 1 0.08

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Ди Чезаре Марко 3 0
Соса Сантьяго 2 0
Рохас Габриэль 2 0
Gaston Martirena 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Конти Херман 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Бассо Агустин 1 0
Урси Агустин 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 4 0
Фагнер Лемос 2 0
Рауль Гонсалес 0 1
Паулиньо Жозе 1 0
Депай Мемфис 1 0
Котулио Матеус 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Шарлес 1 0
Торрес Феликс 1 0
Раул Педро 1 0
Алберто Юри 1 0
Кака II 1 0
Биду 1 0
Hugo Farias 1 0
Raniele 1 0
Bidon Breno 1 0
Жоване 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Коринтианс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
16
Расинг Авельянеда
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Коринтианс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

21
8
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
4
19%
3
38%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
1
13%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
3
14%
2
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
16
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
5
50%
3
19%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
3
19%
76-90

Пропущено

5
5
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
60%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

31
24
21 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
6
19%
5
21%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
11
35%
4
17%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
4
13%
5
21%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
4
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Коринтианс

Точный счет

3:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
4
2
2
4
3.5
2
4
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
10
2
1.5
8
4
5
7
2.5
4
8
2
10
3.5
2
10
1
11
4.5
1
11
5.5

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 9
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 9
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 4
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
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