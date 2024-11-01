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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 167
Динамо Москва 82.6% (138)
X 11.4% (19)
Ростов 6% (10)
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Ростов

История личных встреч

Динамо Москва
Ростов

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

32 матча

46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
7:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

34
15

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.33
1.18

Среднее время на гол

67
76

Всего голов

54
35

Голов в среднем за матч

1.69
1.09

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

53
82

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 5 (1) 0.38
Нгамалё Муми 4 0.31
Гладышев Ярослав 3 0.23
Гагнидзе Лука 2 0.15
Артур Гомес VIII 2 (1) 0.15
Карраскаль Хорхе 2 (1) 0.15
Бителло 1 0.08
Маухуб Эль-Мехди 1 (1) 0.08
Фомин Даниил 1 0.08
Бальбуэна Фабиан 1 0.08
Макаров Денис 1 0.08
Фернандес Роберто 1 0.08
Лепский Иван 1 0.08
Майсторович Милан 1 0.08
Чавес Луис 0 0
Даса Элазар 0 0
Маричаль Николас 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналдо 4 0.31
Комличенко Николай 4 0.31
Осипенко Максим 2 (2) 0.15
Голенков Егор 2 0.15
Лангович Андрей 1 0.08
Глебов Данил 1 0.08
Мохебби Мохаммад 1 0.08
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Комаров Иван 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 2 1
Даса Элазар 3 0
Фернандес Роберто 3 0
Маухуб Эль-Мехди 1 1
Артур Гомес VIII 2 0
Нгамалё Муми 2 0
Бителло 2 0
Лунёв Андрей 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лангович Андрей 3 0
Роналдо 2 0
Глебов Данил 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Чернов Евгений 1 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Кучаев Константин 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Вахания Илья 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0
Сако Умар 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ростов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
3
Динамо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Ростов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

15
8
Динамо Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Ростов
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
3
25%
2
40%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
2
29%
4
25%
16-30
1
14%
6
38%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
1
14%
1
6%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
20%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

27
15
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
5
19%
2
13%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Пропущено

15
25
8 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
2
8%
1-15
5
33%
5
20%
16-30
2
13%
10
40%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
3
20%
5
20%
61-75
2
13%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2
Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1
Ростов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0
Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Ростов

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
3
4
3
3
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
5
2
1.5
2
4
2
5
2.5
1
5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
8
5
1.5
5
8
5
8
2.5
3
10
3
10
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 3 0 27 - 6 33
2.
Зенит
 Заявка 13 9 3 1 29 - 5 30
3.
Локомотив Москва
 Заявка 13 9 1 3 27 - 17 28
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 27 - 15 26
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 3 3 22 - 7 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
7.
Рубин
 Заявка 13 5 3 5 16 - 20 18
8.
Ростов
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Акрон
 Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
10.
Крылья Советов
 Заявка 13 3 3 7 12 - 19 12
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 2 6 5 6 - 11 12
12.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
13.
Химки
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
14.
Факел
 Заявка 13 2 5 6 8 - 20 11
15.
Ахмат
 Заявка 13 1 6 6 12 - 25 9
16.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 15 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Зенит
 Заявка 6 4 2 0 11 - 2 14
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 3 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
12.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
16.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Рубин
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Спартак Москва
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 7 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
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Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
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  • До матча
  • Дисквалификация: Данил Глебов ("Ростов") - автоматическая дисквалификация на основании ранее полученных четырёх предупреждений.
  • Судья
    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

    Судья: Левников Кирилл Николаевич (Санкт-Петербург).
    Помощник судьи: Ермаков Дмитрий Александрович (Санкт-Петербург).
    Помощник судьи: Веретёшкин Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург).
    Резервный судья: Зияков Ранэль Вякилевич (Набережные Челны).
    Делегат: Ахмадуллин Радик Мухаметбакиевич (Казань).
    Инспектор: Мартынов Сергей Николаевич (Москва).
    ВАР: Любимов Артём Михайлович (Санкт-Петербург).
    АВАР: Казарцев Василий Анатольевич (Санкт-Петербург).
  • Приветствуем всех любителей футбола! В первом по счёту матче четырнадцатого тура чемпионата России московское "Динамо" повстречается с "Ростовом". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2024, осталось 23 минуты.



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  • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 167
Динамо Москва 82.6% (138)
X 11.4% (19)
Ростов 6% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Ростов
4.40
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4.55
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Москва - Ростов

Исход игры
Динамо Москва
82.5% (137)
Ничья
11.4% (19)
Ростов
6% (10)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (76)
Меньше
32.14% (36)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
30.7% (51)
3:1 Динамо Москва
9% (15)
2:0 Динамо Москва
9% (15)
1:0 Динамо Москва
8.4% (14)
1:1 Ничья
3.6% (6)
2:2 Ничья
1.8% (3)
3:0 Динамо Москва
1.2% (2)
3:2 Динамо Москва
1.2% (2)
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