Тур: 14. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Москва
Ростов
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
32 матча
46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
15
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.33
1.18
Среднее время на гол
67
76
Всего голов
54
35
Голов в среднем за матч
1.69
1.09
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
53
82
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|5 (1)
|0.38
|Нгамалё Муми
|4
|0.31
|Гладышев Ярослав
|3
|0.23
|Гагнидзе Лука
|2
|0.15
|Артур Гомес VIII
|2 (1)
|0.15
|Карраскаль Хорхе
|2 (1)
|0.15
|Бителло
|1
|0.08
|Маухуб Эль-Мехди
|1 (1)
|0.08
|Фомин Даниил
|1
|0.08
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.08
|Макаров Денис
|1
|0.08
|Фернандес Роберто
|1
|0.08
|Лепский Иван
|1
|0.08
|Майсторович Милан
|1
|0.08
|Чавес Луис
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Маричаль Николас
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналдо
|4
|0.31
|Комличенко Николай
|4
|0.31
|Осипенко Максим
|2 (2)
|0.15
|Голенков Егор
|2
|0.15
|Лангович Андрей
|1
|0.08
|Глебов Данил
|1
|0.08
|Мохебби Мохаммад
|1
|0.08
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Щетинин Кирилл
|0
|0
|Комаров Иван
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Даниил
|2
|1
|Даса Элазар
|3
|0
|Фернандес Роберто
|3
|0
|Маухуб Эль-Мехди
|1
|1
|Артур Гомес VIII
|2
|0
|Нгамалё Муми
|2
|0
|Бителло
|2
|0
|Лунёв Андрей
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лангович Андрей
|3
|0
|Роналдо
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Чернов Евгений
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
|Эль-Аскалани Эяд
|1
|0
|Сако Умар
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ростов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
3
Динамо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Ростов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
15
8
Динамо Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Ростов
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
16
11
Голы по времени матча
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
3
25%
2
40%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
2
29%
4
25%
16-30
1
14%
6
38%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
1
14%
1
6%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
20%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
27
15
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
5
19%
2
13%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
5
19%
4
27%
76-90
Пропущено
15
25
8 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
2
8%
1-15
5
33%
5
20%
16-30
2
13%
10
40%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
3
20%
5
20%
61-75
2
13%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2
Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1
Ростов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0
Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1
Результаты матчей
Динамо Москва
Ростов
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
34
33
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
52
24
25
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
85
58
58
310
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|27 - 6
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 5
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|27 - 17
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 15
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 7
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 20
|18
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 26
|13
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|6 - 11
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 20
|11
|15.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 25
|9
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 3
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|8 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Ростов
Исход игры
Динамо Москва
85.9% (61)
Ничья
11.3% (8)
Ростов
2.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (38)
Меньше
29.63% (16)
Обе команды забьют
Да
74.07% (40)
Нет
25.93% (14)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
36.6% (26)
2:0 Динамо Москва
12.7% (9)
3:1 Динамо Москва
9.9% (7)
1:0 Динамо Москва
5.6% (4)
1:1 Ничья
4.2% (3)
3:2 Динамо Москва
2.8% (2)
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