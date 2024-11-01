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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Газиантеп
2:1
Конец матча
Гёзтепе
0'
21' Желтая карточка
Фофана Датро
32' Желтая карточка
Диудис Сократис
45' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
0:1
64' Гол
Йылдыз Ахмед
69' Желтая карточка
Мацуки Курю
1:1
77' Гол
Лунгой Кристофер
2:1
82' Пенальти
Сореску Деян
90'+8
1
Диудис
Сократис
5
Эрсой
Эртугрул
36
Виана
Бруно
4
Кызылдаг
Арда
20
Н'Диайе
Папа
18
Сореску
Деян
10
Козловски
Кацпер
44
Максим
Александру
7
Эскихеллач
Мустафа
9
Дервисоглу
Халил
11
Лунгой
Кристофер
97
Лис
Матеуш
22
Гюнтер
Корай
5
Heliton
26
Мпуту
Малкольм-Бокеле
66
Silva
6
Viktor
Hugo
43
Тиянич
Давид
8
Йылдыз
Ахмед
30
Сангаре
Назим
11
Жуан
Бланко
99
Фофана
Датро
Газиантеп
3-1-4-2
Гёзтепе
3-5-2

История личных встреч

Газиантеп
Гёзтепе

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 3 (1) 0.3
Максим Александру 2 (1) 0.2
Лунгой Кристофер 2 0.2
Козловски Кацпер 1 0.1
Соялп Фуркан 1 0.1
Окереке Давид 1 0.1
Саборит Энрик 1 0.1
Эрсой Эртугрул 1 0.1
Кодро Кенан 1 0.1
Ташдемир Эмре 1 0.1
Н'Диайе Папа 0 0
Виана Бруно 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0
Каракаш Илькер 0 0
Озчичек Огюн 0 0
Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 4 0.4
Жуан Бланко 2 0.2
Солет Исаак 2 0.2
Тиянич Давид 1 0.1
Silva 1 0.1
Алтыкардеш Таха 1 0.1
Эрдоган Доган 1 0.1
Heliton 1 0.1
Гюнтер Корай 1 0.1
Йылдыз Ахмед 1 0.1
Фофана Датро 1 0.1
Сангаре Назим 0 0
Мацуки Курю 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козловски Кацпер 5 0
Саборит Энрик 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Н'Диайе Папа 3 0
Добен Квентин 1 1
Максим Александру 2 0
Сореску Деян 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Инан Селчук 1 0
Диудис Сократис 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Кодро Кенан 1 0
Мандуки Сириль 1 0
Виана Бруно 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Артан Омюрджан 1 0
Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony Dennis 5 1
Солет Исаак 4 0
Мпуту Малкольм-Бокеле 3 0
Heliton 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Мацуки Курю 2 0
Сангаре Назим 1 0
Тиянич Давид 1 0
Лис Матеуш 1 0
Фофана Датро 1 0
Romulo Cruz 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Газиантеп
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гёзтепе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
12
Газиантеп
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Гёзтепе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

4
16

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
50%
4
33%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
7%
3
19%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
8
57%
4
25%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
4
27%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
3
20%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Коньяспор 3:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2
Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0
Гёзтепе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3
Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0

Результаты матчей

Газиантеп
Гёзтепе

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Гёзтепе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Фенербахче
 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Бешикташ
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5.
Эюпспор
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
7.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
8.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
9.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
11.
Коньяспор
 Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
12.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
13.
Касымпаша
 Заявка 10 2 5 3 12 - 16 11
14.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
15.
Бодрумспор
 Заявка 10 3 1 6 8 - 13 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17.
Кайсериспор
 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
8.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
11.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
12.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
14.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 6 (1)
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Н'Диайе Папа получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Диудис Сократис получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Фофана Датро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Газиантеп 2:1 Гёзтепе онлайн

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