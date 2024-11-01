Тур: 11. Стадион: Газиантеп.
0'
21' Желтая карточкаФофана Датро
32' Желтая карточкаДиудис Сократис
45' Желтая карточкаН'Диайе Папа
0:1
64' ГолЙылдыз Ахмед
69' Желтая карточкаМацуки Курю
1:1
77' ГолЛунгой Кристофер
2:1
82' ПенальтиСореску Деян
90'+8
Ход матча
21'
32'
45'
64'
0:1
69'
77'
82'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
36
Виана
Бруно
20
Н'Диайе
Папа
18
Сореску
Деян
97
Лис
Матеуш
22
Гюнтер
Корай
5
Heliton
66
Silva
43
Тиянич
Давид
11
Жуан
Бланко
99
Фофана
Датро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мирза КиханПолузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
- Основной состав
-
97 Лис МатеушВратарь
-
22 Гюнтер КорайЗащитник
-
5 HelitonЗащитник
- Защитник
-
66 SilvaПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жуан БланкоНападающий
-
99 Фофана ДатроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Ogun Bayrak
-
18 Izzet Furkan
-
79 Romulo Cruz
-
80 Efe Yavman
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
История личных встреч
Газиантеп
Гёзтепе
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|3 (1)
|0.3
|Максим Александру
|2 (1)
|0.2
|Лунгой Кристофер
|2
|0.2
|Козловски Кацпер
|1
|0.1
|Соялп Фуркан
|1
|0.1
|Окереке Давид
|1
|0.1
|Саборит Энрик
|1
|0.1
|Эрсой Эртугрул
|1
|0.1
|Кодро Кенан
|1
|0.1
|Ташдемир Эмре
|1
|0.1
|Н'Диайе Папа
|0
|0
|Виана Бруно
|0
|0
|Эскихеллач Мустафа
|0
|0
|Каракаш Илькер
|0
|0
|Озчичек Огюн
|0
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Romulo Cruz
|4
|0.4
|Жуан Бланко
|2
|0.2
|Солет Исаак
|2
|0.2
|Тиянич Давид
|1
|0.1
|Silva
|1
|0.1
|Алтыкардеш Таха
|1
|0.1
|Эрдоган Доган
|1
|0.1
|Heliton
|1
|0.1
|Гюнтер Корай
|1
|0.1
|Йылдыз Ахмед
|1
|0.1
|Фофана Датро
|1
|0.1
|Сангаре Назим
|0
|0
|Мацуки Курю
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козловски Кацпер
|5
|0
|Саборит Энрик
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Н'Диайе Папа
|3
|0
|Добен Квентин
|1
|1
|Максим Александру
|2
|0
|Сореску Деян
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Инан Селчук
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Кодро Кенан
|1
|0
|Мандуки Сириль
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Дервисоглу Халил
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Артан Омюрджан
|1
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anthony Dennis
|5
|1
|Солет Исаак
|4
|0
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|0
|Heliton
|2
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Мацуки Курю
|2
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Тиянич Давид
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
|Romulo Cruz
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Газиантеп
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гёзтепе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
3
12
Газиантеп
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Гёзтепе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
4
16
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
50%
4
33%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
7%
3
19%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
8
57%
4
25%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
4
27%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
3
20%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Коньяспор 3:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2
Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0
Гёзтепе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3
Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0
Результаты матчей
Газиантеп
Гёзтепе
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Гёзтепе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
64
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 16
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (1)
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4