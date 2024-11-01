Тур: 9.
1:0
Первый тайм: 45+'
0'
7' Желтая карточкаСержио Констрантинос
21' Желтая карточкаSean Ioannou
1:0
36' ГолНарсинг Лусиано
Ход матча
21'
36'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Niv Gotliv
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
80 Edson Silva
-
-
-
-
-
19 Elisha Sam
-
14 Loizos Kosma
-
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
История личных встреч
Неа Саламина
Эносис
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
58.3%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
23 матча
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.82
1.33
Среднее время на гол
49
67
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.25
0.91
Среднее время на гол
72
99
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.52
1.13
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
79
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веллиос Апостолос
|3 (1)
|0.33
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.22
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0.22
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.11
|Andreas Fragkou
|1
|0.11
|Гбелле Гарланд
|1
|0.11
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Niv Gotliv
|2
|0.22
|Самбу Бассала
|1
|0.11
|Андреу Эвангелос
|1
|0.11
|Барри Тьерно
|1
|0.11
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гбелле Гарланд
|3
|0
|Бехарано Данни
|2
|0
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Тчаха Серж
|1
|0
|Konstantinos Koumpari
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Проспер
|3
|2
|Sean Ioannou
|4
|0
|Elisha Sam
|2
|1
|Marco Krainz
|3
|0
|Самбу Бассала
|3
|0
|Isaac Nortey
|3
|0
|Niv Gotliv
|3
|0
|Ilija Milicevic
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Michalis Charalampous
|1
|1
|Piotr Janczukowicz
|1
|1
|Адебайо Аделие
|2
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Ruben Hoogenhout
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
|Dimitris Solomou
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Эносис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Неа Саламина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Эносис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
3
1
Неа Саламина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Эносис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
2
67%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
14
10
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
3
30%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
3
30%
76-90
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
60%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
3
23%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
6
29%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0
Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2
Эносис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эносис - Этникос Ахна 1:1 Омония Никосия - Эносис 0:1 Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1
Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2
Результаты матчей
Неа Саламина
Эносис
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 100%
Точный счет
2:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|8.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|8 - 18
|8
|11.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|5 - 14
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|13 - 19
|6
|13.
|1:0
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|14.
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|10.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|12.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|6 - 14
|3
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|4
|Эносис
|Sean Ioannou
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2