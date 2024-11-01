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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 9.
Неа Саламина
1:0
Конец матча
Эносис
0'
7' Желтая карточка
Сержио Констрантинос
21' Желтая карточка
Sean Ioannou
1:0
36' Гол
Нарсинг Лусиано
51' Желтая карточка
Тчаха Серж
83' Желтая карточка
Кориню Жереми
90' Вторая желтая карточка
Кориню Жереми
90'+9
Неа Саламина
Эносис

История личных встреч

Неа Саламина
Эносис

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
58.3%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

23 матча

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:0
К
6:0
ПД
4:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ВД
1:0
ВД
0:1
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
3:5
ПД
2:2
ПД
3:1
Р
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.82
1.33

Среднее время на гол

49
67

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.25
0.91

Среднее время на гол

72
99

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.52
1.13

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
79

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веллиос Апостолос 3 (1) 0.33
Дурмишай Фиорин 2 0.22
Папагеоргиу Гиоргос 2 0.22
Нарсинг Лусиано 1 0.11
Andreas Fragkou 1 0.11
Гбелле Гарланд 1 0.11
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Niv Gotliv 2 0.22
Самбу Бассала 1 0.11
Андреу Эвангелос 1 0.11
Барри Тьерно 1 0.11

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гбелле Гарланд 3 0
Бехарано Данни 2 0
Карлитуш Тавареш 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Тчаха Серж 2 0
Лекьякс Ян 1 0
Веллиос Апостолос 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Konstantinos Koumpari 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Проспер 3 2
Sean Ioannou 4 0
Elisha Sam 2 1
Кориню Жереми 2 1
Marco Krainz 3 0
Самбу Бассала 3 0
Isaac Nortey 3 0
Niv Gotliv 3 0
Ilija Milicevic 3 0
Andreas Christofi 3 0
Michalis Charalampous 1 1
Piotr Janczukowicz 1 1
Адебайо Аделие 2 0
Edson Silva 1 0
Ruben Hoogenhout 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Андреу Эвангелос 1 0
Dimitris Solomou 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Эносис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Неа Саламина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Эносис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

3
1
Неа Саламина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Эносис
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
2
50%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

14
10
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
3
30%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
3
30%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
3
21%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
29%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0
Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2
Эносис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эносис - Этникос Ахна 1:1 Омония Никосия - Эносис 0:1 Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1
Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2

Результаты матчей

Неа Саламина
Эносис

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 8 7 1 0 21 - 5 22
2.
Арис Лимасол
 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
АПОЭЛ
 8 5 1 2 18 - 5 16
4.
Омония Никосия
 8 5 0 3 16 - 9 15
5.
АЕК Ларнака
 8 4 2 2 10 - 8 14
6.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Аполлон
 7 4 1 2 9 - 6 13
8.
Анортосис
 8 2 2 4 8 - 11 8
9.
Омония Арадиппу
 8 2 2 4 5 - 12 8
10.
Кармиотисса
 8 2 2 4 8 - 18 8
11.
Эносис
 9 2 1 6 5 - 14 7
12.
Этникос Ахна
 8 1 3 4 13 - 19 6
13.
Неа Саламина
 9 2 0 7 10 - 22 6
14.
Омония 29-го Мая
 8 0 2 6 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Аполлон
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
АПОЭЛ
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Кармиотисса
 5 1 1 3 6 - 13 4
10.
Неа Саламина
 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Омония Арадиппу
 5 0 2 3 1 - 10 2
12.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
13.
Омония 29-го Мая
 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
4.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Аполлон
 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Омония Никосия
 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Анортосис
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Кармиотисса Думбия Абубакар 4
Эносис Sean Ioannou 4
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Нарсинг Лусиано бьет в цель!
  • 21'
    Sean Ioannou получил желтую карточку от судьи
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