Тур: 9.
1:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаСержио Констрантинос
21' Желтая карточкаSean Ioannou
1:0
36' ГолНарсинг Лусиано
51' Желтая карточкаТчаха Серж
83' Желтая карточкаКориню Жереми
90' Вторая желтая карточкаКориню Жереми
90'+9
Ход матча
21'
36'
1:0
51'
83'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Niv Gotliv
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
80 Edson Silva
-
-
-
-
-
19 Elisha Sam
-
14 Loizos Kosma
-
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
История личных встреч
Неа Саламина
Эносис
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
58.3%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
23 матча
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.82
1.33
Среднее время на гол
49
67
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.25
0.91
Среднее время на гол
72
99
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.52
1.13
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
79
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веллиос Апостолос
|3 (1)
|0.33
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.22
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0.22
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.11
|Andreas Fragkou
|1
|0.11
|Гбелле Гарланд
|1
|0.11
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Niv Gotliv
|2
|0.22
|Самбу Бассала
|1
|0.11
|Андреу Эвангелос
|1
|0.11
|Барри Тьерно
|1
|0.11
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гбелле Гарланд
|3
|0
|Бехарано Данни
|2
|0
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Тчаха Серж
|2
|0
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Konstantinos Koumpari
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Проспер
|3
|2
|Sean Ioannou
|4
|0
|Elisha Sam
|2
|1
|Кориню Жереми
|2
|1
|Marco Krainz
|3
|0
|Самбу Бассала
|3
|0
|Isaac Nortey
|3
|0
|Niv Gotliv
|3
|0
|Ilija Milicevic
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Michalis Charalampous
|1
|1
|Piotr Janczukowicz
|1
|1
|Адебайо Аделие
|2
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Ruben Hoogenhout
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
|Dimitris Solomou
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Эносис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Неа Саламина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Эносис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
3
1
Неа Саламина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Эносис
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
2
50%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
14
10
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
3
30%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
3
30%
76-90
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
21
14
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
3
21%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
29%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0
Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2
Эносис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эносис - Этникос Ахна 1:1 Омония Никосия - Эносис 0:1 Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1
Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2
Результаты матчей
Неа Саламина
Эносис
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
27
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|4
|Эносис
|Sean Ioannou
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2