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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 14.
Арсенал Тула
1:1
Второй тайм: 77'
Сочи
0'
11' Желтая карточка
Лёвин Владислав
26' Желтая карточка
Кравцов Кирилл
42' Желтая карточка
Печенкин Никита
1:0
45' Гол
Турищев Максим
1:1
62' Гол
Мелёшин Павел

Ход матча

11'
Лёвин Владислав
 
26'
 
Кравцов Кирилл
42'
Печенкин Никита
 
45'
Турищев Максим
1:0
62'
1:1
Мелёшин Павел
62'
Шевченко Евгений
Ткачёв Сергей
 
68'
Раздорских Никита
Лёвин Владислав
 
68'
Гелоян Ишхан
Турищев Максим
 
73'
 
Никитин Кирилл
Заика Кирилл
Прогнозы 129
Арсенал Тула 49.6% (64)
X 37.2% (48)
Сочи 13.2% (17)
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Арсенал Тула
Сочи

История личных встреч

Арсенал Тула
Сочи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
77

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ткачёв Сергей 2 0.14
Липовой Данил 2 0.14
Попов Артём 1 0.07
Цараев Алан 1 0.07
Азявин Илья 1 0.07
Раздорских Никита 1 0.07
Турищев Максим 1 0.07
Хабибов Ансор 1 0.07
Большаков Кирилл 1 0.07
Одейинка Малик 1 0.07
Гелоян Ишхан 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 6 0.43
Писарский Владимир 4 0.29
Мелёшин Павел 3 0.21
Барт Руслан 3 0.21
Кожемякин Олег 2 0.14
Марсело Алвеш 2 (1) 0.14
Магаль Руслан 1 0.07
Кравцов Кирилл 1 0.07
Гуарирапа Сауль 1 0.07

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лёвин Владислав 4 0
Попов Артём 2 0
Гелоян Ишхан 2 0
Бердников Алексей 2 0
Печенкин Никита 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Семенчук Давид 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Алвеш 4 0
Начо Сааведра 4 0
Заика Кирилл 2 1
Суслов Кирилл 3 0
Крамарич Мартин 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Сафронов Илья 0 1
Литвинов Вячеслав 1 0
Барт Руслан 1 0
Писарский Владимир 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сочи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
4
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
11
Арсенал Тула
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
92% (12)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сочи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
20%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
5
42%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
8%
5
23%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
17%
4
18%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
4
33%
8
36%
76-90

Пропущено

4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
5
36%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0
Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0
Сочи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1
Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3

Результаты матчей

Арсенал Тула
Сочи

Точный счет

1:0
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
7
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 1:1 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
3.
Урал
 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
4.
Черноморец Нв
 Заявка 14 7 2 5 21 - 17 23
5.
Балтика
 Заявка 13 5 6 2 12 - 9 21
6.
Сочи
 1:1 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
7.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 12 - 13 20
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 7 3 15 - 14 19
9.
Ротор
 Заявка 13 4 6 3 10 - 8 18
10.
Чайка
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
11.
Енисей
 Заявка 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 3 6 12 - 10 15
14.
Сокол
 Заявка 14 3 6 5 8 - 17 15
15.
Алания
 Заявка 13 3 5 5 8 - 9 14
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 1:1 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 1:1 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
12.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Алания
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
3.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
4.
Сочи
 1:1 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
5.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
9.
Арсенал Тула
 1:1 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
10.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 5 - 6 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Нефтехимик Джамилов Султан 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Никитин при развитии атаки по правому флангу сыграл не самым лучшим образом и в итоге под давлением Семенчука упустил мяч в аут. 
  • Угловой
    75'
    Цараев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в результате борьбы мяч отскочил в радиус штрафной площади, Раздорских в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 74'
    Из центра поля последовал заброс на ход Попову по левому флангу, Маслов под давлением соперника головой выбил мяч на угловой. 
  • Замена
    73'
    В составе "Сочи" произошла замена. Вместо Кирилла Заики на поле вышел Кирилл Никитин. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Макаров в центре поля нарушил правила против Раздорских. Полузащитник "Сочи" был недоволен решением Егора Егорова. 
  • Офсайд
    71'
    Заика при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Мелёшин оказался в небольшом офсайде. 
  • 70'
    Заика попытался разогнать атаку по правому флангу, Попов накрыл капитана "Сочи" и выбил мяч в аут. 
  • 69'
    Шевченко из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Гелояну по центру, Ишхан сыграл не самым лучшим образом и в итоге под давлением Суслова потерял мяч. 
  • Замена
    68'
    Вторую подряд замену провёл Александр Сторожук. Вместо Владислава Лёвина на поле вышел Никита Раздорских. 
  • Замена
    67'
    В составе "Арсенала" произошла замена. Вместо Максима Турищева на поле вышел Ишхан Гелоян. 
  • 66'
    После пропущенного мяча "Арсенал" начинает пытаться больше времени работать с мячом, но просто так перейти на игру первым номером конечно же проблематично. 
  • 65'
    Кайнов со стандарта плотно пробил под правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Карабашев всё контролировал. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Кравцов на правой половине поля нарушил правила против Липового. "Арсенал" заработал достаточно неплохой стандарт. 
  • 63'
    Где-то даже неожиданно удалось отыграться "Сочи", но всё же "Арсенал" уж слишком сильно успокоился, а поэтому гости рано или поздно на свой гол могли наиграть, что в итоге и получилось сделать в середине тайма. 
  • Замена
    62'
    В составе "Арсенала" произошла замена. Вместо Сергея Ткачёва на поле вышел Евгений Шевченко. 
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    • Описание гола
      61'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Мелёшин!!! Заика с правой половины поля выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Писарский подработал мяч, вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Левашов задел мяч, но перевёл его в левую штангу, далее последовал отскок к центру вратарской, Мелёшин удачно подкараулил отскок и всё же сравнял счёт в матче. 
    • 60'
      Команда Роберто Морено очень медленно развивает свои атаки и выполняет слишком много поперечных передач, которые никак не помогают развивать атаки. 
    • 59'
      "Сочи" во втором тайме значительно больше работает с мячом, но толку от этого пока что минимум. 
    • Офсайд
      58'
      Из центра поля последовала проникающая передача на ход Турищеву по правой половине поля, форвард "Арсенала" забрался в небольшой офсайд. 
    • 57'
      Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Арсенала", Левашов немного размялся при игре на выходе. 
    • 56'
      Заика и Маслов разогнали атаку по правой половине поля, далее Кирилл выполнил подачу к дальнему углу вратарской, защитники "Арсенала" в очередной раз сыграли без ошибок и разрядили обстановку у своих ворот. 
    • 55'
      Семенчук разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу к линии штрафной площади, Ткачёв под давлением Маслова не смог зацепиться за мяч. 
    • 54'
      Макарчук получил мяч на левом углу штрафной площади, Артём подработал мяч и пробил по воротам, попытка была заблокирована. 
    • Угловой
      53'
      Угловой у ворот "Арсенала". Крамарич разыграл корнер с Мелёшиным, а затем с левого фланга Мартин выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники тульского клуба сыграли внимательно и выбили мяч на правую половину поля. 
    • 52'
      Попов из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 51'
      Ткачёв со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Сочи" всё же выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Кравцов на левом фланге у углового флажка нарушил правила против Лёвина. "Арсенал" тщательно готовится к стандарту. 
    • 49'
      Турищев совершил рывок по правой половине поля, Максим вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел в центр штрафной, Ткачёв под давлением Маслова не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 48'
      "Сочи" старается начать второй тайм с атак, но плотную оборону тульского клуба вскрывать очень тяжёло. 
    • 47'
      Заика после рывка по правому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Арсенала" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет складываться игра в Туле. Будем ждать всё же более активной игры в атаке от "Сочи", но конечно же и "Арсенал" при таком счёте не должен успокаиваться и продолжать искать счастье в атаке. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча тульский "Арсенал" и "Сочи" показали достаточно равный футбол, но в итоге гости сами себе привезли гол перед перерывом, а поэтому во второй половине матча команде Роберта Морено нужно будет серьёзно добавлять. 
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Турищев!!! Попов из центра поля выполнил заброс на ход Турищеву по левому флангу, казалось, что Кожемякин перехватил мяч, но Турищев бежал до конца и всё же завладел мячом, далее Максим убежал в штрафную площадь и отлично пробил в дальний угол ворот мимо Карабашева, который был у угла вратарской. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Егор Егоров к основному времени первого тайма. 
    • Желтая карточка
      44'
      Защитник "Арсенала" Никита Печенкин получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Кравцова. 
    • Опасный момент
      43'
      Турищев по правой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем плотно пробил в ближний угол ворот, Карабашев хорошо сложился и отбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • 42'
      Ткачёв со стандарта покатил мяч к лицевой линии поля на ход Цараеву, Алан в касание выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      41'
      Ткачёв с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Сочи" выбили мяч на правый фланг, где Мелёшин нарушил правила против Попова. 
    • Опасный момент
      40'
      Кайнов получил мяч в радиусе штрафной площади, Максим подработал его и пробил по воротам, мяч задел защитника "Сочи", пролетел рядом со штангой и ушёл на угловой. 
    • Штанга
      39'
      С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Цараев удачно выскочил на мяч и головой пробил под левый угол ворот, перекладина спасла "Сочи" от пропущенного мяча. 
    • 38'
      Ткачёв со стандарта на исполнение пробил в правый угол ворот, Карабашев был к этому готов и без особого труда выловил мяч. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Крамарич на правой половине поля нарушил правила против Бердникова. "Арсенал" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • 36'
      Липовой с левого фланга выполнил не самую лучшую подачу в штрафную площадь, защитники "Сочи" без особого труда перехватили мяч. 
    • Угловой
      35'
      Крамарич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки тульского клуба сыграли максимально внимательно и спокойно выбили мяч за пределы штрафной площади. 
    • Опасный момент
      34'
      Писарский получил передачу с левой половины поля к радиусу штрафной площади, далее Владимир выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Заику, Кирилл подработал мяч и пробил по воротам, Печенкин хорошо сыграл в подкате, мяч задел защитника "Арсенала", пролетел над перекладиной и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Попов в центре поля нарушил правила против Писарского. Игроки "Сочи" на этот раз не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 32'
      Кравцов при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу во фланг на ход Писарскому, Владимир от боковой линии штрафной площади в касание сделал прострел в центр штрафной, Мелёшин в касание под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Мелёшин в борьбе за верховой мяч на половине поля тульского клуба нарушил правила против Печенкина. 
    • Желтая карточка
      30'
      Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Кравцов нарушил правила против Турищева. 
    • 29'
      Бердников с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел не очень удачно, Турищев головой сделал скидку к левому углу вратарской, где уже Ткачёв пытался сделать ответный пас, но толком не попал по мячу, Карабашев после касания Сергея выскочил из ворот и в прыжке перехватил мяч. 
    • Опасный момент
      28'
      Ткачёв получил мяч на правом углу штрафной площади с правого фланга от Бердинова и Лёвина, Сергей подработал мяч, а затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 27'
      Липовой с левого фланга сделал прострел к центру штрафной площади, Суслов опередил Турищева и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 26'
      Макаров из центра половины поля "Арсенала" забросил мяч на правый угол штрафной площади, Заика головой сделал скидку ко вратарской, Кайнов грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
    • 25'
      Кравцов теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, вновь мяч попал в защитника тульского клуба. 
    • 24'
      Заика с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, после рикошета Крамарич в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Арсенала". 
    • Фол, нарушение
      23'
      Макаров получил по ногам в центре поля. Игроки "Сочи" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 22'
      Заика с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Печенкин грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч обратно на правый фланг. 
    • 21'
      Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади "Сочи", Турищев в окружении соперников никак не мог добраться до мяча. 
    • 20'
      В среднем темпе пока что у нас по большей части проходит игра, обе команды достаточно плотно работают в обороне. 
    • Угловой
      19'
      Крамарич с углового на этот раз выполнил подачу в центр вратарской, Мелёшин в позиционной борьбе толкнул Левашова и не дал голкиперу как следует сыграть на выходе, Егор Егоров всё видел и дал справедливый свисток в пользу тульского клуба. 
    • Угловой
      18'
      Угловой у ворот "Арсенала". Крамарич выполнил подачу на ближний угол вратарской, Цараев не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Кожемякин в центре поля нарушил правила против Турищева. Игроки "Арсенала" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Желтая карточка
      16'
      Полузащитник "Арсенала" Владислав Лёвин при игре в подкате на половине поля "Сочи" сбил Крамарича и получил жёлтую карточку за срыв атаки. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Кравцов в центре поля зацепил Цараева. Достаточно много фолов в первые минуты матча у нас. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Кравцов теперь уже в борьбе за верховой мяч на половине поля тульского клуба нарушил правила против Бердникова. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Мелёшин в борьбе за верховой мяч на половине поля "Арсенала" нарушил правила против Семенчука. 
    • Офсайд
      12'
      По левому флангу удалось тульскому клубу разогнать атаку, далее последовала передача к ближнему углу штрафной площади, Ткачёв забрался в офсайд. 
    • 11'
      Из центра поля последовала передача на ход Турищеву по правому флангу, под давлением Суслова Максим на этот раз упустил мяч в аут. 
    • 10'
      Писарский попытался убежать в штрафную площадь по правой половине поля, Печенкин грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 9'
      Поднялся Турищев после паузы, Максим показал, что с ним всё нормально, форвард "Арсенала" готов продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Досталось Турищеву в борьбе за верховой мяч в центре поля, Максим неудачно головами столкнулся с Сусловым, Егор Егоров остановил игру. 
    • 7'
      Макаров пробил по воротам после отскока от радиуса штрафной площади, мяч попал в защитника "Арсенала". 
    • 6'
      Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, игроки тульского клуба сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Семенчук в борьбе за верховой мяч на правом фланге нарушил правила против Писарского. "Сочи" тщательно готовится к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Ткачёв при развитии атаки по левому флангу оступился и уже падая зацепил Маслова, Егор Егоров в итоге дал свисток в пользу "Сочи". 
    • Ветер
      3'
      В Туле сегодня достаточно ветренно и в первом тайме "Арсенал" как раз будет играть против ветра, что может сказываться. 
    • 2'
      Сегодня Сергей Ткачёв проводит за тульский клуб двухсотый официальных матч, посмотрим, как он сложится для капитана "Арсенала". 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Туле обе команды должны показать максимальный настрой и сыграть исключительно на победу. В последних матчах "Арсенал" и "Сочи" регулярно теряли очки, а поэтому сегодня нужно стараться брать максимум, чтобы улучшить своё положение в турнирной таблице. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Помогать ему на бровках будут Алексей Ермилов из Москвы и Андрей Филипкин из Екатеринбурга. Резервным арбитром на этот матч назначен Андрей Прокопов из Ярославля. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на центральном матче 14 тура Первой лиги. Сегодня "Арсенал" на домашнем поле в Туле примет "Сочи". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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    Прогнозы 129
    Арсенал Тула 49.6% (64)
    X 37.2% (48)
    Сочи 13.2% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Сочи
    3.00
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    3.00
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    2.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:1 Сочи

    Исход игры
    Арсенал Тула
    49.6% (64)
    Ничья
    37.2% (48)
    Сочи
    13.2% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.63% (38)
    Меньше
    66.37% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (38)
    1:0 Арсенал Тула
    22.5% (29)
    2:1 Арсенал Тула
    16.3% (21)
    1:2 Сочи
    8.5% (11)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    2:0 Арсенал Тула
    2.3% (3)
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