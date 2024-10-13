Заика попытался разогнать атаку по правому флангу, Попов накрыл капитана "Сочи" и выбил мяч в аут.

Заика при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Мелёшин оказался в небольшом офсайде.

Макаров в центре поля нарушил правила против Раздорских. Полузащитник "Сочи" был недоволен решением Егора Егорова.

Из центра поля последовал заброс на ход Попову по левому флангу, Маслов под давлением соперника головой выбил мяч на угловой.

Цараев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в результате борьбы мяч отскочил в радиус штрафной площади, Раздорских в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Никитин при развитии атаки по правому флангу сыграл не самым лучшим образом и в итоге под давлением Семенчука упустил мяч в аут.

Где-то даже неожиданно удалось отыграться "Сочи", но всё же "Арсенал" уж слишком сильно успокоился, а поэтому гости рано или поздно на свой гол могли наиграть, что в итоге и получилось сделать в середине тайма.

Кайнов со стандарта плотно пробил под правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Карабашев всё контролировал.

После пропущенного мяча "Арсенал" начинает пытаться больше времени работать с мячом, но просто так перейти на игру первым номером конечно же проблематично.

Шевченко из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Гелояну по центру, Ишхан сыграл не самым лучшим образом и в итоге под давлением Суслова потерял мяч.

Попов из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Угловой у ворот "Арсенала". Крамарич разыграл корнер с Мелёшиным, а затем с левого фланга Мартин выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники тульского клуба сыграли внимательно и выбили мяч на правую половину поля.

Макарчук получил мяч на левом углу штрафной площади, Артём подработал мяч и пробил по воротам, попытка была заблокирована.

Семенчук разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу к линии штрафной площади, Ткачёв под давлением Маслова не смог зацепиться за мяч.

Заика и Маслов разогнали атаку по правой половине поля, далее Кирилл выполнил подачу к дальнему углу вратарской, защитники "Арсенала" в очередной раз сыграли без ошибок и разрядили обстановку у своих ворот.

Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Арсенала", Левашов немного размялся при игре на выходе.

Из центра поля последовала проникающая передача на ход Турищеву по правой половине поля, форвард "Арсенала" забрался в небольшой офсайд.

"Сочи" во втором тайме значительно больше работает с мячом, но толку от этого пока что минимум.

Команда Роберто Морено очень медленно развивает свои атаки и выполняет слишком много поперечных передач, которые никак не помогают развивать атаки.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Мелёшин!!! Заика с правой половины поля выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Писарский подработал мяч, вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Левашов задел мяч, но перевёл его в левую штангу, далее последовал отскок к центру вратарской, Мелёшин удачно подкараулил отскок и всё же сравнял счёт в матче.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет складываться игра в Туле. Будем ждать всё же более активной игры в атаке от "Сочи", но конечно же и "Арсенал" при таком счёте не должен успокаиваться и продолжать искать счастье в атаке.

Заика после рывка по правому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Арсенала" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

"Сочи" старается начать второй тайм с атак, но плотную оборону тульского клуба вскрывать очень тяжёло.

Турищев совершил рывок по правой половине поля, Максим вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел в центр штрафной, Ткачёв под давлением Маслова не смог завершить момент ударом по воротам.

Кравцов на левом фланге у углового флажка нарушил правила против Лёвина. "Арсенал" тщательно готовится к стандарту.

Ткачёв со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Сочи" всё же выбили мяч подальше от своих ворот.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча тульский "Арсенал" и "Сочи" показали достаточно равный футбол, но в итоге гости сами себе привезли гол перед перерывом, а поэтому во второй половине матча команде Роберта Морено нужно будет серьёзно добавлять.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Турищев!!! Попов из центра поля выполнил заброс на ход Турищеву по левому флангу, казалось, что Кожемякин перехватил мяч, но Турищев бежал до конца и всё же завладел мячом, далее Максим убежал в штрафную площадь и отлично пробил в дальний угол ворот мимо Карабашева, который был у угла вратарской.

45' Одну минуту добавил Егор Егоров к основному времени первого тайма.

44' Защитник "Арсенала" Никита Печенкин получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Кравцова.

43' Турищев по правой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем плотно пробил в ближний угол ворот, Карабашев хорошо сложился и отбил мяч на своего партнёра по команде.

42' Ткачёв со стандарта покатил мяч к лицевой линии поля на ход Цараеву, Алан в касание выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля.

41' Ткачёв с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Сочи" выбили мяч на правый фланг, где Мелёшин нарушил правила против Попова.

40' Кайнов получил мяч в радиусе штрафной площади, Максим подработал его и пробил по воротам, мяч задел защитника "Сочи", пролетел рядом со штангой и ушёл на угловой.

39' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Цараев удачно выскочил на мяч и головой пробил под левый угол ворот, перекладина спасла "Сочи" от пропущенного мяча.

38' Ткачёв со стандарта на исполнение пробил в правый угол ворот, Карабашев был к этому готов и без особого труда выловил мяч.

37' Крамарич на правой половине поля нарушил правила против Бердникова. "Арсенал" заработал достаточно неплохой стандарт.

36' Липовой с левого фланга выполнил не самую лучшую подачу в штрафную площадь, защитники "Сочи" без особого труда перехватили мяч.

35' Крамарич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки тульского клуба сыграли максимально внимательно и спокойно выбили мяч за пределы штрафной площади.

34' Писарский получил передачу с левой половины поля к радиусу штрафной площади, далее Владимир выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Заику, Кирилл подработал мяч и пробил по воротам, Печенкин хорошо сыграл в подкате, мяч задел защитника "Арсенала", пролетел над перекладиной и ушёл на угловой.

33' Попов в центре поля нарушил правила против Писарского. Игроки "Сочи" на этот раз не смогли быстро разыграть стандарт.

32' Кравцов при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу во фланг на ход Писарскому, Владимир от боковой линии штрафной площади в касание сделал прострел в центр штрафной, Мелёшин в касание под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

31' Мелёшин в борьбе за верховой мяч на половине поля тульского клуба нарушил правила против Печенкина.

30' Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Кравцов нарушил правила против Турищева.

29' Бердников с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел не очень удачно, Турищев головой сделал скидку к левому углу вратарской, где уже Ткачёв пытался сделать ответный пас, но толком не попал по мячу, Карабашев после касания Сергея выскочил из ворот и в прыжке перехватил мяч.

28' Ткачёв получил мяч на правом углу штрафной площади с правого фланга от Бердинова и Лёвина, Сергей подработал мяч, а затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

27' Липовой с левого фланга сделал прострел к центру штрафной площади, Суслов опередил Турищева и выбил мяч подальше от своих ворот.

26' Макаров из центра половины поля "Арсенала" забросил мяч на правый угол штрафной площади, Заика головой сделал скидку ко вратарской, Кайнов грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

25' Кравцов теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, вновь мяч попал в защитника тульского клуба.

24' Заика с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, после рикошета Крамарич в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Арсенала".

23' Макаров получил по ногам в центре поля. Игроки "Сочи" достаточно быстро разыграли стандарт.

22' Заика с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Печенкин грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч обратно на правый фланг.

21' Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади "Сочи", Турищев в окружении соперников никак не мог добраться до мяча.

20' В среднем темпе пока что у нас по большей части проходит игра, обе команды достаточно плотно работают в обороне.

19' Крамарич с углового на этот раз выполнил подачу в центр вратарской, Мелёшин в позиционной борьбе толкнул Левашова и не дал голкиперу как следует сыграть на выходе, Егор Егоров всё видел и дал справедливый свисток в пользу тульского клуба.

18' Угловой у ворот "Арсенала". Крамарич выполнил подачу на ближний угол вратарской, Цараев не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер.

17' Кожемякин в центре поля нарушил правила против Турищева. Игроки "Арсенала" достаточно быстро разыграли стандарт.

16' Полузащитник "Арсенала" Владислав Лёвин при игре в подкате на половине поля "Сочи" сбил Крамарича и получил жёлтую карточку за срыв атаки.

15' Кравцов в центре поля зацепил Цараева. Достаточно много фолов в первые минуты матча у нас.

14' Кравцов теперь уже в борьбе за верховой мяч на половине поля тульского клуба нарушил правила против Бердникова.

13' Мелёшин в борьбе за верховой мяч на половине поля "Арсенала" нарушил правила против Семенчука.

12' По левому флангу удалось тульскому клубу разогнать атаку, далее последовала передача к ближнему углу штрафной площади, Ткачёв забрался в офсайд.

11' Из центра поля последовала передача на ход Турищеву по правому флангу, под давлением Суслова Максим на этот раз упустил мяч в аут.

10' Писарский попытался убежать в штрафную площадь по правой половине поля, Печенкин грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

9' Поднялся Турищев после паузы, Максим показал, что с ним всё нормально, форвард "Арсенала" готов продолжать матч.

8' Досталось Турищеву в борьбе за верховой мяч в центре поля, Максим неудачно головами столкнулся с Сусловым, Егор Егоров остановил игру.

7' Макаров пробил по воротам после отскока от радиуса штрафной площади, мяч попал в защитника "Арсенала".

6' Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, игроки тульского клуба сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

5' Семенчук в борьбе за верховой мяч на правом фланге нарушил правила против Писарского. "Сочи" тщательно готовится к стандарту.

4' Ткачёв при развитии атаки по левому флангу оступился и уже падая зацепил Маслова, Егор Егоров в итоге дал свисток в пользу "Сочи".

3' В Туле сегодня достаточно ветренно и в первом тайме "Арсенал" как раз будет играть против ветра, что может сказываться.

2' Сегодня Сергей Ткачёв проводит за тульский клуб двухсотый официальных матч, посмотрим, как он сложится для капитана "Арсенала".