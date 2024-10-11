Тур: 14.
Позже
История личных встреч
Арсенал Тула
Сочи
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
77
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ткачёв Сергей
|2
|0.15
|Липовой Данил
|2
|0.15
|Попов Артём
|1
|0.08
|Цараев Алан
|1
|0.08
|Азявин Илья
|1
|0.08
|Раздорских Никита
|1
|0.08
|Хабибов Ансор
|1
|0.08
|Большаков Кирилл
|1
|0.08
|Одейинка Малик
|1
|0.08
|Гелоян Ишхан
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|6
|0.46
|Писарский Владимир
|4
|0.31
|Барт Руслан
|3
|0.23
|Кожемякин Олег
|2
|0.15
|Мелёшин Павел
|2
|0.15
|Марсело Алвеш
|2 (1)
|0.15
|Магаль Руслан
|1
|0.08
|Кравцов Кирилл
|1
|0.08
|Гуарирапа Сауль
|1
|0.08
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лёвин Владислав
|3
|0
|Попов Артём
|2
|0
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Бердников Алексей
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Шевченко Евгений
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Печенкин Никита
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Азявин Илья
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Жилкин Григорий
|1
|0
|Семенчук Давид
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Алвеш
|4
|0
|Начо Сааведра
|4
|0
|Заика Кирилл
|2
|1
|Суслов Кирилл
|3
|0
|Крамарич Мартин
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Гуарирапа Сауль
|2
|0
|Сафронов Илья
|0
|1
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
|Барт Руслан
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сочи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
4
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
11
Арсенал Тула
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
92% (12)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сочи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
2
10
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
20%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
5
42%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
22
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
8%
5
23%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
17%
4
18%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
4
33%
8
36%
76-90
Пропущено
4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
5
36%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0
Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0
Сочи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1
Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3
Результаты матчей
Арсенал Тула
Сочи
Точный счет
1:0
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
51
17
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
52
14
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
211
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|11 - 5
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|8
|0
|20 - 12
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|12 - 9
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 14
|20
|7.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|10 - 8
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 13
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 10
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|8 - 12
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 13
|14
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|3.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Енисей
|Савельев Максим
|4
|Сочи
|Писарский Владимир
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 3
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Сочи
Исход игры
Арсенал Тула
52.9% (27)
Ничья
31.4% (16)
Сочи
15.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
40% (20)
Меньше
60% (30)
Обе команды забьют
Да
70% (35)
Нет
30% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (15)
2:1 Арсенал Тула
23.5% (12)
1:0 Арсенал Тула
21.6% (11)
1:2 Сочи
13.7% (7)
2:0 Арсенал Тула
5.9% (3)
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