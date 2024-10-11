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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 14.
Арсенал Тула
 
Позже
Сочи
Прогнозы 51
Арсенал Тула 52.9% (27)
X 31.4% (16)
Сочи 15.7% (8)
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Арсенал Тула
Ничья
Сочи
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История личных встреч

Арсенал Тула
Сочи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
77

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ткачёв Сергей 2 0.15
Липовой Данил 2 0.15
Попов Артём 1 0.08
Цараев Алан 1 0.08
Азявин Илья 1 0.08
Раздорских Никита 1 0.08
Хабибов Ансор 1 0.08
Большаков Кирилл 1 0.08
Одейинка Малик 1 0.08
Гелоян Ишхан 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 6 0.46
Писарский Владимир 4 0.31
Барт Руслан 3 0.23
Кожемякин Олег 2 0.15
Мелёшин Павел 2 0.15
Марсело Алвеш 2 (1) 0.15
Магаль Руслан 1 0.08
Кравцов Кирилл 1 0.08
Гуарирапа Сауль 1 0.08

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лёвин Владислав 3 0
Попов Артём 2 0
Гелоян Ишхан 2 0
Бердников Алексей 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Печенкин Никита 1 0
Волков Захар 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Семенчук Давид 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Алвеш 4 0
Начо Сааведра 4 0
Заика Кирилл 2 1
Суслов Кирилл 3 0
Крамарич Мартин 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Сафронов Илья 0 1
Литвинов Вячеслав 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Барт Руслан 1 0
Писарский Владимир 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сочи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
4
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
11
Арсенал Тула
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
92% (12)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сочи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
20%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
5
42%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
8%
5
23%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
17%
4
18%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
4
33%
8
36%
76-90

Пропущено

4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
5
36%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0
Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0
Сочи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1
Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3

Результаты матчей

Арсенал Тула
Сочи

Точный счет

1:0
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
7
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 7 0 11 - 5 25
2.
Торпедо Москва
 Заявка 13 5 8 0 20 - 12 23
3.
Урал
 Заявка 13 6 4 3 18 - 12 22
4.
Балтика
 Заявка 13 5 6 2 12 - 9 21
5.
Черноморец Нв
 Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6.
Сочи
 Заявка 13 5 5 3 22 - 14 20
7.
Ротор
 Заявка 13 4 6 3 10 - 8 18
8.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 14 - 13 18
9.
Чайка
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
10.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 13 17
11.
Енисей
 Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 3 6 12 - 10 15
14.
Сокол
 Заявка 13 3 6 4 8 - 12 15
15.
Алания
 Заявка 13 3 5 5 8 - 9 14
16.
Шинник
 Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
17.
Уфа
 Заявка 13 2 5 6 13 - 18 11
18.
Тюмень
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
12.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 6 - 4 9
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Алания
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Уфа
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
8.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 5 - 6 7
11.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
12.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
13.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14.
Енисей
 Заявка 7 2 0 5 4 - 9 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Сочи Писарский Владимир 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Урал Бегич Сильвие 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2024, осталось 2 дня 5 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 51
    Арсенал Тула 52.9% (27)
    X 31.4% (16)
    Сочи 15.7% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Сочи
    3.25
    3.25
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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Сочи

    Исход игры
    Арсенал Тула
    52.9% (27)
    Ничья
    31.4% (16)
    Сочи
    15.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (20)
    Меньше
    60% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (35)
    Нет
    30% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (15)
    2:1 Арсенал Тула
    23.5% (12)
    1:0 Арсенал Тула
    21.6% (11)
    1:2 Сочи
    13.7% (7)
    2:0 Арсенал Тула
    5.9% (3)
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