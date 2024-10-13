Тур: 14.
Ход матча
16'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ужгин МатвейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Янов ДанилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Левин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
- Основной состав
-
16 Купцов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
69 Асылов ИльясЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лаук МаксимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ахметзянов Ильдар
История личных встреч
Чайка
КАМАЗ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Чайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Владислав
|3
|0.21
|Хохлачёв Александр
|3
|0.21
|Янов Данила
|2
|0.14
|Библик Станислав
|2
|0.14
|Маляров Никита
|1
|0.07
|Нестеров Александр
|1
|0.07
|Бамматгереев Муслим
|1
|0.07
|Кожедуб Святослав
|1 (1)
|0.07
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горелов Павел
|3
|0.21
|Караев Давид
|2
|0.14
|Апеков Руслан
|2 (1)
|0.14
|Абрамов Артём
|1
|0.07
|Мельников Никита
|1
|0.07
|Козлов Иван
|1
|0.07
|Дерюгин Александр
|1
|0.07
|Хубаев Давид
|1 (1)
|0.07
Карточки
Чайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нестеров Александр
|3
|1
|Хохлачёв Александр
|4
|0
|Маляров Никита
|3
|0
|Кармаев Никита
|2
|0
|Ивашин Андрей
|1
|0
|Янов Данила
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Штепа Михаил
|1
|0
|Евдокимов Андрей
|1
|0
|Арбузов Ярослав
|1
|0
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0
|Козаченко Олег
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маругин Даниил
|3
|0
|Гюрджан Артём
|3
|0
|Абрамов Артём
|2
|0
|Кусяпов Талгат
|2
|0
|Козлов Иван
|2
|0
|Абдуллаев Сурхайхан
|2
|0
|Анисимов Артур
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Хубаев Давид
|1
|0
|Мельников Никита
|1
|0
|Тананеев Дмитрий
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Горелов Павел
|1
|0
Результаты матчей
Чайка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
КАМАЗ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Чайка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
4
7
Чайка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
КАМАЗ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
60%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
4
57%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
1
25%
76-90
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
33%
76-90
Пропущено
17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
5
29%
29%
3
30%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Чайка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сочи - Чайка 5:0 Чайка - Балтика 0:1 Химик Дзержинск - Чайка 0:3 Уфа - Чайка 0:1
Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Тюмень - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Шинник 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 КАМАЗ - Урал 0:2
Алания - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сокол 1:2 Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 КАМАЗ - Енисей 1:1
Результаты матчей
Чайка
КАМАЗ
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Чайка
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
58
310
112
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|12 - 6
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 17
|23
|5.
|0:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|12 - 9
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 13
|20
|8.
|1:1 Заявка
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 14
|19
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|12.
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 10
|16
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 9
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 17
|15
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 5
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|3.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|4.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|5.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|6.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|1:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чайка 0:0 КАМАЗ
Исход игры
Чайка
62.9% (73)
Ничья
29.3% (34)
КАМАЗ
7.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (37)
Меньше
66.96% (75)
Обе команды забьют
Да
59.82% (67)
Нет
40.18% (45)
Популярный счёт
1:0 Чайка
31.9% (37)
1:1 Ничья
25.9% (30)
2:1 Чайка
25% (29)
1:2 КАМАЗ
6% (7)
2:0 Чайка
3.4% (4)
0:1 КАМАЗ
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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