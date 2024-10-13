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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 14.
Чайка
0:0
Перерыв
КАМАЗ
0'
16' Желтая карточка
Абрамов Артём

Ход матча

16'
 
Абрамов Артём
Прогнозы 116
Чайка 62.9% (73)
X 29.3% (34)
КАМАЗ 7.8% (9)
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История личных встреч

Чайка
КАМАЗ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 3 0.21
Хохлачёв Александр 3 0.21
Янов Данила 2 0.14
Библик Станислав 2 0.14
Маляров Никита 1 0.07
Нестеров Александр 1 0.07
Бамматгереев Муслим 1 0.07
Кожедуб Святослав 1 (1) 0.07
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горелов Павел 3 0.21
Караев Давид 2 0.14
Апеков Руслан 2 (1) 0.14
Абрамов Артём 1 0.07
Мельников Никита 1 0.07
Козлов Иван 1 0.07
Дерюгин Александр 1 0.07
Хубаев Давид 1 (1) 0.07

Карточки

Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нестеров Александр 3 1
Хохлачёв Александр 4 0
Маляров Никита 3 0
Кармаев Никита 2 0
Ивашин Андрей 1 0
Янов Данила 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Штепа Михаил 1 0
Евдокимов Андрей 1 0
Арбузов Ярослав 1 0
Зарыпбеков Эльдияр 1 0
Козаченко Олег 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маругин Даниил 3 0
Гюрджан Артём 3 0
Абрамов Артём 2 0
Кусяпов Талгат 2 0
Козлов Иван 2 0
Абдуллаев Сурхайхан 2 0
Анисимов Артур 1 0
Караев Давид 1 0
Хубаев Давид 1 0
Мельников Никита 1 0
Тананеев Дмитрий 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Защепкин Роман 1 0
Горелов Павел 1 0

Результаты матчей

Чайка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
КАМАЗ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Чайка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

4
7
Чайка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
КАМАЗ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
60%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
4
57%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
1
25%
76-90

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
33%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
5
29%
29%
3
30%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Чайка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сочи - Чайка 5:0 Чайка - Балтика 0:1 Химик Дзержинск - Чайка 0:3 Уфа - Чайка 0:1
Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Тюмень - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Шинник 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 КАМАЗ - Урал 0:2
Алания - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сокол 1:2 Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 КАМАЗ - Енисей 1:1

Результаты матчей

Чайка
КАМАЗ

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Чайка
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
3.
Урал
 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
4.
Черноморец Нв
 Заявка 14 7 2 5 21 - 17 23
5.
Балтика
 0:0 Заявка 14 5 7 2 12 - 9 22
6.
Сочи
 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
7.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 12 - 13 20
8.
Ротор
 1:1 Заявка 14 4 7 3 11 - 9 19
9.
Родина Москва
 Заявка 14 4 7 3 15 - 14 19
10.
Чайка
 0:0 Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
11.
Енисей
 Заявка 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
СКА-Хабаровск
 1:1 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
13.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 14 4 4 6 12 - 10 16
14.
Алания
 0:0 Заявка 14 3 6 5 8 - 9 15
15.
Сокол
 Заявка 14 3 6 5 8 - 17 15
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Балтика
 0:0 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 0:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 1:1 Заявка 7 1 4 2 5 - 5 7
16.
Алания
 0:0 Заявка 7 1 3 3 3 - 5 6
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 1:1 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
3.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
4.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
5.
Балтика
 0:0 Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
6.
Алания
 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
7.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Чайка
 0:0 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
9.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 1:1 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Нефтехимик Джамилов Султан 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Чайка" - "КАМАЗ" - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Хозяева неудачно разыграли угловой удар, сразу потеряв мяч.
  • Опасный момент
    45'
    Арбузов с восемнадцати метров пробил в левый верхний угол ворот. Купцов в прыжке смог отбить мяч.
  • 44'
    Тананеев на фланге в подкате выбил мяч у Хохлачёва.
  • 42'
    Прострел Хохлачёва справа в штрафную площадь соперники перехватили.
  • 41'
    "КАМАЗ" продолжает отправлять мяч вперёд верхом. Большинство единоборств при этом они проигрывают.
  • 40'
    Апеков по центру выскочил к воротам, но Ибрагимов в рискованном подкате смог чисто выбить мяч у Руслана.
  • Фол, нарушение
    39'
    Ибрагимов в центре поля ударил по ногам Караева.
  • Угловой
    38'
    Гости неудачно разыграли угловой удар. Ответная передача последовала в офсайд.
  • Фол, нарушение
    36'
    Хохлачёв у чужой штрафной площади сбил Горелова.
  • 35'
    Пас Малярова направо в штрафную площадь получился сильным. Мяч покинул пределы поля.
  • Фол, нарушение
    34'
    Гюрджан в центре поля сбил Янова.
  • 33'
    Выкатили партнёры мяч налево на Арюузова, но Ярослав с линии штрафной площади пробил сильно вправо от ворот.
  • Фол, нарушение
    32'
    Мельников на чужой половине поля сбил Бамматгереева.
  • Угловой
    30'
    Бамматгереев исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч за боковую линию поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Штанга
      29'
      Бамматгереев с двенадцати метров пробил в перекладину. Мяч отскочил в газон, но линию поля не пересёк.
    • 28'
      Абдуллаев слева прорвался в штрафную площадь, где в окружении соперников пробить по воротам не смог.
    • 27'
      Навес Хохлачёва слева получился близко к воротам, и Купцов на выходе уверенно забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      26'
      Маляров на чужой половине поля ударил по ногам Апекова.
    • Фол, нарушение
      24'
      Тананеев в центре поля руками придержал Хохлачёва.
    • Офсайд
      23'
      Бамматгереев слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Последовала скидка к дальней штанге, где кто-то из игроков "Чайки" головой из офсайда пробил выше ворот.
    • Угловой
      22'
      Караев на фланге прыгнул в ноги Ужгину. Едва не возникла потасовка. Коваленко быстро оказался в эпицентре и страсти погасил.
    • 21'
      Бамматгереев справа навесил к воротам, где Хохлачёв немного не дотянулся головой до мяча.
    • 20'
      Абрамов справа откатил мяч на Апекова, который с линии штрафной площади пробил по центру ворот. Штепа мяч поймал.
    • 18'
      Стартовый отрезок матча прошёл без опасных моментов. На счету хозяев есть несколько неточных дальних ударов, а "КАМАЗу" не удаётся даже выводить игроков на ударную позицию.
    • Желтая карточка
      17'
      Абрамов в центре поля локтем ударил Кармаева и получил жёлтую карточку.
    • 16'
      Бамматгереев слева со штрафного навесил на Ужгина, чей удар головой получился выше ворот.
    • Фол, нарушение
      15'
      Гюрджан на фланге ударил по ногам Арбузова.
    • 14'
      Арбузов слева прокинул мяч мимо одного соперника, но на пути тут же оказался второй, который и совершил отбор.
    • 13'
      "Чайка" свои атаки разгоняет с большим количеством коротких передач. Хозяевам удаётся подходить к чужой штрафной площади, а вот дальше движение затруднено.
    • 12'
      "КАМАЗ" часто старается доставлять мяч вперёд длинными передачами, но ветер сегодня сильно корректирует точность этих забросов.
    • 10'
      Удар Арбузова слева с восемнадцати метров получился выше ворот.
    • 9'
      "Чайка" увереннее контролирует мяч в центре поля. Это пока не помогает хозяевам создавать моменты у чужих ворот.
    • Фол, нарушение
      8'
      Козлов у чужой штрафной площади нарушил правила.
    • 6'
      Ужгин слева навесил к дальней штанге, куда сместился Купцов и забрал мяч в руки.
    • 5'
      Мельников справа из пределов штрафной площади не смог головой нанести прицельный удар по воротам.
    • 4'
      Бамматгереев слева навесил на Хохлачёва, у которого удар головой не получился точным.
    • Ветер
      3'
      Сильный ветер сегодня в Песчанокопском. Мяч в воздухе постоянно старается улететь в сторону. Придётся командам чаще играть низом.
    • 2'
      "Чайка" играет в белых футболках и чёрных трусах, "КАМАЗ" - в тёмно-синей форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе имени И.П. Чайки!
    • До матча
    • Главный судья: Коваленко Герман Викторович (Казань);
      Первый помощник: Щербаков Степан Дмитриевич (Омск);
      Второй помощник: Новиков Арсений Анатольевич (Подольск);
      Резервный судья: Дорошенко Виталий Витальевич (Краснодар).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча четырнадцатого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Чайка» и «КАМАЗ». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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    Прогнозы 116
    Чайка 62.9% (73)
    X 29.3% (34)
    КАМАЗ 7.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чайка
    Ничья
    КАМАЗ
    3.00
    3.10
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чайка 0:0 КАМАЗ

    Исход игры
    Чайка
    62.9% (73)
    Ничья
    29.3% (34)
    КАМАЗ
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (37)
    Меньше
    66.96% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    59.82% (67)
    Нет
    40.18% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Чайка
    31.9% (37)
    1:1 Ничья
    25.9% (30)
    2:1 Чайка
    25% (29)
    1:2 КАМАЗ
    6% (7)
    2:0 Чайка
    3.4% (4)
    0:1 КАМАЗ
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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