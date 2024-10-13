Апеков по центру выскочил к воротам, но Ибрагимов в рискованном подкате смог чисто выбить мяч у Руслана.

"КАМАЗ" продолжает отправлять мяч вперёд верхом. Большинство единоборств при этом они проигрывают.

Тананеев на фланге в подкате выбил мяч у Хохлачёва.

Арбузов с восемнадцати метров пробил в левый верхний угол ворот. Купцов в прыжке смог отбить мяч.

Бамматгереев исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч за боковую линию поля.

Выкатили партнёры мяч налево на Арюузова, но Ярослав с линии штрафной площади пробил сильно вправо от ворот.

Ибрагимов в центре поля ударил по ногам Караева.

29' Бамматгереев с двенадцати метров пробил в перекладину. Мяч отскочил в газон, но линию поля не пересёк.

28' Абдуллаев слева прорвался в штрафную площадь, где в окружении соперников пробить по воротам не смог.

27' Навес Хохлачёва слева получился близко к воротам, и Купцов на выходе уверенно забрал мяч в руки.

26' Маляров на чужой половине поля ударил по ногам Апекова.

24' Тананеев в центре поля руками придержал Хохлачёва.

23' Бамматгереев слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Последовала скидка к дальней штанге, где кто-то из игроков "Чайки" головой из офсайда пробил выше ворот.

22' Караев на фланге прыгнул в ноги Ужгину. Едва не возникла потасовка. Коваленко быстро оказался в эпицентре и страсти погасил.

21' Бамматгереев справа навесил к воротам, где Хохлачёв немного не дотянулся головой до мяча.

20' Абрамов справа откатил мяч на Апекова, который с линии штрафной площади пробил по центру ворот. Штепа мяч поймал.