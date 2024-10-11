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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 14.
Чайка
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 51
Чайка 66.7% (34)
X 29.4% (15)
КАМАЗ 3.9% (2)
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История личных встреч

Чайка
КАМАЗ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 3 0.23
Хохлачёв Александр 3 0.23
Янов Данила 2 0.15
Библик Станислав 2 0.15
Маляров Никита 1 0.08
Нестеров Александр 1 0.08
Бамматгереев Муслим 1 0.08
Кожедуб Святослав 1 (1) 0.08
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горелов Павел 3 0.23
Караев Давид 2 0.15
Апеков Руслан 2 (1) 0.15
Абрамов Артём 1 0.08
Мельников Никита 1 0.08
Козлов Иван 1 0.08
Дерюгин Александр 1 0.08
Хубаев Давид 1 (1) 0.08

Карточки

Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нестеров Александр 3 1
Хохлачёв Александр 4 0
Маляров Никита 3 0
Кармаев Никита 2 0
Ивашин Андрей 1 0
Янов Данила 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Штепа Михаил 1 0
Евдокимов Андрей 1 0
Арбузов Ярослав 1 0
Зарыпбеков Эльдияр 1 0
Козаченко Олег 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маругин Даниил 3 0
Гюрджан Артём 3 0
Кусяпов Талгат 2 0
Козлов Иван 2 0
Абдуллаев Сурхайхан 2 0
Абрамов Артём 1 0
Анисимов Артур 1 0
Караев Давид 1 0
Хубаев Давид 1 0
Мельников Никита 1 0
Тананеев Дмитрий 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Защепкин Роман 1 0
Горелов Павел 1 0

Результаты матчей

Чайка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
КАМАЗ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Чайка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

4
7
Чайка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
КАМАЗ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
60%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
4
57%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
1
25%
76-90

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
33%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
5
29%
29%
3
30%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Чайка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сочи - Чайка 5:0 Чайка - Балтика 0:1 Химик Дзержинск - Чайка 0:3 Уфа - Чайка 0:1
Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Тюмень - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Шинник 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 КАМАЗ - Урал 0:2
Алания - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сокол 1:2 Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 КАМАЗ - Енисей 1:1

Результаты матчей

Чайка
КАМАЗ

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Чайка
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 7 0 11 - 5 25
2.
Торпедо Москва
 Заявка 13 5 8 0 20 - 12 23
3.
Урал
 Заявка 13 6 4 3 18 - 12 22
4.
Балтика
 Заявка 13 5 6 2 12 - 9 21
5.
Черноморец Нв
 Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6.
Сочи
 Заявка 13 5 5 3 22 - 14 20
7.
Ротор
 Заявка 13 4 6 3 10 - 8 18
8.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 14 - 13 18
9.
Чайка
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
10.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 13 17
11.
Енисей
 Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 3 6 12 - 10 15
14.
Сокол
 Заявка 13 3 6 4 8 - 12 15
15.
Алания
 Заявка 13 3 5 5 8 - 9 14
16.
Шинник
 Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
17.
Уфа
 Заявка 13 2 5 6 13 - 18 11
18.
Тюмень
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
12.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 6 - 4 9
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Алания
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Уфа
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
8.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 5 - 6 7
11.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
12.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
13.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14.
Енисей
 Заявка 7 2 0 5 4 - 9 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Сочи Писарский Владимир 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Урал Бегич Сильвие 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чайка - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2024, осталось 2 дня 8 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 51
    Чайка 66.7% (34)
    X 29.4% (15)
    КАМАЗ 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чайка
    Ничья
    КАМАЗ
    3.15
    3.25
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    Прогнозы на матч Чайка - КАМАЗ

    Исход игры
    Чайка
    66.7% (34)
    Ничья
    29.4% (15)
    КАМАЗ
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38% (19)
    Меньше
    62% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    64% (32)
    Нет
    36% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Чайка
    33.3% (17)
    1:0 Чайка
    27.5% (14)
    1:1 Ничья
    25.5% (13)
    2:0 Чайка
    3.9% (2)
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