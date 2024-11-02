Тур: 11. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
0'
0:1
8' ГолВарешанович Дал
15' Желтая карточкаПехливан Халиль
34' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
45' Желтая карточкаПалули Мурат
1:1
49' ГолСонко-Сундберг Ноа
2:1
61' ГолСонко-Сундберг Ноа
69' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
72' Красная карточкаЧифтчи Угюр
84' Желтая карточкаМутуссами Самуэль
90' Желтая карточкаНиколич Джордже
90'+8
Ход матча
8'
15'
45'
49'
61'
69'
70'
72'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
-
-
-
46 Bekir Boke
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
-
30 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
История личных встреч
Сивасспор
Ризеспор
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
17.6%
76.5%
5.9%
3 победы 13 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1
0.88
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
90
102
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|4 (1)
|0.36
|Радакович Урош
|3
|0.27
|Мениг Квинси
|2
|0.18
|Сонко-Сундберг Ноа
|2
|0.18
|Родригес Гарри
|1
|0.09
|Палули Мурат
|1
|0.09
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.09
|Бальде Диао Кейта
|1
|0.09
|Чифтчи Угюр
|1
|0.09
|Камара Самба
|1
|0.09
|Притчард Алекс
|0
|0
|Тургунбаев Азизбек
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аликулов Хусниддин
|3
|0.3
|Соу Али
|2
|0.2
|Юречка Вацлав
|1
|0.1
|Варешанович Дал
|1
|0.1
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Геззаль Рашид
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Олавоин Ибрахим
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|4
|2
|Бальде Диао Кейта
|2
|1
|Тургунбаев Азизбек
|3
|0
|Сонко-Сундберг Ноа
|2
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Николич Джордже
|2
|0
|Палули Мурат
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Jan Bieganski
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Притчард Алекс
|1
|0
|Мениг Квинси
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Харисис Харилаос
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акинтола Дэвид
|3
|0
|Пехливан Халиль
|2
|0
|Папаниколау Яннис
|2
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|2
|0
|Булут Эмрекан
|2
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|Олавоин Ибрахим
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Варешанович Дал
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ризеспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
1
Сивасспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ризеспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
6
3
Сивасспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ризеспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
75%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
4
50%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
17
8
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
4
50%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
25%
61-75
4
24%
1
13%
76-90
Пропущено
16
17
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
7
44%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
19%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2
Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1
Ризеспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Самсунспор 0:1
Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0
Результаты матчей
Сивасспор
Ризеспор
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
55
65
28
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 18
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (1)
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4