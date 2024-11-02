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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Сивасспор
2:1
Конец матча
Ризеспор
0'
0:1
8' Гол
Варешанович Дал
15' Желтая карточка
Пехливан Халиль
34' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
45' Желтая карточка
Палули Мурат
1:1
49' Гол
Сонко-Сундберг Ноа
2:1
61' Гол
Сонко-Сундберг Ноа
69' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
72' Красная карточка
Чифтчи Угюр
84' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль
90' Желтая карточка
Николич Джордже
90'+8
13
Николич
Джордже
7
Палули
Мурат
26
Радакович
Урош
27
Сонко-Сундберг
Ноа
3
Чифтчи
Угюр
55
Койта
Бенгали-Фоде
12
Мутуссами
Самуэль
44
Пуггурас
Ахиллеас
8
Харисис
Харилаос
24
Родригес
Гарри
77
Бальде
Диао
Кейта
30
Грбич
Иво
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
3
Пехливан
Халиль
6
Папаниколау
Яннис
20
Хаджиахметович
Амир
19
Геззаль
Рашид
8
Варешанович
Дал
10
Олавоин
Ибрахим
9
Соу
Али
Сивасспор
4-5-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Ризеспор

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

17.6%
76.5%
5.9%
3 победы 13 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

90
102

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 4 (1) 0.36
Радакович Урош 3 0.27
Мениг Квинси 2 0.18
Сонко-Сундберг Ноа 2 0.18
Родригес Гарри 1 0.09
Палули Мурат 1 0.09
Койта Бенгали-Фоде 1 0.09
Бальде Диао Кейта 1 0.09
Чифтчи Угюр 1 0.09
Камара Самба 1 0.09
Притчард Алекс 0 0
Тургунбаев Азизбек 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 3 0.3
Соу Али 2 0.2
Юречка Вацлав 1 0.1
Варешанович Дал 1 0.1
Нильсен Каспер 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Геззаль Рашид 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Олавоин Ибрахим 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 4 2
Бальде Диао Кейта 2 1
Тургунбаев Азизбек 3 0
Сонко-Сундберг Ноа 2 0
Манай Рей 2 0
Николич Джордже 2 0
Палули Мурат 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Jan Bieganski 2 0
Эрдал Зия 1 0
Притчард Алекс 1 0
Мениг Квинси 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Камара Самба 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинтола Дэвид 3 0
Пехливан Халиль 2 0
Папаниколау Яннис 2 0
Шахин Мухаммет Таха 2 0
Булут Эмрекан 2 0
Нильсен Каспер 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Грбич Иво 1 0
Соу Али 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Олавоин Ибрахим 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Варешанович Дал 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ризеспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
1
Сивасспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ризеспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

6
3
Сивасспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ризеспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
75%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
4
50%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

17
8
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
4
50%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
25%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Пропущено

16
17
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
7
44%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
19%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2
Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1
Ризеспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Самсунспор 0:1
Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0

Результаты матчей

Сивасспор
Ризеспор

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5
1
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
5
6
5
1.5
2
8
3
8
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Фенербахче
 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Бешикташ
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Эюпспор
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
8.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
9.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
11.
Коньяспор
 Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
12.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
13.
Касымпаша
 Заявка 10 2 5 3 12 - 16 11
14.
Бодрумспор
 Заявка 10 3 1 6 8 - 13 10
15.
Ризеспор
 Заявка 10 3 1 6 7 - 18 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17.
Кайсериспор
 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
9.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
12.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
14.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 6 (1)
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
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