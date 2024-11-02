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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Кайсериспор
0:0
Второй тайм: 83'
Адана Демирспор
0'
8' Желтая карточка
Бурак Абдулсамет
36' Желтая карточка
Йылмаз Картал
44' Желтая карточка
Аттама Джозеф
74' Желтая карточка
Бурабия Мехди
77' Желтая карточка

Ход матча

8'
 
Бурак Абдулсамет
36'
Йылмаз Картал
 
44'
Аттама Джозеф
 
46'
 
Сари Юсуф
Breyton Fougeu
63'
Баокен Стефан
Назон Даккенс
 
64'
 
Шеху Флорент
Челик Иззет
73'
Боа Морте Аилтон
Йылмаз Картал
 
74'
Бурабия Мехди
 
77'
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Адана Демирспор
1.66
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Все Коэффициенты
25
Баязит
Билал
3
Аттама
Джозеф
17
Жанвье
Жульян
23
Кароль
Лионель
11
Саздаджи
Гекхан
33
Калдырым
Хасан
Али
8
Йылмаз
Картал
10
Бурабия
Мехди
20
Мане
Карлуш
7
Кардозу
Мигел
9
Назон
Даккенс
39
Каракуш
Ведат
99
Куртулан
Арда
4
Гюлер
Семих
55
Tolga
Kalender
23
Бурак
Абдулсамет
16
Челик
Иззет
58
Маэстро
93
Breyton
Fougeu
8
Айдоган
Тайфун
80
Кол
Али
Явуз
56
Бараси
Юсуф
Кайсериспор
3-4-2-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Адана Демирспор

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
5:3
С
2:2
С
1:1
С
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:2
ПЛТ
3:3
ТПЛ
1:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардозу Мигел 2 0.2
Боа Морте Аилтон 2 0.2
Назон Даккенс 1 0.1
Калдырым Хасан Али 1 0.1
Мане Карлуш 1 0.1
Йылмаз Картал 1 0.1
Кочаман Ариф 1 0.1
Бурабия Мехди 0 0
Баокен Стефан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 4 (2) 0.4
Гравильон Эндрю 2 (1) 0.2
Манев Йован 1 0.1
Гюлер Семих 1 0.1
Кавразлы Салих 1 0.1
Кол Али Явуз 0 0
Куртулан Арда 0 0
Бурак Абдулсамет 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боа Морте Аилтон 4 0
Саздаджи Гекхан 2 1
Кардозу Мигел 3 0
Бурабия Мехди 2 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Назон Даккенс 2 0
Йылмаз Картал 2 0
Баокен Стефан 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Карими Али II 1 0
Баязит Билал 1 0
Ака Яу 1 0
Гежек Баран Али 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манев Йован 3 0
Бурак Абдулсамет 3 0
Гюлер Семих 2 0
Айдоган Тайфун 2 0
Tolga Kalender 0 1
Мохаммади Милад 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Аймбетов Абат 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Кавразлы Салих 1 0
Маэстро 1 0
Куртулан Арда 1 0
Нурани Мотаз 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Адана Демирспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Кайсериспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
15

Упущенные победы

4
0
Кайсериспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Адана Демирспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
15

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
50%
3
20%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Пропущено

15
23
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
3
13%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
3
20%
5
22%
31-45
3
20%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
33%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Силивриспор - Кайсериспор 4:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1
Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2

Результаты матчей

Кайсериспор
Адана Демирспор

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Фенербахче
 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Бешикташ
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Эюпспор
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
8.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
9.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
11.
Коньяспор
 Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
12.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
13.
Касымпаша
 Заявка 10 2 5 3 12 - 16 11
14.
Бодрумспор
 Заявка 10 3 1 6 8 - 13 10
15.
Ризеспор
 Заявка 10 3 1 6 7 - 18 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 10 1 6 3 9 - 15 9
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 10 0 2 8 9 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
9.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
12.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
14.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
17.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 6 (1)
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Аттама Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Йылмаз Картал получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Бурак Абдулсамет получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Адана Демирспор
1.66
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5.50
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5.80
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Кайсериспор
Адана Демирспор
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