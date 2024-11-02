Тур: 11. Стадион: Кадир Хас.
0:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаБурак Абдулсамет
36' Желтая карточкаЙылмаз Картал
44' Желтая карточкаАттама Джозеф
74' Желтая карточкаБурабия Мехди
90' Желтая карточкаБаязит Билал
90'+9
Ход матча
36'
44'
74'
77'
84'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
25
Баязит
Билал
20
Мане
Карлуш
16
Челик
Иззет
58
Маэстро
80
Кол
Али
Явуз
56
Бараси
Юсуф
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
-
79 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sinan Kaloglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
58 МаэстроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Кол Али ЯвузПолузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
-
24 Эрсой БурханЗащитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Болат АхметПолузащитник
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
77 Нурани МотазНападающий
- Нападающий
-
87 Кайнак ОсманНападающий
-
25 Murat Eser
-
Главный тренер: Дамла Серкан
История личных встреч
Кайсериспор
Адана Демирспор
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардозу Мигел
|2
|0.2
|Боа Морте Аилтон
|2
|0.2
|Назон Даккенс
|1
|0.1
|Калдырым Хасан Али
|1
|0.1
|Мане Карлуш
|1
|0.1
|Йылмаз Картал
|1
|0.1
|Кочаман Ариф
|1
|0.1
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Баокен Стефан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бараси Юсуф
|4 (2)
|0.4
|Гравильон Эндрю
|2 (1)
|0.2
|Манев Йован
|1
|0.1
|Гюлер Семих
|1
|0.1
|Кавразлы Салих
|1
|0.1
|Кол Али Явуз
|0
|0
|Куртулан Арда
|0
|0
|Бурак Абдулсамет
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боа Морте Аилтон
|4
|0
|Саздаджи Гекхан
|2
|1
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Бурабия Мехди
|2
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Назон Даккенс
|2
|0
|Баязит Билал
|2
|0
|Йылмаз Картал
|2
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Гежек Баран Али
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манев Йован
|3
|0
|Бурак Абдулсамет
|3
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Айдоган Тайфун
|2
|0
|Tolga Kalender
|0
|1
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Акташ Аксель
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Аймбетов Абат
|1
|0
|Кол Али Явуз
|1
|0
|Кавразлы Салих
|1
|0
|Маэстро
|1
|0
|Куртулан Арда
|1
|0
|Нурани Мотаз
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Адана Демирспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Кайсериспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
15
Упущенные победы
4
0
Кайсериспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Адана Демирспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
15
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
50%
3
20%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Пропущено
15
23
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
3
13%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
3
20%
5
22%
31-45
3
20%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
33%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Силивриспор - Кайсериспор 4:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1
Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2
Результаты матчей
Кайсериспор
Адана Демирспор
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
37
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|11.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 16
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 18
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 15
|9
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|17.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (1)
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4