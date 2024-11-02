Тур: 12. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
1:0
39' ГолЭспозито Франческо
47' Желтая карточкаБаттистелла Томас
53' Желтая карточкаДеллавалле Алессандро
57' Желтая карточкаРеца Аркадиуш
70' Желтая карточкаКазо Джузеппе
73' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
78' Желтая карточкаЭспозито Франческо
87' Желтая карточкаНадь Адам
90' Желтая карточкаДука Эдоардо
90'+6
Ход матча
39'
57'
70'
87'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
66
Гори
Стефано
37
Матею
Алеш
16
Джерли
Фабио
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Мости НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
80 Rachid Kouda
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Идрисси РиадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Абьюзо ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Специя
Модена
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
1
Голов в среднем за матч
1.71
0.17
Среднее время на гол
52
540
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.31
0.62
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
146
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Франческо
|5
|0.42
|Бертола Николо
|3
|0.25
|Эспозито Сальваторе
|2 (2)
|0.17
|Христов Петко
|2
|0.17
|Солери Эдоардо
|2
|0.17
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.08
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.08
|Матею Алеш
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|2 (2)
|0.17
|Мендеш Педру
|2
|0.17
|Абьюзо Фабио
|2
|0.17
|Казо Джузеппе
|1
|0.08
|Божанай Клейс
|1
|0.08
|Дефрель Грегоре
|1
|0.08
|Кальдара Маттиа
|1
|0.08
|Глиоцци Этторе
|1
|0.08
|Заро Джованни
|1
|0.08
|Санторо Симоне
|1
|0.08
|Деллавалле Алессандро
|1
|0.08
|Идрисси Риад
|1
|0.08
|Беюку Гэди
|1
|0.08
|Баттистелла Томас
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Бертола Николо
|4
|0
|Виньяли Лука
|2
|1
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Ди Серио Джузеппе
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Кассата Франческо
|1
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Заро Джованни
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|1
|1
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Пергреффи Антонио
|2
|0
|Баттистелла Томас
|2
|0
|Дука Эдоардо
|2
|0
|Деллавалле Алессандро
|2
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Казо Джузеппе
|1
|0
|Идрисси Риад
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
6
Специя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Модена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
9
Специя
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Модена
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
4
25%
5
31%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
4
25%
3
19%
76-90
Пропущено
8
19
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
2
25%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
38%
6
32%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
1
13%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Брешия - Специя 1:1 Специя - Бари 0:0 Салернитана - Специя 0:2 Специя - Реджана 1:0
Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0
Модена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Модена - Кремонезе 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Модена - Палермо 2:2 Катанзаро - Модена 2:2
Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0
Результаты матчей
Специя
Модена
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Специя
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
42
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
57
66
111
111
111
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5
|Чезена
|Кало Джакомо
|5