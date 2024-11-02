Тур: 14. Стадион: РЖД Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Монтес СесарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Рожков ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ходжа ВелдинПолузащитник
-
24 Чумич НиколаНападающий
-
10 Даку МирлиндНападающий
- Запасные игроки
-
86 Корец НикитаВратарь
-
39 Ежов ИльяВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Чуни МарвинНападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
История личных встреч
Локомотив Москва
Рубин
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
6 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
40 матчей
45%
32.5%
22.5%
18 побед 13 ничьих 9 побед
Первый тайм
15%
65%
20%
6 побед 26 ничьих 8 побед
Второй тайм
35%
47.5%
17.5%
14 побед 19 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.43
0.84
Среднее время на гол
63
106
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.16
0.67
Среднее время на гол
77
135
Всего голов
52
30
Голов в среднем за матч
1.3
0.75
Тотал матчей
2.5
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
69
120
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батраков Алексей
|8
|0.62
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (1)
|0.38
|Самошников Илья
|4
|0.31
|Ньямси Жерзино
|3
|0.23
|Тикнизян Наир
|2
|0.15
|Пиняев Сергей
|1
|0.08
|Сарвели Владислав
|1
|0.08
|Раков Вадим
|1
|0.08
|Сулейманов Тимур
|1
|0.08
|Морозов Евгений
|1
|0.08
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Карпукас Артём
|0
|0
|Севикян Эдгар
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|6 (3)
|0.46
|Ходжа Велдин
|2
|0.15
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.08
|Вада Валентин
|1
|0.08
|Рожков Илья
|1
|0.08
|Зотов Александр
|1
|0.08
|Чумич Никола
|1
|0.08
|Тесленко Егор
|1
|0.08
|Юкич Александар
|1
|0.08
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|4
|0
|Самошников Илья
|4
|0
|Батраков Алексей
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|Раков Вадим
|3
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Сулейманов Тимур
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Морозов Евгений
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Севикян Эдгар
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тесленко Егор
|5
|0
|Даку Мирлинд
|4
|0
|Зотов Александр
|3
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Иванов Олег
|2
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Иву Угочукву
|2
|0
|Рожков Илья
|2
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Грицаенко Алексей
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Чумич Никола
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Ходжа Велдин
|1
|0
|Рашид Рахимов
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Рубин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
0
1
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Рубин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
14
5
Локомотив Москва
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Рубин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
18
Упущенные победы
14
6
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
3
25%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
25%
3
43%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
5
33%
1
14%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
4
44%
2
14%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Забито
27
15
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
4
15%
1
7%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
22%
5
33%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
6
22%
4
27%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
3
18%
5
24%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
2
12%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Зенит - Локомотив Москва 1:1 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0
Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2
Рубин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Оренбург - Рубин 1:2 Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0
Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4
Результаты матчей
Локомотив Москва
Рубин
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:4
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
42
34
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
33
34
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
76
67
67
112
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|27 - 6
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 5
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|27 - 17
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 7
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 20
|18
|8.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 26
|13
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|6 - 11
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 20
|11
|15.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 25
|9
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 3
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|8 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Рубин
Исход игры
Локомотив Москва
85.8% (115)
Ничья
7.5% (10)
Рубин
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (59)
Меньше
47.79% (54)
Обе команды забьют
Да
58.41% (66)
Нет
41.59% (47)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
35.8% (48)
2:0 Локомотив Москва
20.1% (27)
1:0 Локомотив Москва
14.2% (19)
3:1 Локомотив Москва
6% (8)
1:1 Ничья
5.2% (7)
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