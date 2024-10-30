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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Локомотив Москва
 
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Рубин
Прогнозы 58
Локомотив Москва 82.8% (48)
X 8.6% (5)
Рубин 8.6% (5)
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История личных встреч

Локомотив Москва
Рубин

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
6 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

40 матчей

45%
32.5%
22.5%
18 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

15%
65%
20%
6 побед 26 ничьих 8 побед

Второй тайм

35%
47.5%
17.5%
14 побед 19 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
3:4
ПЛ
1:1
К
3:0
К
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
К
0:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.43
0.84

Среднее время на гол

63
106

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.16
0.67

Среднее время на гол

77
135

Всего голов

52
30

Голов в среднем за матч

1.3
0.75

Тотал матчей

2.5
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

69
120

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 8 0.62
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.38
Самошников Илья 4 0.31
Ньямси Жерзино 3 0.23
Тикнизян Наир 2 0.15
Пиняев Сергей 1 0.08
Сарвели Владислав 1 0.08
Раков Вадим 1 0.08
Сулейманов Тимур 1 0.08
Морозов Евгений 1 0.08
Баринов Дмитрий 0 0
Карпукас Артём 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Митай Марио 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 6 (3) 0.46
Ходжа Велдин 2 0.15
Кабутов Дмитрий 1 0.08
Вада Валентин 1 0.08
Рожков Илья 1 0.08
Зотов Александр 1 0.08
Чумич Никола 1 0.08
Тесленко Егор 1 0.08
Юкич Александар 1 0.08
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 4 0
Самошников Илья 4 0
Батраков Алексей 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Раков Вадим 3 0
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Сулейманов Тимур 2 0
Сильянов Александр 2 0
Морозов Евгений 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Карпукас Артём 2 0
Лантратов Илья 1 0
Ненахов Максим 1 0
Фассон Лукас 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тесленко Егор 5 0
Даку Мирлинд 4 0
Зотов Александр 3 0
Вуячич Игор 3 0
Иванов Олег 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Иву Угочукву 2 0
Рожков Илья 2 0
Ашурматов Рустам 1 0
Грицаенко Алексей 1 0
Ставер Евгений 1 0
Чумич Никола 1 0
Юкич Александар 1 0
Ходжа Велдин 1 0
Рашид Рахимов 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Рубин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

0
1
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Рубин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

14
5
Локомотив Москва
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Рубин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
18

Упущенные победы

14
6

Голы по времени матча

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
3
25%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
25%
3
43%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
5
33%
1
14%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
4
44%
2
14%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Забито

27
15
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
4
15%
1
7%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
22%
5
33%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
6
22%
4
27%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
3
18%
5
24%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
2
12%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Зенит - Локомотив Москва 1:1 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0
Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2
Рубин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Оренбург - Рубин 1:2 Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0
Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4

Результаты матчей

Локомотив Москва
Рубин

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:4
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
2
1.5
3
4
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
3
3
3
4
2.5
1
5
2
5
3.5
1
5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
6
7
6
7
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 3 0 27 - 6 33
2.
Зенит
 Заявка 13 9 3 1 29 - 5 30
3.
Локомотив Москва
 Заявка 13 9 1 3 27 - 17 28
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 27 - 15 26
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 3 3 22 - 7 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
7.
Рубин
 Заявка 13 5 3 5 16 - 20 18
8.
Ростов
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Акрон
 Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
10.
Крылья Советов
 Заявка 13 3 3 7 12 - 19 12
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 2 6 5 6 - 11 12
12.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
13.
Химки
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
14.
Факел
 Заявка 13 2 5 6 8 - 20 11
15.
Ахмат
 Заявка 13 1 6 6 12 - 25 9
16.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 15 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Зенит
 Заявка 6 4 2 0 11 - 2 14
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 3 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
12.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
16.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Рубин
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Спартак Москва
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 7 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2024, осталось 2 дня 9 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 58
    Локомотив Москва 82.8% (48)
    X 8.6% (5)
    Рубин 8.6% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Рубин
    4.15
    4.30
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    5.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Рубин

    Исход игры
    Локомотив Москва
    82.8% (48)
    Ничья
    8.6% (5)
    Рубин
    8.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52% (26)
    Меньше
    48% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    62% (31)
    Нет
    38% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    36.2% (21)
    2:0 Локомотив Москва
    27.6% (16)
    1:1 Ничья
    8.6% (5)
    1:0 Локомотив Москва
    5.2% (3)
    3:1 Локомотив Москва
    3.4% (2)
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