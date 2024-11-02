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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 140
Зенит 83.6% (117)
X 7.1% (10)
Динамо Махачкала 9.3% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
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Зенит
Динамо Махачкала

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.54
Кассьерра Матео 5 (1) 0.38
Гонду Лусиано 5 0.38
Мостовой Андрей 4 0.31
Педро дос Сантос 3 0.23
Вендел Маркус 1 0.08
Артур Виктор Гимараес 1 0.08
Мантуан Густаво 1 (1) 0.08
Ерохин Александр 1 0.08
Изидор Вильсон 1 0.08
Клаудиньо 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Сергеев Иван 0 0
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 2 0.15
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0.08
Шумахов Идар 1 0.08
Гаджиев Абакар 1 0.08
Магомедов Ражаб 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаудиньо 3 0
Вендел Маркус 3 0
Нино III 3 0
Эракович Страхинья 1 1
Барриос Вильмар 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Глушенков Максим 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Алип Нуралы 1 0
Гонду Лусиано 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 2
Сундуков Темиркан 4 0
Юсупов Залимхан 3 0
Гаджиев Абакар 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Кагермазов Сослан 2 0
Табидзе Джемал 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Зинович Кирилл 2 0
Пальцев Валентин 2 0
Мрезиг Хуссем 0 1
Ангбан Викторьен 1 0
Сандрачук Александр 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Динамо Махачкала
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Зенит
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

18
2
Зенит
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Динамо Махачкала
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

19
4

Голы по времени матча

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
2
18%
2
67%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
2
10 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
1
50%
61-75
4
22%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Забито

29
5
14 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 8
1
3%
0
0%
1-15
5
17%
1
20%
16-30
8
28%
2
40%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
4
14%
1
20%
61-75
5
17%
1
20%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1
Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4
Динамо Махачкала
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Динамо Махачкала 1:1
Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1

Результаты матчей

Зенит
Динамо Махачкала

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
6 раз 46%

Тоталы голов в матче

Зенит
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
4
3
2.5
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
7
6
7
1.5
6
7
2.5
4
9
3.5
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 3 0 27 - 6 33
2.
Зенит
 Заявка 13 9 3 1 29 - 5 30
3.
Локомотив Москва
 Заявка 13 9 1 3 27 - 17 28
4.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 3 3 28 - 16 27
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 3 3 22 - 7 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
7.
Рубин
 Заявка 13 5 3 5 16 - 20 18
8.
Ростов
 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
9.
Акрон
 Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
10.
Крылья Советов
 Заявка 13 3 3 7 12 - 19 12
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 2 6 5 6 - 11 12
12.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
13.
Химки
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
14.
Факел
 Заявка 13 2 5 6 8 - 20 11
15.
Ахмат
 Заявка 13 1 6 6 12 - 25 9
16.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 15 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Зенит
 Заявка 6 4 2 0 11 - 2 14
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 3 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
12.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
16.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Рубин
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Спартак Москва
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 7 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 14-го тура Российской премьер-лиги "Зенит" принимает махачкалинское "Динамо". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2024, осталось 13 минут.



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Прогнозы 140
Зенит 83.6% (117)
X 7.1% (10)
Динамо Махачкала 9.3% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
Ничья
Динамо Махачкала
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Зенит - Динамо Махачкала

Исход игры
Зенит
84% (121)
Ничья
6.9% (10)
Динамо Махачкала
9% (13)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (52)
Меньше
55.56% (65)
Обе команды забьют
Да
23.08% (27)
Нет
76.92% (90)
Популярный счёт
2:0 Зенит
38.9% (56)
3:0 Зенит
18.1% (26)
3:1 Зенит
4.2% (6)
2:1 Зенит
4.2% (6)
1:1 Ничья
3.5% (5)
2:3 Динамо Махачкала
2.8% (4)
1:0 Зенит
2.8% (4)
4:0 Зенит
2.8% (4)
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Зенит
Динамо Махачкала
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