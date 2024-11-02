Тур: 14. Стадион: Газпром Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Бязров ДавидВратарь
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
-
27 Волк ДавидВратарь
-
54 Кирш ИльяЗащитник
-
71 Джапо ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
82 Котин НикитаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Биджиев Хасанби
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.54
|Кассьерра Матео
|5 (1)
|0.38
|Гонду Лусиано
|5
|0.38
|Мостовой Андрей
|4
|0.31
|Педро дос Сантос
|3
|0.23
|Вендел Маркус
|1
|0.08
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0.08
|Мантуан Густаво
|1 (1)
|0.08
|Ерохин Александр
|1
|0.08
|Изидор Вильсон
|1
|0.08
|Клаудиньо
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|2
|0.15
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0.08
|Шумахов Идар
|1
|0.08
|Гаджиев Абакар
|1
|0.08
|Магомедов Ражаб
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаудиньо
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Нино III
|3
|0
|Эракович Страхинья
|1
|1
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Мантуан Густаво
|2
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Гонду Лусиано
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|1
|2
|Сундуков Темиркан
|4
|0
|Юсупов Залимхан
|3
|0
|Гаджиев Абакар
|3
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|2
|0
|Табидзе Джемал
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Зинович Кирилл
|2
|0
|Пальцев Валентин
|2
|0
|Мрезиг Хуссем
|0
|1
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Сандрачук Александр
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Динамо Махачкала
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Зенит
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
18
2
Зенит
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Динамо Махачкала
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
19
4
Голы по времени матча
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
2
18%
2
67%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
2
10 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
1
50%
61-75
4
22%
1
50%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Забито
29
5
14 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 8
1
3%
0
0%
1-15
5
17%
1
20%
16-30
8
28%
2
40%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
4
14%
1
20%
61-75
5
17%
1
20%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1
Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4
Динамо Махачкала
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Динамо Махачкала 1:1
Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1
Результаты матчей
Зенит
Динамо Махачкала
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
6 раз 46%
Тоталы голов в матче
Зенит
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
43
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
67
67
67
49
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|27 - 6
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 5
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|27 - 17
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 7
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 20
|18
|8.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 26
|13
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|6 - 11
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 20
|11
|15.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 25
|9
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 3
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|8 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Динамо Махачкала
Исход игры
Зенит
84% (121)
Ничья
6.9% (10)
Динамо Махачкала
9% (13)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (52)
Меньше
55.56% (65)
Обе команды забьют
Да
23.08% (27)
Нет
76.92% (90)
Популярный счёт
2:0 Зенит
38.9% (56)
3:0 Зенит
18.1% (26)
3:1 Зенит
4.2% (6)
2:1 Зенит
4.2% (6)
1:1 Ничья
3.5% (5)
2:3 Динамо Махачкала
2.8% (4)
1:0 Зенит
2.8% (4)
4:0 Зенит
2.8% (4)
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