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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Бешикташ
0:0
Первый тайм: 23'
Касымпаша
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
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Бешикташ
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
14
Удуохаи
Феликс
53
Топчу
Эмир
Хан
26
Масуаку
Артур
73
Н'Дур
Шер
83
Фернандеш
Жедсон
9
Киличсой
Семих
27
Силва
Рафа
23
Мучи
Эрнест
17
Иммобиле
Чиро
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
77
Кевин
Родригес
26
Садику
Лорет
7
Фалл
Мамаду
72
Барак
Антонин
10
Хайрадинович
Харис
12
Бен
Уаннес
Мортада
18
Да
Кошта
Нуну
Бешикташ
4-2-3-1
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Бешикташ
Касымпаша

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

94.4%
16.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 14 побед

31 матч

51.6%
16.1%
32.3%
16 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

54.8%
19.4%
25.8%
17 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:1
С
1:3
С
2:5
С
2:1
С
0:3
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
3:2
С
2:3
С
3:2
С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
2:1
С
2:1
С
3:3
С
1:5
С
2:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:3
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
К
1:3
С
2:1
С
4:2

Голы

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

2.13
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.6
1.69

Среднее время на гол

56
53

Всего голов

58
57

Голов в среднем за матч

1.87
1.84

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

48
48

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 8 (5) 0.8
Силва Рафа 3 0.3
Фернандеш Жедсон 3 0.3
Мучи Эрнест 2 0.2
Рашица Милот 1 0.1
Габриэль Паулиста 1 0.1
Н'Дур Шер 0 0
Киличсой Семих 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Мариу Жоау 0 0
Масуаку Артур 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 4 0.36
Бен Уаннес Мортада 2 0.18
Хайрадинович Харис 2 (1) 0.18
Винк Клаудио 1 0.09
Фалл Мамаду 1 0.09
Кара Айтач 1 0.09
Брекало Йосип 1 0.09
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0
Гюл Гёкхан 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Топчу Эмир Хан 3 0
Гюнок Мерт 2 0
Дестаноглу Эрсин 2 0
Киличсой Семих 2 0
Свенссон Юнас 1 0
Колли Омар 1 0
Силва Рафа 1 0
Рашица Милот 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Николас 4 0
Винк Клаудио 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Кара Айтач 2 0
Кафу Карлуш 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Бен Уаннес Мортада 2 0
Брекало Йосип 0 1
Омеруо Кеннет 1 0
Чифтпынар Садик 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Касымпаша
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
4
Бешикташ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Касымпаша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

7
2
Бешикташ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Касымпаша
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
2
29%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
5
45%
76-90

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
6%
2
17%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
5
28%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
25%
61-75
1
14%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1
Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1
Касымпаша
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Самсунспор 1:4 Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Галатасарай - Касымпаша 3:3
Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4

Результаты матчей

Бешикташ
Касымпаша

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
4
6
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Бешикташ
 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4.
Фенербахче
 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
5.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Эюпспор
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
8.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
9.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
11.
Касымпаша
 0:0 Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
12.
Коньяспор
 Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
13.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
14.
Бодрумспор
 Заявка 10 3 1 6 8 - 13 10
15.
Ризеспор
 Заявка 10 3 1 6 7 - 18 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17.
Кайсериспор
 Заявка 10 1 6 3 9 - 15 9
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 2 8 9 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Бешикташ
 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
9.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
12.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
14.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
17.
Касымпаша
 0:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Касымпаша
 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 6 (1)
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Касымпаша
1.53
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4.70
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5.70
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