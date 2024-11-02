Тур: 11. Стадион: Тупрас.
0'
28' Желтая карточкаТопчу Эмир Хан
37' Желтая карточкаБарак Антонин
1:0
45' ГолМучи Эрнест
1:1
54' ГолВинк Клаудио
64' Желтая карточкаБен Уаннес Мортада
65' Желтая карточкаДа Кошта Нуну
68' Желтая карточкаОзчан Ясин
1:2
70' ГолКара Айтач
83' Желтая карточкаКевин Родригес
1:3
88' ГолФалл Мамаду
90' Вторая желтая карточкаДа Кошта Нуну
90'+6
Ход матча
28'
37'
45'
1:0
54'
1:1
65'
68'
70'
1:2
80'
83'
88'
1:3
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
34
Гюнок
Мерт
73
Н'Дур
Шер
27
Силва
Рафа
23
Мучи
Эрнест
58
Озчан
Ясин
26
Садику
Лорет
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
-
23 Алкас СинанНападающий
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Бешикташ
Касымпаша
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
94.4%
16.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 14 побед
31 матч
51.6%
16.1%
32.3%
16 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
54.8%
19.4%
25.8%
17 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
2.13
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1.6
1.69
Среднее время на гол
56
53
Всего голов
58
57
Голов в среднем за матч
1.87
1.84
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
48
48
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|8 (5)
|0.8
|Мучи Эрнест
|3
|0.3
|Силва Рафа
|3
|0.3
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.3
|Рашица Милот
|1
|0.1
|Габриэль Паулиста
|1
|0.1
|Масуаку Артур
|0
|0
|Н'Дур Шер
|0
|0
|Киличсой Семих
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Мариу Жоау
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|4
|0.36
|Винк Клаудио
|2
|0.18
|Фалл Мамаду
|2
|0.18
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.18
|Хайрадинович Харис
|2 (1)
|0.18
|Кара Айтач
|2
|0.18
|Брекало Йосип
|1
|0.09
|Кевин Родригес
|0
|0
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Гюл Гёкхан
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|4
|0
|Топчу Эмир Хан
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Гюнок Мерт
|2
|0
|Дестаноглу Эрсин
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Николас
|4
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Да Кошта Нуну
|1
|1
|Кара Айтач
|2
|0
|Кафу Карлуш
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Брекало Йосип
|0
|1
|Омеруо Кеннет
|1
|0
|Кевин Родригес
|1
|0
|Чифтпынар Садик
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Озчан Ясин
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Касымпаша
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
4
Бешикташ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Касымпаша
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
7
2
Бешикташ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Касымпаша
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
9%
2
20%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
4
40%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
5
45%
76-90
Забито
19
15
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
5%
2
13%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
6
32%
3
20%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
32%
4
27%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
4
24%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1
Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1
Касымпаша
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Самсунспор 1:4 Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Галатасарай - Касымпаша 3:3
Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4
Результаты матчей
Бешикташ
Касымпаша
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
56
28
29
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|10.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 18
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 15
|9
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (1)
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4