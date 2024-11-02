  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 189
ЦСКА Москва 56.1% (106)
X 26.5% (50)
Спартак Москва 17.5% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Спартак Москва
3.40
3.48
Реклама, melbet.ru
3.45
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
ЦСКА Москва
Спартак Москва

История личных встреч

ЦСКА Москва
Спартак Москва

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед

38 матчей

47.4%
15.8%
36.8%
18 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
10 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
3:2
ПЛ
2:1
КPП
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
К
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5

Голы

Всего голов

22
37

Голов в среднем за матч

1.22
1.85

Среднее время на гол

73
48

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.65
0.94

Среднее время на гол

54
95

Всего голов

55
54

Голов в среднем за матч

1.45
1.42

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

62
63

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаев Тамерлан 6 0.46
Обляков Иван 4 (1) 0.31
Дивеев Игорь 4 0.31
Мойзес Роберто 2 0.15
Келлвен Дуглас 2 0.15
Файзуллаев Аббосбек 2 0.15
Жемалетдинов Рифат 1 0.08
Круговой Данил 0 0
Зделар Саша 0 0
Виллиан Роша 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 6 0.46
Барко Эсекьель 5 (4) 0.38
Николсон Шамар 3 0.23
Бабич Срджан 2 0.15
Бонгонда Тео 1 0.08
Пруцев Данил 1 0.08
Умяров Наиль 1 0.08
Медина Хесус 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Рябчук Олег 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круговой Данил 2 0
Зделар Саша 2 0
Койта Секу 2 0
Мойзес Роберто 2 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Виллиан Роша 2 0
Кисляк Матвей 2 0
Гайич Милан III 2 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Николич Марко 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Файзуллаев Аббосбек 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денисов Даниил 5 0
Бабич Срджан 4 0
Умяров Наиль 4 0
Зобнин Роман 2 1
Мартинс Кристофер 3 0
Литвинов Руслан 3 0
Медина Хесус 2 0
Рябчук Олег 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Николсон Шамар 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Угальде Манфред 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
12
ЦСКА Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

21
21
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
5
24%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
5
24%
4
19%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
19%
2
10%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Факел 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2
Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пари НН - Спартак Москва 0:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0
Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Спартак Москва

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
4
3
3
3
2.5
3
4
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
6
7
4
9
2.5
4
9
2
11
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 3 0 27 - 6 33
2.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 10 1 3 28 - 17 31
4.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 3 3 28 - 16 27
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 3 3 22 - 7 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Ростов
 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
9.
Акрон
 Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
10.
Крылья Советов
 Заявка 13 3 3 7 12 - 19 12
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 2 6 6 7 - 13 12
12.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
13.
Химки
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
14.
Факел
 Заявка 13 2 5 6 8 - 20 11
15.
Ахмат
 Заявка 13 1 6 6 12 - 25 9
16.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 15 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 7 6 0 1 13 - 8 18
2.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 3 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
12.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
16.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Спартак Москва
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 7 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 14-го тура РПЛ, в рамках которого состоится московское дерби между ЦСКА и "Спартаком". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2024, осталось 7 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 23.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 189
ЦСКА Москва 56.1% (106)
X 26.5% (50)
Спартак Москва 17.5% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Спартак Москва
3.40
3.48
Реклама, melbet.ru
3.45
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч ЦСКА Москва - Спартак Москва онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва

Исход игры
ЦСКА Москва
56% (108)
Ничья
25.9% (50)
Спартак Москва
18.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
59.32% (70)
Меньше
40.68% (48)
Обе команды забьют
Да
83.9% (99)
Нет
16.1% (19)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
23.8% (46)
1:1 Ничья
15% (29)
1:0 ЦСКА Москва
7.3% (14)
2:2 Ничья
5.7% (11)
1:2 Спартак Москва
4.1% (8)
3:1 ЦСКА Москва
1% (2)
2:0 ЦСКА Москва
1% (2)
0:1 Спартак Москва
1% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ЦСКА Москва
Спартак Москва
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный