Тур: 14. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
4 ВиллианЗащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ушаков ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
-
77 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Абена МиентиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Зорин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
История личных встреч
ЦСКА Москва
Спартак Москва
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед
38 матчей
47.4%
15.8%
36.8%
18 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
10 побед 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
37
Голов в среднем за матч
1.22
1.85
Среднее время на гол
73
48
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.65
0.94
Среднее время на гол
54
95
Всего голов
55
54
Голов в среднем за матч
1.45
1.42
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
62
63
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусаев Тамерлан
|6
|0.46
|Обляков Иван
|4 (1)
|0.31
|Дивеев Игорь
|4
|0.31
|Мойзес Роберто
|2
|0.15
|Келлвен Дуглас
|2
|0.15
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.15
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.08
|Круговой Данил
|0
|0
|Зделар Саша
|0
|0
|Виллиан Роша
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угальде Манфред
|6
|0.46
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|0.38
|Николсон Шамар
|3
|0.23
|Бабич Срджан
|2
|0.15
|Бонгонда Тео
|1
|0.08
|Пруцев Данил
|1
|0.08
|Умяров Наиль
|1
|0.08
|Медина Хесус
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Круговой Данил
|2
|0
|Зделар Саша
|2
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Виллиан Роша
|2
|0
|Кисляк Матвей
|2
|0
|Гайич Милан III
|2
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денисов Даниил
|5
|0
|Бабич Срджан
|4
|0
|Умяров Наиль
|4
|0
|Зобнин Роман
|2
|1
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|Литвинов Руслан
|3
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
3
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
12
ЦСКА Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
21
21
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
5
24%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
5
24%
4
19%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
19%
2
10%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Факел 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2
Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пари НН - Спартак Москва 0:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0
Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Спартак Москва
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
33
43
33
34
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
67
67
49
49
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|27 - 6
|33
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 6
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|28 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 7
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|8.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 26
|13
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|7 - 13
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 20
|11
|15.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 25
|9
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 8
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 3
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|8 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
56% (108)
Ничья
25.9% (50)
Спартак Москва
18.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
59.32% (70)
Меньше
40.68% (48)
Обе команды забьют
Да
83.9% (99)
Нет
16.1% (19)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
23.8% (46)
1:1 Ничья
15% (29)
1:0 ЦСКА Москва
7.3% (14)
2:2 Ничья
5.7% (11)
1:2 Спартак Москва
4.1% (8)
3:1 ЦСКА Москва
1% (2)
2:0 ЦСКА Москва
1% (2)
0:1 Спартак Москва
1% (2)
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