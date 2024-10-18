Тур: 30.
0:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
33'
45'
1
Роналдо
5
Рони
9
Derek
11
Janderson
23
Рамон
34
Bruno
VI
4
Marllon
21
Railan
25
Clayson
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 DerekНападающий
-
11 JandersonНападающий
- Запасные игроки
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уртадо ХанНападающий
-
-
17 Shaylon
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
-
23 РамонЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Полузащитник
-
21 RailanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
10 Max Alves
-
-
12 Rhyan
-
-
97 Andre1
-
Главный тренер: Bernardo Franco
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Куяба
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
0.8
Среднее время на гол
150
112
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.7
0.7
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
128
128
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.2
|Shaylon
|2 (1)
|0.07
|Уртадо Хан
|2
|0.07
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.07
|Guilherme Romao
|1
|0.03
|Gabriel Baralhas
|1
|0.03
|Alejo Cruz Techera
|1 (1)
|0.03
|Вагнер Лав
|1
|0.03
|Рони
|1
|0.03
|Luiz Felipe III
|1
|0.03
|Derek
|1
|0.03
|Mateo Zuleta
|1
|0.03
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.24
|Clayson
|5
|0.17
|Рамон
|2
|0.07
|Ласерда Дерик
|2
|0.07
|Кафу Жонатан
|1
|0.03
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.03
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|Bruno VI
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Chrytian Eliel
|1
|0.03
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|8
|0
|Alix
|4
|2
|Janderson
|5
|1
|Guilherme Romao
|5
|1
|Фернандо Луис IV
|6
|0
|Gabriel Baralhas
|6
|0
|Martins Adriano
|5
|0
|Магиньо
|3
|1
|Luiz Felipe III
|3
|1
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Gonzalo Freitas
|4
|0
|Alejo Cruz Techera
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Emiliano Rodriguez
|2
|1
|Рони
|3
|0
|Max
|3
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|3
|0
|Ранжел Педро
|3
|0
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Derek
|1
|1
|Shaylon
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Лакава Матиас
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Денилсон Невес
|7
|0
|Matheus Alexandre
|7
|0
|Рамон
|6
|0
|Минейро Лукас
|5
|0
|Clayson
|5
|0
|Ласерда Дерик
|5
|0
|Филипе Аугусто
|4
|0
|Railan
|4
|0
|Fernando Sobral
|4
|0
|Питта Исидро
|4
|0
|Marllon
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Куяба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
4
Атлетико Гойаненсе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Куяба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
6
10
Атлетико Гойаненсе
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Куяба
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
21
18
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
9%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Пропущено
23
23
5 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
9%
3
13%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
1
4%
8
35%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
11
48%
2
9%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
5
42%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Пропущено
23
17
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
4
17%
2
12%
1-15
5
22%
2
12%
16-30
6
26%
3
18%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
2
9%
5
29%
29%
61-75
1
4%
4
24%
76-90
Забито
23
24
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
11 Не забивали 15
3
13%
5
21%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
4
17%
7
29%
29%
31-45
5
22%
4
17%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
4
17%
3
13%
76-90
Пропущено
46
40
20 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 21
6
13%
5
13%
1-15
7
15%
4
10%
16-30
7
15%
11
28%
31-45
9
20%
3
8%
46-60
5
11%
11
28%
61-75
12
26%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2
Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1
Куяба
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0
Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Куяба
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
0
11 раз 38%
2
4 раза 14%
0
14 раз 50%
1
9 раз 32%
2
3 раза 11%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
78
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
76
213
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1414
425
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|18
|7
|5
|47 - 25
|61
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|30
|16
|8
|6
|39 - 30
|56
|4.
|29
|15
|6
|8
|45 - 34
|51
|5.
|30
|15
|5
|10
|41 - 32
|50
|6.
|28
|12
|10
|6
|37 - 26
|46
|7.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|8.
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|29
|10
|11
|8
|41 - 42
|41
|10.
|29
|10
|7
|12
|32 - 41
|37
|11.
|0:0
|30
|9
|9
|12
|36 - 42
|36
|12.
|29
|10
|5
|14
|33 - 37
|35
|13.
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|29
|8
|10
|11
|33 - 39
|34
|15.
|29
|9
|6
|14
|24 - 30
|33
|16.
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|17.
|28
|8
|7
|13
|29 - 36
|31
|18.
|29
|8
|5
|16
|32 - 44
|29
|19.
|0:0
|29
|6
|9
|14
|25 - 39
|27
|20.
|0:0
|30
|5
|7
|18
|22 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|3.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|4.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|24 - 10
|33
|5.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|10.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|11.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|12.
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|13.
|15
|6
|6
|3
|23 - 20
|24
|14.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|15.
|0:0
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|7.
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|17 - 24
|14
|10.
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|12 - 23
|13
|13.
|15
|4
|1
|10
|10 - 18
|13
|14.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10